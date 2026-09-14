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Premios Emmy 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la gala más importante de la televisión

La 78.ª edición de estos premios se realiza desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

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Mariska Hargitay conducirá los Premios Emmy. Reuters
Mariska Hargitay conducirá los Premios Emmy. Reuters

Los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes 14 de septiembre con una gala que reunirá en Los Ángeles a las principales figuras de la televisión estadounidense.

La 78.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión tendrá como escenario el Peacock Theater y tiene reservadas varias sorpresas para el público aficionado a las series. La actriz, directora y productora Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia.

En este año, The Pitt llega como la producción con más candidaturas de esta edición, con 25 nominaciones, seguida por Hacks, que suma 24 menciones. Ambas encabezan las principales categorías de la noche.

A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento:

00:24 hsHoy

Mejor actor en una miniserie o película de antología

Matthew Rhys ganó por su personaje de "The Beast in Me". REUTERS/Mario Anzuoni
Matthew Rhys ganó por su personaje de "The Beast in Me". REUTERS/Mario Anzuoni

David Boreanaz y Sarah Michelle Gellar entregaron el galardón a Matthew Rhys por su interpretación en The Beast in Me.

00:15 hsHoy

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart ganó su octavo Emmy gracias a su personaje en la serie de "Hacks". (HBO via AP)
Jean Smart ganó su octavo Emmy gracias a su personaje en la serie de "Hacks". (HBO via AP)

Zendaya entregó el premio a Jean Smart por su trabajo en Hacks.

00:12 hsHoy

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O'Flynn, auténtica 'roba escenas' en 'La maldición de Widow's Bay'
Kate O'Flynn se llevó el Emmy por su personaje en Widow's Bay'

Amy Poehler entregó el galardón a Kate O’Flynn por su trabajo en Widow’s Bay. “Es el personaje de mi vida”, dijo.

00:05 hsHoy

Mariska Hargitay abre la ceremonia de los Premios Emmy

Mariska Hargitay protagonizó un performance al inicio de la ceremonia.
Mariska Hargitay protagonizó un performance al inicio de la ceremonia.

La ceremonia comenzó con un performance de Mariska Hargitay.

23:59 hsAyer

Michael J. Fox llegó a la alfombra roja

Michael J. Fox y su esposa Tracy Pollan en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Mike Blake
Michael J. Fox y su esposa Tracy Pollan en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Mike Blake

Michael J. Fox apareció en la alfombra roja junto a su esposa Tracy Pollan.

23:57 hsAyer

Harrison Ford llegó a la alfombra roja

Harrison Ford en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
Harrison Ford en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
23:55 hsAyer

Zendaya llegó a la alfombra roja

Zendaya en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
Zendaya en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
23:53 hsAyer

Julia Garner llegó a la alfombra roja

Julia Garner en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Julia Garner en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Caroline Brehman
23:50 hsAyer

Nicole Kidman llega a la alfombra roja

Nicole Kidman en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
Nicole Kidman en los Emmy Awards 2026. REUTERS/Daniel Cole
23:15 hsAyer

Brett Goldstein llegó a la alfombra roja

Brett Goldstein en los Premios Emmy 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Brett Goldstein en los Premios Emmy 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Brett Goldstein es uno de los nominados a los Premios Emmy.

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