Charlotte Caniggia contó el maltrato que vivió dentro de Gran Hermano: “Me odiaban”

Tras quedar tercera en la final del certamen, Charlotte Caniggia se sinceró sobre los malos tratos que vivió dentro de la casa más famosa del país (La Cumbre - Telefe)

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Luego de una tensa definición, Charlotte Caniggia quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada durante la gala del lunes por la noche. Su salida dejó conformado el versus final entre Yisela Yipio Pintos y Solange Abraham, que ahora competirán por el título de la temporada. Después de abandonar la casa, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia pasó por La Cumbre, el streaming de Telefe conducido por Santiago del Moro, y aprovechó la conversación para contar cómo había vivido la convivencia.

Lejos de centrarse solamente en su eliminación, Charlotte se refirió a la actitud que, según relató, tuvieron varias de sus compañeras desde el momento en que ingresó al reality. “Esta gente desde el principio me tiró mier... No me querían mucho en la casa”, expresó la mediática al recordar sus primeros días dentro del programa. Charlotte explicó que percibió una distancia que le resultó difícil de entender. “Y sí, porque no me recibió nadie bien”, afirmó, antes de describir el clima que encontró al entrar al reality. “Llegué a una casa donde estaban todos con un ego terrible. Nadie me saludaba. Era muy raro”.

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La participante comparó esa experiencia con los ambientes laborales en los que suele desempeñarse “Yo normalmente siempre trabajo con gente muy copada. ‘Hola, ¿cómo andás?’. Y no me pasó esto esta vez. Me evitaban”, contó. Para Charlotte, esa actitud no se limitaba a una situación puntual, sino que formaba parte de la convivencia cotidiana.

"Yo normalmente siempre trabajo con gente copada", aseguró Charlotte sobre su experiencia dentro del reality (Prensa de Telefe)

“Iba al baño a peinarme y había chicas que ni me hablaban”, sostuvo. Cuando le pidieron que identificara a las participantes a las que se refería, no dudó. “Cinzia, ponele. Era como vivir en una casa que me odiaban”, expresó Charlotte. Con esa frase, resumió la sensación que había tenido durante la primera parte de su paso por Gran Hermano.

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La eliminación de Charlotte se produjo en una gala cargada de emoción y terminó de definir a las dos participantes que continuarán en carrera. Antes de abandonar la casa, Charlotte eligió despedirse especialmente de Yipio, con quien había construido una buena relación durante el juego. “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”, le dijo a su compañera, a quien le deseó suerte para la instancia final. El mensaje generó una reacción inmediata de Abraham, que le reprochó no haberse despedido de ella de la misma manera. “Saludá, Charlotte, no seas maleducada”, lanzó Sol, en medio del clima de euforia que se vivía en el estudio después de la definición.

La salida de Charlotte también estuvo acompañada por un mensaje de la voz de Gran Hermano, que reconoció su recorrido en la competencia y destacó la manera en que había transitado su permanencia en la casa. “Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona”, expresó la voz del reality. Caniggia respondió con humildad y admitió que no había imaginado llegar hasta esa instancia del programa. “Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo”, sostuvo antes de retirarse con un premio de 10 millones de pesos por haber obtenido el tercer puesto.

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Charlotte Caniggia quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada y dejó definida la final entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham (Video: GH, Telefe)

Apenas Charlotte abandonó la casa, el enfrentamiento entre Yipio y Sol volvió a quedar expuesto. Las dos finalistas retomaron una discusión que ya venía desarrollándose desde semanas anteriores y que, esta vez, estuvo atravesada por el resultado de la gala y por la eliminación de Caniggia. “El versus se te dio”, le lanzó Sol a su rival, en referencia al enfrentamiento final que acababa de quedar conformado. Yipio respondió de inmediato con una frase que apuntó a una diferencia que ambas habían mantenido durante el juego: “El que no quisiste aceptar”.

Con la eliminación de Charlotte Caniggia, Gran Hermano: Generación Dorada quedó reducido al versus entre Yisela Yipio Pintos y Solange Abraham. La hija de Mariana Nannis cerró su recorrido con el tercer puesto, un premio de 10 millones de pesos y una reflexión contundente sobre el modo en que vivió la convivencia. Su testimonio estuvo marcado por la sensación de haber sido rechazada desde el comienzo y por la percepción de que varias de sus compañeras la evitaban por su fama. Mientras las dos finalistas se preparan para definir quién se quedará con el título, Charlotte se despidió del reality después de contar, con sus propias palabras, cómo experimentó los días dentro de la casa.

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