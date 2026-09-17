Panamá Black Weekend busca superar los $85 millones en su octava edición

Más de 3.000 establecimientos ubicados en 16 centros comerciales participarán en la jornada programada del 2 al 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Panamá Black Weekend, creado como una estrategia comercial para atraer compradores internacionales, celebrará su octava edición del 2 al 4 de octubre. La iniciativa busca convertir a Panamá en un destino regional de compras, con la participación de más de 3.000 establecimientos en 16 centros comerciales y una expectativa económica superior a $85 millones.

La estimación representa un aumento frente a los cerca de $80 millones proyectados para la edición de 2025, celebrada durante tres días de octubre. De alcanzarse el objetivo planteado para este año, el movimiento económico crecería aproximadamente 6,3% respecto de aquella previsión, aunque no existe un balance público consolidado sobre las ventas efectivamente registradas entonces.

PUBLICIDAD

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), explicó que la organización espera mantener o superar el promedio acumulado durante las ocho ediciones.

La dirigente aclaró que los $85 millones corresponden al impacto en distintas industrias y no exclusivamente a las transacciones realizadas dentro de los establecimientos participantes.

Los comercios ofrecerán descuentos de hasta 70% en productos seleccionados, sujetos a disponibilidad, condiciones y restricciones particulares. (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

El desafío será convertir la circulación de visitantes en consumo, en momentos en que los hogares enfrentan mayores gastos en combustible y energía. Sánchez reconoció que existe una afectación económica perceptible, aunque sostuvo que la entrada de personas a los centros comerciales se ha mantenido estable e incluso aumentó en determinados establecimientos.

PUBLICIDAD

Los Andes Mall, por ejemplo, acumuló un crecimiento promedio de 8% en el flujo de visitantes durante 2026, según la representante empresarial. Sin embargo, APACECOM no dispone de una medición general que permita establecer cuánto aumentó o disminuyó la capacidad de compra de quienes ingresan a los complejos comerciales.

Esta diferencia resulta clave: un incremento del tráfico no necesariamente produce una expansión equivalente de las ventas. Por esa razón, los comercios preparan inventarios, promociones y actividades destinadas a prolongar la permanencia de los clientes, mientras cada centro comercial establecerá sus propios horarios, experiencias y mecanismos de atención durante la jornada.

PUBLICIDAD

Los descuentos anunciados llegarán hasta 70% en mercancía seleccionada, pero ese porcentaje no estará disponible en todos los productos ni establecimientos. Cada comercio definirá las existencias, restricciones y condiciones de sus ofertas en categorías como tecnología, moda, calzado, belleza, joyería, accesorios y artículos destinados al hogar, entre otras líneas de consumo.

Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina y Ecuador figuran entre los principales mercados internacionales a los que estará dirigida la promoción. EFE/ Carlos Lemos

Para facilitar su reconocimiento, los establecimientos incorporados tendrán un distintivo oficial colocado en la entrada. La identificación busca evitar confusiones entre las promociones ordinarias y las vinculadas con el Panamá Black Weekend, mientras Acodeco acompañará la actividad mediante acciones de orientación y vigilancia de los derechos del consumidor.

PUBLICIDAD

La estrategia no estará dirigida únicamente al comprador local. APACECOM pretende reforzar la llegada de visitantes procedentes de Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina y Ecuador, además de distintas islas del Caribe. La campaña presenta al país como un destino capaz de combinar compras con gastronomía, entretenimiento, alojamiento y atractivos turísticos.

Sánchez indicó que las reservaciones y la información compartida por Visa y PROMTUR Panamá muestran condiciones favorables para alcanzar la meta económica. La conectividad aérea, el uso del dólar y la concentración de marcas forman parte de los atributos utilizados para competir por el creciente mercado regional del turismo de compras.

PUBLICIDAD

La logística contará también con la participación de la Alcaldía de Panamá y la Policía Nacional, además de entidades vinculadas con promoción turística, pagos y protección al consumidor. Los organizadores esperan que la coordinación permita atender el aumento de visitantes y ofrecer mayor seguridad dentro de las plazas y sus áreas circundantes.

APACECOM espera que la actividad genere un impacto económico superior a $85 millones entre ventas, alojamiento, gastronomía, transporte y entretenimiento. REUTERS

El resultado final dependerá de cuánto gasten los compradores y no solamente de cuántas personas recorran los pasillos. Frente a una economía que ha obligado a comparar precios con mayor atención, el Panamá Black Weekend buscará convertir el tráfico comercial en ventas, ocupación hotelera y actividad para otros servicios, generando una verdadera inyección económica.

PUBLICIDAD