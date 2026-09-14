Premios Emmy 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la gala más importante de la televisión

Mariska Hargitay conducirá los Premios Emmy. Reuters

Los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes 14 de septiembre con una gala que reunirá en Los Ángeles a las principales figuras de la televisión estadounidense.

La 78.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión tendrá como escenario el Peacock Theater y tiene reservadas varias sorpresas para el público aficionado a las series. La actriz, directora y productora Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia.

En este año, The Pitt llega como la producción con más candidaturas de esta edición, con 25 nominaciones, seguida por Hacks, que suma 24 menciones. Ambas encabezan las principales categorías de la noche.

A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento: