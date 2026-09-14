Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburu: las impactantes conclusiones de la forense que realizó la autopsia del ex Puma

Representación del juicio por la muerte de Federico Marín Aramburu (Photo by Benoit PEYRUCQ / AFP)

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Una médica forense confirmó ante la Corte de lo Penal de París que dos de los seis disparos efectuados por Loïk Le Priol impactaron por la espalda de Federico Martín Aramburu y siguieron una trayectoria “de atrás hacia adelante” que no dejó ninguna posibilidad de supervivencia al ex jugador argentino de rugby. La especialista compareció el viernes 11 de septiembre, durante la quinta jornada del juicio que se sigue contra Le Priol y Romain Bouvier por el homicidio, ocurrido en marzo de 2022.

Según el informe de la autopsia, los proyectiles que resultaron mortales atravesaron el cuerpo de Aramburu de atrás hacia adelante y le fracturaron la columna vertebral, además de alcanzar el hígado, los riñones y un pulmón. La forense detalló que las heridas causaron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata. Aramburu tenía 42 años y murió tras recibir cuatro de los seis disparos que efectuó el ex militar de 32 años.

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Dos de los impactos se ubicaron en el centro de la espalda y fueron, de acuerdo con la médica, los que determinaron la muerte del ex jugador del Biarritz Olympique. Pese a la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia, la especialista sostuvo que no existía margen para salvarle la vida, tal lo revelado por el medio La Dépeche.

El rugbier argentino Federico Martín Aramburu durante el partido contra Georgia en la Copa del Mundo el 11 de septiembre de 2007, en Lyon, Francia. (AP Foto/Mark Baker)

El coacusado de Le Priol, Romain Bouvier, de 35 años y también vinculado a la ultraderecha, había disparado cuatro veces 45 segundos antes que su compañero, sin provocar heridas mortales, aunque dos de esas balas alcanzaron a Aramburu de frente y de perfil. Ambos acusados niegan la premeditación y la intención homicida, y alegan haber actuado en legítima defensa tras un altercado iniciado minutos antes en la terraza de un restaurante.

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Un día antes de la declaración de la forense, un investigador de la Brigada Criminal de la Policía Judicial parisina había calificado el crimen como una “ejecución”. Le Priol y Bouvier arriesgan la reclusión perpetua y el veredicto se conocerá el 25 de septiembre.

Durante la sexta jornada del juicio, celebrada este lunes, familiares y amigos de Aramburu declararon ante el tribunal para reconstruir la personalidad de la víctima y describir el impacto psicológico que provocó su muerte. Su esposa, María, recibe atención psicológica desde el crimen y sufrió, según su relato, falta de aire, palpitaciones, llanto y dificultad para alimentarse con normalidad durante meses.

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Cecilia Aramburu, madre de la víctima, relató ante la corte cómo se enteró del homicidio de su hijo y afirmó que “este crimen no debería haber ocurrido, se podría haberse evitado”. También declaró Thomas Lièvremont, excapitán del Biarritz y amigo de Aramburu desde 2004, quien lo describió como una persona “fiable, tranquila, generosa y respetuosa” y aseguró que, desde la noche del homicidio, “la vida no ha sido la misma”.

Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano del ex Puma, también lloró al testificar y recordó a Aramburu como “humano, alegre, generoso, fiel y leal”. La investigación establece que los acusados localizaron a Aramburu y a su amigo Shaun Hegarty a la salida de un hotel y que el ataque se produjo en menos de un minuto tras la pelea iniciada en el bar Mabillon de París.

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