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Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

Fanáticos del Al-Taawoun, en la derrota ante el Al-Hilal, corearon el nombre del jugador fallecido para provocar a Rúben Neves, quien fue de sus amigos más cercanos

Los hinchas del Al-Taawoun corearon el nombre de Diogo Jota para provocar a Rúben Neves, uno de los más cercanos amigos de Diogo Jota (X / Azizihere1)

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En el último fin de semana, en la liga árabe, los hinchas del Al-Taawoun protagonizaron un episodio de hostigamiento contra Rúben Neves. Al Hilal, equipo donde juega el portugués, venció por 6 a 0 a los locales, pero el foco estuvo en las tribunas cuando un grupo coreó de forma reiterada el nombre de Diogo Jota con el aparente objetivo de afectar al mediocampista, uno de los amigos más cercanos del fallecido futbolista.

Los aficionados corearon el nombre de Diogo Jota para hostigar a Rúben Neves, quien fue un amigo muy cercano del futbolista fallecido (REUTERS/Aziz Karimov)
Los aficionados corearon el nombre de Diogo Jota para hostigar a Rúben Neves, quien fue un amigo muy cercano del futbolista fallecido (REUTERS/Aziz Karimov)

Jota murió en julio de 2025, a los 28 años, junto con su hermano André Silva, en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia española de Zamora. Neves había compartido equipo con él en el Wolverhampton Wanderers y en la selección de Portugal, además de mantener una relación personal estrecha. El actual jugador de la Liga Profesional Saudí fue uno de los portadores del féretro en el funeral y lleva un tatuaje en homenaje a su excompañero.

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Ante los cánticos, Rúben respondió con aplausos irónicos y gestos hacia el cielo. Después del encuentro, cuestionó la conducta de los aficionados: “Solo espero que no se pongan a rezar después de lo que hicieron”. Frente a este panorama, el jugador recibió apoyo de varios jugadores del torneo, uno de ellos Cristiano Ronaldo.

Rúben Neves en una ceremonia meses después del fallecimiento de Diogo Jota (REUTERS/Pedro Rocha)
Rúben Neves en una ceremonia meses después del fallecimiento de Diogo Jota (REUTERS/Pedro Rocha)

Cristiano Ronaldo apoyó a Rúben Neves y pidió expulsiones perpetuas

El astro portugués, que juega en el Al Nassr, reclamó sanciones contra los hinchas que participaron en los cánticos dirigidos a Rúben Neves. El delantero, que es compañero de Neves y lo fue de Diogo Jota en la selección de Portugal, pidió que las autoridades de la Liga Profesional Saudí intervengan ante lo que consideró una conducta que excede los límites de la rivalidad deportiva.

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Cristiano Ronaldo apoyó a Rúben Neves y pidió a la Liga Profesional Saudí sanciones y expulsiones de por vida para los responsables (REUTERS/Mike Segar)
Cristiano Ronaldo apoyó a Rúben Neves y pidió a la Liga Profesional Saudí sanciones y expulsiones de por vida para los responsables (REUTERS/Mike Segar)

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados”, escribió Ronaldo en Instagram. El portugués sostuvo que los responsables no deberían regresar a las canchas: “Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio”, indicó el ex Real Madrid.

El pedido apunta a prohibiciones de por vida para quienes utilizaron el nombre de Jota, fallecido en julio de 2025, como una provocación contra Neves. Ronaldo planteó que ese tipo de expresiones requiere una respuesta disciplinaria de la competición para evitar que tragedias personales sean empleadas como herramientas de hostigamiento desde las tribunas.

Ronaldo sostuvo que usar la muerte de Diogo Jota como provocación excede la rivalidad deportiva y requiere una respuesta disciplinaria (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Ronaldo sostuvo que usar la muerte de Diogo Jota como provocación excede la rivalidad deportiva y requiere una respuesta disciplinaria (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El apoyo de otros jugadores de la liga saudí a Rúben Neves tras los cantos

Luego de que el video se viralice en redes sociales, varios colegas del portugués mostraron su apoyo. El internacional saudí Saleh Abu Al-Shamat repudió los cánticos contra Rúben Neves. El jugador cuestionó a la hinchada del Al-Taawoun al provocar al mediocampista y sostuvo que ese comportamiento contradice los valores religiosos que reivindicó en su mensaje.

“Quería llamar la atención sobre algo que todos presenciamos hoy. Sentí que era mi deber, como musulmán, compartir esto y crear conciencia”, escribió Abu Al-Shamat en Instagram, según The Independent. El futbolista remarcó que el episodio excedía la rivalidad entre los clubes: “Esto no se trata solo de nuestro club; concierne a nuestra gran religión, el Islam”.

- crédito Manu Fernández - Miguel Riopa / AP Photo
Rúben Neves cargó el féretro de Diogo Jota en su velorio (AP Photo)

Abu Al-Shamat rechazó de forma explícita que se convierta una tragedia personal en objeto de burla. “Por muy intensa que sea la rivalidad o la situación, nunca debemos rebajarnos a regodearnos con los muertos, a calumniar o a atacar a las familias de las personas o a los difuntos”, señaló. También definió al Islam como “una religión de amor, tolerancia y respeto” y concluyó que lo ocurrido fue “incorrecto e inaceptable”.

El respaldo al jugador y mejor amigo de Diogo Jota también llegó desde los clubes involucrados. Al-Hilal expresó su “rechazo absoluto” a acciones dirigidas contra futbolistas o sus familias, mientras que Al-Taawoun afirmó que los cánticos “no representan” a la institución, a sus seguidores ni a los valores de sus tribunas, de acuerdo con Reuters.

El comunicado de la Liga Profesional Saudí y de la federación

Rúben Neves adoptó el número 21 en la selección portuguesa tras la muerte de Diogo Jota (REUTERS/Pedro Nunes)
Rúben Neves adoptó el número 21 en la selección portuguesa tras la muerte de Diogo Jota (REUTERS/Pedro Nunes)

La Federación Saudí de Fútbol (SAFF) y la Liga Profesional Saudí (SPL) emitieron un comunicado conjunto para repudiar los cánticos dirigidos a Rúben Neves durante el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal. Ambas instituciones afirmaron que la conducta de algunos aficionados fue “incompatible con los valores del fútbol saudí y los principios de la deportividad”, según recogió la BBC.

El texto también cuestionó el uso de la muerte de Diogo Jota como herramienta de provocación. “Explotar tragedias personales con fines de abuso o provocación es un comportamiento inaceptable que no tiene cabida en el fútbol saudí”, señalaron la federación y la liga.

La SAFF informó que sus comités competentes identificaron los hechos y abrió una investigación. De acuerdo con Reuters, las autoridades resolverán las medidas que correspondan bajo los reglamentos vigentes y comunicarán la decisión cuando concluya el proceso.

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