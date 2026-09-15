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Estremecedor: el amigo de Federico Martín Aramburu reconstruyó la noche del crimen y reveló la frase que le dijo el ex Puma antes de morir

Shaun Hegarty compareció ante el jurado por el caso del asesinato del ex jugador de la selección argentina de rugby

Juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu
"Hacía más de cuatro años que esperaba hablar aquí", dijo el amigo de Federico Martín Aramburu (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)
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Shaun Hegarty, amigo y socio de Federico Martín Aramburu, relató ante el Tribunal de lo Penal de París cómo la madrugada del 19 de marzo de 2022 una discusión en la terraza del bar Le Mabillon derivó en una persecución y en los disparos que mataron al ex jugador argentino de rugby. El testigo sostuvo que Romain Bouvier y Loïk Le Priol actuaron contra Aramburu, quien había salido desarmado del local tras una pelea que, según calculó, duró entre 10 y 12 segundos.

“Gracias por escucharme, admito que estoy un poco emocionado. Llevo más de cuatro años esperando estar aquí”, dijo Hegarty al comenzar su declaración. El empresario describió una amistad iniciada en 2004, cuando ambos compartían posición en el rugby, aunque Aramburu era cuatro años mayor y ya tenía una trayectoria consolidada. Los dos también eran socios de Esprit Basque, una agencia de eventos. La noche del ataque celebraban que trabajarían en la Copa Mundial de Rugby, un proyecto que Hegarty definió como un objetivo especialmente deseado por Aramburu.

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Los amigos se encontraron cerca de la medianoche en la Rue de la Soif, la Calle de la Sed, después de que Aramburu le enviara mensajes con novedades laborales positivas. “Me lo contó todo, nos abrazamos y nos besamos. Vimos a mucha gente conocida, sonreímos, reímos, cantamos y bailamos”, recordó Hegarty. Al final de la noche regresaban al hotel, pero decidieron detenerse en Le Mabillon para beber una última copa y comer algo. En la terraza los ubicaron junto a una mesa donde estaban Romain Bouvier, Loïk Le Priol y Lyson R. El ambiente fue inicialmente cordial, según su relato. Conversaron y rieron hasta que surgió una pregunta sobre el lugar de procedencia de los presentes; Bouvier señaló el suelo y contestó: “Somos de aquí”.

La tensión aumentó cuando una persona de otra mesa se acercó a hablar con Bouvier y Le Priol. Hegarty afirmó que uno de ellos respondió “de una manera bastante condescendiente”, por lo que intervino para pedir que dejaran el asunto: “Olvídalo, es inútil, déjalo en paz”. El testigo reconoció que le dijeron que había proferido insultos, aunque aseguró no recordarlo y no descartó del todo haberlo hecho. “En ese momento, le hablé, se puso de pie. Yo seguía sentado, me rodeó con el brazo, me dio tres pequeñas palmadas y me dijo que tuviera cuidado, que él sabía pelear y que venía de las fuerzas especiales”, rememoró.

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Juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu
Una mujer sostiene un retrato del jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu durante su funeral en Biarritz, en el suroeste de Francia, el 26 de marzo de 2022 (Thibault SOUNY / AFP)

Un guardia de seguridad intervino y ordenó al hombre que volviera a sentarse. Hegarty dijo que pidió un cigarrillo para cambiar el tema, pagó la cuenta y caminó hacia la esquina para esperar a Aramburu, pero lo vio volver sobre sus pasos y tirar de la capucha de Le Priol: “Ahí comenzó la primera pelea”. La describió como un enfrentamiento breve y duro, en el que ambos grupos intercambiaron golpes antes de que camareros y personal de seguridad los separaran. El presidente del tribunal le preguntó cómo interpretaba ese gesto de Aramburu, a quien conocía desde hacía casi dos décadas. Hegarty respondió: “Era la primera vez que veía a Federico reaccionar con tanta ira. Para mí, significa que no aceptó lo que le dijeron. No aceptó la actitud de los señores Bouvier y Le Priol”.

Aramburu y Hegarty abandonaron el local después de la pelea. Al pasar frente a un hotel, entraron a pedir hielo para aliviar un moretón en la mejilla del ex rugbier y el ojo inflamado de Hegarty; el recepcionista les entregó cubitos y, según el testigo, Aramburu incluso le dio un euro en agradecimiento. Al salir, Hegarty vio un Jeep militar estacionado frente a Le Mabillon y escuchó: “Están aquí”. Le pareció una voz masculina. Primero no identificó a los ocupantes, pero al acercarse reconoció a Bouvier y a Lyson R. Bouvier y Aramburu comenzaron a hablar mientras Hegarty permanecía a unos cinco metros, sin poder escuchar el diálogo. “Y el señor Bouvier, como usted vio, le disparó. En ese momento, no entendí lo que estaba pasando”, afirmó.

Bouvier efectuó cuatro disparos y dos impactaron en Aramburu. Hegarty creyó al principio que se trataba de una pistola de fogueo o de sonidos similares a petardos, por lo que no comprendía por qué su amigo estaba herido. Bouvier está juzgado por intento de asesinato y sostiene que disparó hacia el suelo. Hegarty negó esa versión: “No hubo disparos de advertencia. Claramente le disparó, estoy absolutamente convencido de ello”. Tras los disparos de Bouvier, Le Priol llegó corriendo por el bulevar. Hegarty declaró que Aramburu, que ya había recibido dos balas, fue a su encuentro. “Sé que caen al suelo, intento intervenir, pero es inútil”, relató.

El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa”, relató. Cuando se acercó, Aramburu le dijo: “Shaun, llama a la policía, me voy a morir”. La estremecedora reconstrucción de los hechos continuó: “Es entonces cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Lo tomo en brazos, no sé qué hacer. Para mí, ya no está. Alguien viene rápidamente a ayudarme, pero sé que ya no está. La gente intenta reanimarlo, pero sé que ya no está…”.

El ex jugador de rugby Shaun Hegarty y la abogada Veronique Massi llegan al tribunal penal de París (REUTERS/Benoit Tessier)
El ex jugador de rugby Shaun Hegarty y la abogada Veronique Massi llegan al tribunal penal de París (REUTERS/Benoit Tessier)

Loïk Le Priol está acusado de asesinato y alega haber actuado en legítima defensa frente a Aramburu y Hegarty. La defensa sostiene que ambos podían haberlo matado, pese a que Hegarty insistió en que estaban desarmados y se dirigían de regreso al hotel. Uno de los puntos discutidos fue el paño con hielo que Hegarty llevaba tras recibirlo en el hotel. La defensa intentó presentarlo como un arma por su uso potencial, una calificación que un investigador admitió durante su declaración. Hegarty rechazó esa interpretación y precisó que no se trataba de una bolsa de hielo, sino de “un paño de cocina” con dos o tres cubitos dentro. “Si hubiera querido hacerle daño al señor Le Priol, habría soltado ese trapo”, sostuvo, y agregó que el paño le impedía golpearlo.

Pierre-Henri Baert, uno de los abogados de Le Priol, volvió a preguntarle por ese objeto. El testigo respondió visiblemente molesto que le enfurecía la cuestión porque, si hubiera querido y podido atacar a Le Priol, habría arrojado la toalla. Le Priol afirma que aquella noche recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza. Hegarty también cuestionó la acusación de que él y Aramburu hubieran “linchado” a Le Priol. “Federico tenía dos balas en el cuerpo, y yo estaba completamente aturdido”, respondió al fiscal.

El socio de Aramburu continúa con tratamiento psicológico por trastornos del sueño, pesadillas e hipervigilancia. “Me salvó”, dijo sobre ese acompañamiento. Al explicar qué espera del juicio, sostuvo que aguardaba que los acusados reflexionaran, reconocieran su error y mostraran humanidad. “Para mí, son personas peligrosas. En mi opinión, merecen estar en prisión el mayor tiempo posible. Serían capaces de volver a hacerlo si salieran”, afirmó. Tras la muerte de Aramburu, Hegarty, María y el equipo de Esprit Basque llevaron adelante el proyecto de la Copa Mundial de Rugby. “Para mí, era importante hacerlo. Era el deseo de Federico poder trabajar en un Mundial, reunir a gente de todas partes”, declaró.

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