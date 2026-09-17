Christiansen renueva a Panamá con 13 cambios para iniciar su ciclo hacia el Mundial 2030

La convocatoria reúne a 27 futbolistas e incluye 13 nombres que no estuvieron en el plantel mundialista de Panamá. Tomada de Instagram

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Kadir Barría quedó nuevamente fuera de los planes de Thomas Christiansen para la gira asiática, en la primera convocatoria del entrenador después del Mundial de 2026. La lista de 27 futbolistas inaugura el nuevo ciclo del técnico al frente de Panamá, tras ser ratificado hasta 2030.

La ausencia del delantero del Botafogo aparece como una de las principales novedades del llamado, debido a su proyección internacional y a las expectativas existentes sobre su incorporación al conjunto mayor. La Federación Panameña de Fútbol no atribuyó su exclusión a una lesión, por lo que responde a una decisión técnica para estos amistosos.

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Christiansen comenzará esta etapa después de que la Fepafut extendiera su contrato por cuatro años, mediante un acuerdo que entró en vigor el 1 de agosto. La renovación comprende todo el próximo proceso eliminatorio de la Concacaf y tiene como objetivo principal clasificar nuevamente a Panamá a una Copa del Mundo.

El entrenador dirige al combinado nacional desde agosto de 2020 y durante su gestión alcanzó la final de la Copa Oro de 2023, obtuvo el cuarto lugar en la Liga de Naciones y condujo al país hasta el Mundial de 2026. Ahora deberá renovar posiciones sin desarticular la base competitiva existente.

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Thomas Christiansen iniciará un nuevo ciclo al frente de la selección panameña, después de ser ratificado en el cargo hasta 2030. REUTERS

La primera prueba será frente a India el 26 de septiembre, en un encuentro inédito para ambas selecciones absolutas. Panamá viajará posteriormente a Japón, donde participará en un cuadrangular internacional que también reunirá a Nueva Zelanda, Ecuador y el conjunto anfitrión durante la ventana internacional.

Los panameños enfrentarán a Nueva Zelanda el 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama. Japón y Ecuador disputarán la otra semifinal, mientras que los ganadores avanzarán a la final del 5 de octubre y los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto del torneo.

La nómina presenta 13 nombres que no estuvieron en la convocatoria mundialista, una modificación que confirma la intención de ampliar el universo de jugadores disponibles. Entre las incorporaciones sobresalen los primeros llamados de Josué Vergara, perteneciente al Gent, y Mijahir Jiménez, futbolista de New York Red Bulls en la MLS.

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Ambos competirán en el frente ofensivo junto con José Fajardo y Tomás Rodríguez, mientras Barría deberá esperar otra oportunidad. La decisión permitirá observar perfiles con características diferentes para el ataque, dentro de una etapa en la que los resultados importan, pero también pesa la construcción del plantel hacia 2030.

Kadir Barría quedó nuevamente fuera de los planes de Thomas Christiansen para los compromisos que Panamá disputará en Asia. REUTERS/Aris Martinez

La convocatoria incluye únicamente a dos jugadores procedentes de la Liga Panameña de Fútbol. Marcos De León, del Sporting San Miguelito, aparece entre los porteros, mientras Daivis Murillo, del Plaza Amador, fue considerado para fortalecer un mediocampo con amplia presencia internacional.

De León aprovechará la ausencia de Luis Mejía y compartirá el arco con Orlando Mosquera y Eddie Roberts. Este último regresa después de su convocatoria de enero para los compromisos frente a Bolivia y México, mientras el cuerpo técnico intenta aumentar la competencia en una posición determinante.

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Rafael Mosquera y Omar Valencia también figuran entre las inclusiones que generan expectativa. Valencia ha mantenido actividad con el equipo filial de New York Red Bulls, mientras Mosquera vuelve después de varios meses afectado por una lesión, aunque ya retomó los entrenamientos con su club.

La base experimentada estará representada por Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutiérrez y José Fajardo. Su presencia permitirá acompañar la incorporación de futbolistas con menor recorrido internacional y conservar equilibrio durante los tres compromisos programados en Asia.

Adalberto Carrasquilla integra la base experimentada que acompañará la renovación planteada por el cuerpo técnico para el proceso hacia 2030. (imagen de cortesía)

Por lesión no estarán Ariel Arroyo, Édgar Bárcenas ni Newton Williams, quienes habían permanecido dentro de las consideraciones del cuerpo técnico para esta gira. Estas bajas, sumadas a la exclusión de Barría, abrieron espacios para una nómina diferente y con mayor margen para realizar pruebas individuales y colectivas.

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En la defensa también aparecen César Blackman, Jair Modelo, Martín Krug, Jiovany Ramos, Joseph Jones y Eduardo Anderson. El mediocampo se completa con Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Víctor Griffith, Azarías Londoño y Giovany Herbert, quienes buscarán ganar espacio dentro del renovado proyecto de Christiansen.

Los amistosos servirán como preparación para los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027, previstos para noviembre. Allí Panamá buscará avanzar nuevamente al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro de 2027, considerada el primer objetivo oficial del ciclo hacia 2030.