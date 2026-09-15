Vaca Muerta y la minería generan dólares, pero el empleo no despega: la advertencia que preocupa al Gobierno

Vaca Muerta y la minería generan divisas, pero su impacto en el empleo sigue siendo limitado

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El Gobierno de Javier Milei enfrenta una doble presión en los próximos meses: deberá defender el Presupuesto en el Congreso y, al mismo tiempo, sostener su competitividad electoral en una economía donde las divisas de la energía y la minería todavía no se traducen en alivio para los hogares.

Pablo Salinas, polítologo, indicó en Infobae A las Nueve que esa distancia entre los números macroeconómicos y la vida cotidiana marcará el período que viene. En ese contexto, el oficialismo buscará ordenar su discurso alrededor de las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto.

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Sin embargo, el especialista advirtió que esas cifras conviven con otra realidad: la de los ingresos que pierden poder de compra, el consumo que no repunta y un mercado laboral cada vez más tensionado.

Además, la discusión legislativa se cruzará con la campaña. La renovación del Senado le abre una oportunidad a La Libertad Avanza, que no arriesga bancas propias, mientras que ocho de los 10 senadores de la Unión Cívica Radical deberán disputar su continuidad. El PRO, por su parte, pone en juego tres lugares en una Cámara alta integrada por 72 miembros.

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Pablo Salinas advirtió que la mejora macroeconómica no se traduce en alivio para los hogares ni en recuperación del consumo

Vaca Muerta y la minería generan divisas, pero el empleo sigue bajo presión

Los proyectos ligados a Vaca Muerta y a la minería aportan dólares a la economía, aunque su impacto sobre el empleo tiene límites. “No hay un boom de empleo” detrás de esas actividades, sostuvo Salinas. Se trata, explicó, de sectores que demandan puestos específicos, mano de obra calificada y que, en algunos casos, ofrecen salarios más altos.

Sin embargo, ese movimiento no llega con la misma fuerza al comercio, los servicios ni a las economías familiares. El politólogo describió a “la economía del día a día, ultraestresada” por el deterioro de los ingresos y las dificultades para sostener el nivel de consumo.

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Los cierres de locales y las conversaciones sobre cuánto rinde el sueldo a fin de mes reflejan esa situación. A eso se suma el endeudamiento de los hogares, un tema que también forma parte de la agenda que deberá tratar el Congreso.

La pérdida de poder adquisitivo, el cierre de locales y el endeudamiento de los hogares exponen la presión sobre la economía cotidiana REUTERS/Alexander Villegas

El especialista también puso como ejemplo la actividad teatral y gastronómica de la calle Corrientes. Salinas señaló, el movimiento actual está lejos de otros períodos, cuando las salas tenían más público y los comercios registraban una mayor circulación.

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Cabe destacar que el fin de semana, Javier Milei y Luis Caputo utilizaron un video de gran movimiento en la avenida bonaerense para cuestionar la idea de que “la gente no llega a fin de mes”.

El monotributo y las aplicaciones reflejan los cambios en el mercado laboral

La caída del empleo formal y la transformación del trabajo informal aparecen entre las principales preocupaciones. Para Salinas, los cambios en la recaudación vinculada con el monotributo y otros aportes laborales permiten seguir parte de ese proceso.

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El aumento de inscriptos en el monotributo, advirtió, puede esconder situaciones de informalidad o “semiinformalidad”. En paralelo, las aplicaciones de reparto y transporte dejaron de concentrar únicamente a jóvenes de entre 20 y 30 años: hoy también reúnen a trabajadores de mediana edad y personas mayores.

En muchos casos, esas tareas se convierten en un complemento de jubilaciones que no alcanzan. “Tenés que tener otro laburo para ganar lo mismo”, resumió el analista al referirse a una promesa de mejora futura que, por ahora, exige un esfuerzo adicional en el presente.

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La actividad teatral y gastronómica de la calle Corrientes muestra menos movimiento que en otros períodos, según el análisis de Salinas (Nicolás Stulberg)

La elección puede redefinir el equilibrio de fuerzas en el Senado

La Libertad Avanza y el justicialismo tienen 21 senadores cada uno. Por eso, un buen resultado electoral del oficialismo podría acercarlo a la primera minoría de la Cámara alta, sobre todo por las bancas que deberán defender los demás espacios.

La Unión Cívica Radical atraviesa dificultades electorales, mientras que el PRO mantiene una presencia reducida. Salinas vinculó ese escenario con las internas opositoras, la falta de una propuesta común y las dificultades para consolidar una alternativa frente al Gobierno.

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A la vez, el analista consideró que la Casa Rosada buscará correr del centro de la conversación los problemas económicos y laborales a través de iniciativas políticas y comunicacionales. Entre ellas mencionó el anuncio sobre Malvinas, aunque el proyecto todavía no ingresó al Congreso.

La estrategia, según Salinas, también buscará profundizar las diferencias entre los espacios opositores. El Gobierno encuentra margen en un sistema político fragmentado y en partidos que atraviesan una crisis de representación.

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“El Gobierno hoy está competitivo”, afirmó el politólogo. Como antecedente, recordó las legislativas de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, cuando la administración nacional conservó una base electoral pese a la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez y las denuncias de corrupción.

Una derrota presidencial, de todos modos, no borraría la influencia libertaria en el Congreso. La próxima renovación legislativa podría ampliar la representación de La Libertad Avanza, una fuerza que ya tiene reconocimiento en los 24 distritos del país.

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