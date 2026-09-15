Mercados: sube el riesgo país argentino y se mantiene cerca de los 500 puntos básicos

La reciente volatilidad de las bolsas condiciona la baja del riesgo país.

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Las bolsas internacionales operan este martes con inquietud, en un marco de presión alcista para el precio del petróleo, persistente suba de tasas de la deuda de EEUU y con la expectativa puesta en la reunión de esta semana de la Reserva Federal de los EEUU.

En ese contexto, los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- caen un 0,3% en promedio en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube cuatro unidades, a 496 puntos básicos.

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El riesgo país argentino oscila cerca de los 500 puntos básicos debido a una combinación de factores, como el desafiante caledario de vencimientos previstos en el programa financiero de 2027, la incertidumbre electoral del año próximo -los bonos hard dollar vencen a partir del próximo mandato- y un clima internacional adverso.

En este último punto hay que destacar:

Tasas de EEUU: la expectativa de subas de tasas por parte de la Fed presiona a lla baja de precios de los bonos norteamericanos.

Crudo y Medio Oriente: Lla suba del petróleo por tensiones en el Estrecho de Ormuz genera incertidumbre inflacionaria global.

Emergentes: hay salidas de fondos de mercados emergentes ante condiciones financieras duras.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital. consideró que “el movimiento reciente del riesgo país parece responder más a una corrección después de un castigo que había sido excesivo que a un cambio en los fundamentos. Por eso, la vuelta hacia los niveles anteriores tiene sentido: los fundamentals se mantienen, con una situación fiscal positiva, una balanza comercial sólida, mejora de la actividad y acumulación de reservas, aunque a un ritmo más moderado”.

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“Al mismo tiempo, tampoco vemos mucho espacio para una baja adicional del riesgo país en el corto plazo. Argentina tiene un beta elevado y, en un contexto externo complicado, con incertidumbre geopolítica y tasas americanas largas todavía altas, cualquier aumento de la aversión al riesgo termina teniendo un impacto mayor sobre los activos locales. Por eso, mientras no cambien esos factores externos y se despejen algunas incertidumbres políticas domésticas, es razonable esperar que el riesgo país se mantenga con cierta volatilidad y le cueste seguir comprimiendo de manera significativa”, añadió Emilio Botto.

Se dispara el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo del 5,04%, su nivel más alto desde 2007, antes de moderarse el martes. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años llegó al 5,39% anual.

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El aumento de los rendimientos se produce antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, tal como se prevé será anunciado este miércoles 16. “Los inversores han descontado una subida de 25 puntos básicos tras la reunión del FOMC de la Fed, con una probabilidad del 92%”, indicó Yahoo Finance. El FOMC (sigla en inglés de Comité Federal de Mercado Abierto) es el órgano de la Reserva Federal de EEUU encargado de dirigir la política monetaria y fijar las tasas de interés de los fondos federales, referencia del mercado.

La rentabilidad de los bonos se mantiene elevada, ya que los precios del petróleo superaron firmemente los 100 dólares por barril, lo que genera preocupación de que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal que preside Kevin Warsh.

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“Al mismo tiempo, los inversores insisten en ser compensados ​​por los altos niveles de deuda pública y el déficit cada vez mayor”, dijo a Yahoo Finance David Morrison, analista sénior de mercado de TradeNation.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sirve de referencia para las tasas hipotecarias, los préstamos a largo plazo y la deuda corporativa. Aun así, algunos estrategas señalan una economía resiliente impulsada por la inversión en IA y un mercado bursátil respaldado por sólidos resultados empresariales.

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“El crecimiento económico de Estados Unidos es impresionante, y la rentabilidad de los bonos apenas ha vuelto a los niveles anteriores a la gran crisis financiera (tras la caída de Lehman Brothers), a la que siguió un período extraordinario de represión financiera por parte de la Reserva Federal”, agregó Morrison.