Premios Emmy 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la gala más importante de la televisión

Los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes 14 de septiembre con una gala que reunirá en Los Ángeles a las principales figuras de la televisión estadounidense.
La 78.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión tendrá como escenario el Peacock Theater y tiene reservadas varias sorpresas para el público aficionado a las series. La actriz, directora y productora Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia.
En este año, The Pitt llega como la producción con más candidaturas de esta edición, con 25 nominaciones, seguida por Hacks, que suma 24 menciones. Ambas encabezan las principales categorías de la noche.
A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento:
Mejor actor en una miniserie o película de antología
David Boreanaz y Sarah Michelle Gellar entregaron el galardón a Matthew Rhys por su interpretación en The Beast in Me.
Mejor actriz en una serie de comedia
Zendaya entregó el premio a Jean Smart por su trabajo en Hacks.
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Amy Poehler entregó el galardón a Kate O’Flynn por su trabajo en Widow’s Bay. “Es el personaje de mi vida”, dijo.
Mariska Hargitay abre la ceremonia de los Premios Emmy
La ceremonia comenzó con un performance de Mariska Hargitay.
Michael J. Fox llegó a la alfombra roja
Michael J. Fox apareció en la alfombra roja junto a su esposa Tracy Pollan.
Harrison Ford llegó a la alfombra roja
Zendaya llegó a la alfombra roja
Julia Garner llegó a la alfombra roja
Nicole Kidman llega a la alfombra roja
Brett Goldstein llegó a la alfombra roja
Brett Goldstein es uno de los nominados a los Premios Emmy.