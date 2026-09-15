Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: el gesto del abogado de uno de los acusados que sorprendió a la audiencia

La policía investiga la zona acordonada en París donde ocurrió el homicidio del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu, cuya imagen aparece en un recuadro.

Guardar

Un inusual episodio interrumpió la tensión en la Corte Penal de París durante el juicio por el asesinato del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Tras la emotiva declaración de Thomas Lievremont, antiguo capitán del Biarritz Olympique y amigo cercano de la víctima, Hugues Vigier, abogado defensor de Romain Bouvier —uno de los principales acusados, el otro es Loïck Le Priol—, se acercó al estrado para reconocer la emotividad del testimonio. “Usted quiso rendir homenaje a su amigo. Y lo hizo de maravilla”, le expresó el letrado al testigo, en un gesto que conmovió a los presentes durante la sexta jornada del proceso judicial por el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022 en Francia.

Lievremont había definido previamente al rugbier argentino como una persona fidedigna, generosa y tranquila, al tiempo que aseguró que la noche del trágico episodio alteró su vida de forma permanente. La reconstrucción de la personalidad de Aramburu, quien tenía 42 años al momento de su muerte, se convirtió en el eje central de una de las audiencias.

PUBLICIDAD

Según recogieron medios como la cadena francesa de TV BFM o el diario Le Parisien, diversos testigos describieron al deportista como un hombre volcado a calmar disputas y evitar conflictos. Una investigadora citada en el tribunal resaltó que las averiguaciones previas retrataron al exintegrante del seleccionado argentino como un individuo respetuoso, dinámico y atento con su entorno.

La reconstrucción del ataque estableció que se dispararon seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles salieron en apenas cuatro segundos. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro por la espalda, uno de ellos en la columna vertebral.

PUBLICIDAD

Los testigos que declararon poco después del crimen coincidieron en haber visto a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, indicó que el cuerpo del ex rugbier estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar.

La médica forense confirmó que dos disparos efectuados por Le Priol atravesaron por la espalda a Federico Martín Aramburu y le provocaron heridas incompatibles con la vida. Los acusados se arriesgan a recibir la pena de reclusión perpetua y el veredicto se conocerá el 25 de septiembre. Ambos niegan la premeditación y la intención homicida, y sostienen que actuaron en legítima defensa después de un altercado en la terraza de un restaurante.

PUBLICIDAD

Los proyectiles que causaron la muerte siguieron una trayectoria de atrás hacia adelante, fracturaron la columna vertebral y alcanzaron el hígado, los riñones y un pulmón. La forense explicó que esas lesiones produjeron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata, de acuerdo con la reconstrucción del periódico La Dépêche.

María Aramburu, la esposa del ex Puma (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)

Bouvier, de 35 años, había disparado cuatro veces, 45 segundos antes que Le Priol. Sus balas impactaron a Aramburu de frente y de perfil, pero no le provocaron heridas mortales. Un investigador de la Brigada Criminal de la Policía Judicial de París había descrito el crimen como una “ejecución” un día antes de la declaración de la forense.

PUBLICIDAD

María Aramburu, esposa y madre de sus tres hijos (Trinidad, Justina y Santiago), explicó que recibe atención psicológica desde el homicidio. Al conocer la muerte de su marido sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia y dificultades para alimentarse con normalidad durante meses, de acuerdo con el relato de la sesión en el juicio que hizo L’Équipe.

La madre del ex Puma Cecilia Aramburu compareció como parte civil y relató la mañana en que su esposo le comunicó la muerte de Federico. Él había recibido la llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con su hijo y, tras comprender que algo grave había pasado, se contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento de su hijo. La mujer recordó que su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de una nieta que se encontraba en la casa. Al principio creyó que él traía una buena noticia por la expresión de su rostro, hasta que salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle.

PUBLICIDAD

“Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, declaró Cecilia.

Con la voz quebrada, sostuvo que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon sus palabras con la cabeza baja, una actitud que también registró la cadena francesa BFM.

La madre pidió que los imputados comprendan la dimensión de lo ocurrido antes de volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, afirmó, y advirtió que representan una amenaza para otras personas mientras no entiendan las consecuencias de sus actos.

PUBLICIDAD

“El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, recordó ante el tribunal. La declaración expuso la desorientación que atravesó la familia tras el asesinato.

Federico Martín Aramburu

“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró su amigo Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”. El ex jugador aseguró que la noche del 19 de marzo de 2022 modificó su vida y que aún no entiende por qué murió su amigo. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, expresó.

Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano del argentino, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador definió a Aramburu como un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal” y aseguró que nunca lo vio perder el control durante las numerosas noches que compartieron.

PUBLICIDAD

Quesada se refirió a las imágenes del homicidio difundidas por los medios, aunque aclaró que no estuvo presente. Interpretó que Aramburu le tiró de la capucha a Le Priol como una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato contra Shaun Hegarty, ubicado en una mesa vecina. “Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, alcanzó a decir la gloria de Los Pumas antes de hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata de Biarritz Olympique contó que conoció al argentino cuando llegó al club y que su contextura física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se convirtió en amistad a partir de la afición compartida por el vino.

PUBLICIDAD

El profesional recordó una visita a una ganadería de toros en la Camarga, donde un animal escapó y se lanzó contra él. Mientras las demás personas no reaccionaban, Aramburu intervino para evitar que sufriera lesiones graves.

Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty querían continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para la vida posterior al deporte. Definió al argentino como un alumno aplicado y agradecido con quienes le acercaban apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

Los testimonios reunidos durante la investigación de personalidad lo describieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, alguien que intentaba calmar los episodios violentos en vez de agravarlos. Una de las personas consultadas resumió esa imagen con una frase: “No existe un Fede malo”.

La investigación sostiene que los acusados localizaron a Aramburu y a Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto después de una pelea iniciada en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento comenzó cuando Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty.

Aramburu reaccionó al tirarle de la capucha a Le Priol y se produjo una pelea en la que, según varios testigos, los dos rugbiers llevaban ventaja. La secuencia posterior terminó con los disparos contra el ex Puma que provocaron su muerte.