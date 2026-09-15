Detuvieron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

El operativo en el barrio donde asesinaron al menor

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La Policía de Mendoza detuvo este martes al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandar narco en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras. El arresto ocurrió esta mañana en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos.

La causa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, cuyo personal reunió pruebas durante la noche para establecer la identidad del sospechoso. Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente llevaron a la Fiscalía interviniente, a cargo de Oscar Malla, a ordenar su captura antes del mediodía.

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El tiroteo fatal ocurrió dentro del asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, los agentes policiales mantuvieron un operativo durante toda la madrugada hasta localizar al sospechoso. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.

El acusado está sindicado como el presunto responsable de los disparos que provocaron la muerte del niño. La causa continúa bajo las directivas del fiscal Malla, quien ya imputó al detenido por homicidio y ahora deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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El crimen

Según precisaron fuentes policiales a este medio, el enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del asentamiento Villa Junín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

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Se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona para preservar la escena y dar con los sospechosos.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, que había sido trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

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En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

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Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?“, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.

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