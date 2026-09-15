Honduras

Honduras prepara un presupuesto de casi $17,000 millones para 2027 con foco en Salud, Educación y Seguridad

La propuesta prioriza inversión pública, Salud, Educación, Seguridad y programas para enfrentar los efectos de la sequía, ahora deberá ser analizada por el Congreso Nacional

EFE/Gustavo Amador La inversión pública del presupuesto 2027 asigna más de L40 mil millones, unos USD 1.490 millones, para infraestructura y obras públicas.
EFE/Gustavo Amador La inversión pública del presupuesto 2027 asigna más de L40 mil millones, unos USD 1.490 millones, para infraestructura y obras públicas.
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El Gobierno de Honduras proyecta para el 2027 un presupuesto público cercano a los L455 mil millones, equivalentes a unos $17,000 millones, con una estrategia que concentra recursos en áreas como salud, infraestructura, educación, seguridad y atención al sector agropecuario.

La propuesta para el ejercicio fiscal 2027 ya fue remitida al Congreso Nacional después de ser aprobada por unanimidad en Consejo de Ministros, por lo que ahora comienza una nueva etapa de análisis y discusión en el Legislativo.

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El monto representa un incremento de aproximadamente L11 mil millones (unos $411 millones) respecto al presupuesto vigente, establecido en 444 mil millones de lempiras.

Aunque la cifra total es superior a la del actual ejercicio, la Secretaría de Finanzas sostiene que el crecimiento es moderado y responde a criterios de sostenibilidad y capacidad de financiamiento del Estado.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que el aumento ronda el 2.5 %, por debajo del crecimiento de 3.6 % registrado en el presupuesto anterior y muy lejos de los incrementos aplicados en años previos, que llegaron hasta el 23 %.

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Un presupuesto con crecimiento limitado

De acuerdo con Finanzas, la elaboración del proyecto tomó como referencia el Marco Macrofiscal aprobado para los próximos tres años.

La intención, según el Gobierno, es establecer un instrumento financiero que sea realista y financiable, con una identificación clara de los recursos disponibles y de los compromisos que deberán atenderse durante el próximo ejercicio fiscal.

Hernández Hércules también señaló que el incremento nominal debe analizarse tomando en cuenta el comportamiento de la inflación. Bajo esa consideración, el Gobierno sostiene que el presupuesto representa una reducción real frente al monto anterior.

La administración también destacó que la propuesta para 2027 es menor que el proyecto presupuestario de L469 mil millones, unos US$17.500 millones, presentado ante el Congreso Nacional en septiembre del año pasado por la gestión de la expresidenta Xiomara Castro.

La inversión pública aparece como uno de los principales destinos de los recursos contemplados para 2027.

El proyecto asigna poco más de L40 mil millones, alrededor de US$1.490 millones, para infraestructura y otras obras públicas.

Inversión pública

El Gobierno plantea utilizar estos fondos en proyectos que generen beneficios directos para la población y contribuyan al desarrollo de diferentes sectores.

La magnitud de esta partida convierte a la inversión pública en uno de los componentes centrales del presupuesto, aunque su impacto dependerá de la capacidad de las instituciones para ejecutar los proyectos durante el año.

El sector sanitario es otra de las áreas que tendrá un incremento significativo.

Según las proyecciones presentadas por Finanzas, Salud contará con alrededor de L8 mil millones adicionales, equivalentes a unos US$299 millones. Los recursos estarán destinados, entre otros objetivos, a la construcción y equipamiento de hospitales.

El Gobierno de Honduras incluyó en el presupuesto 2027 recursos para riego, reservorios, acuíferos y geomembranas ante la sequía y el impacto de El Niño en el sector agropecuario.
La Secretaría de Finanzas de Honduras sostiene que el presupuesto 2027 tiene un crecimiento moderado y que, frente a la inflación, implica una reducción real.

También se contempla el fideicomiso destinado a reducir la mora quirúrgica, una de las dificultades que enfrenta el sistema público de salud por la acumulación de pacientes que esperan procedimientos.

Sequía y apoyo al sector agropecuario

Los efectos de la prolongada sequía vinculada al fenómeno de El Niño también fueron considerados en la planificación presupuestaria. El proyecto contempla recursos para programas dirigidos al sector agropecuario, particularmente en iniciativas relacionadas con el acceso y almacenamiento de agua.

Entre las acciones previstas figuran proyectos de riego, desarrollo agrícola, construcción de reservorios y acuíferos, además de la utilización de geomembranas para almacenar agua. La apuesta busca fortalecer la capacidad de los productores para enfrentar períodos de escasez hídrica.

La disponibilidad de agua se ha convertido en un desafío para distintas zonas productivas del país, por lo que el Gobierno pretende incorporar obras de infraestructura hídrica dentro de las prioridades para 2027.

Educación y la merienda escolar

En materia educativa, uno de los principales componentes será el fortalecimiento de la alimentación escolar.

El proyecto incorpora nuevamente el denominado vaso de leche, una iniciativa que, según Finanzas, representa más de L1.400 millones, unos US$52 millones, adicionales dentro de este componente.

La merienda escolar constituye uno de los programas destinados a apoyar a estudiantes del sistema público y garantizar condiciones que favorezcan su permanencia en los centros educativos. Además de la alimentación, el proyecto contempla recursos para construcción y otras obras destinadas a mejorar la infraestructura educativa.

La seguridad pública también tendrá una partida orientada al fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

Los recursos contemplan la adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas, además de otros insumos necesarios para las labores operativas.

El presupuesto también considera nuevas promociones de agentes policiales con el objetivo de incrementar el número de efectivos de la Secretaría de Seguridad. La estrategia combina así el crecimiento del personal con una mayor disponibilidad de equipo para las instituciones responsables de las operaciones de seguridad.

El Gobierno de Honduras incluyó en el presupuesto 2027 recursos para riego, reservorios, acuíferos y geomembranas ante la sequía y el impacto de El Niño en el sector agropecuario.
La Secretaría de Finanzas de Honduras sostiene que el presupuesto 2027 tiene un crecimiento moderado y que, frente a la inflación, implica una reducción real.

Recursos para pagar obligaciones laborales

El proyecto presupuestario también contempla fondos para hacer frente a obligaciones laborales derivadas de los procesos de reducción de personal dentro del aparato estatal.

Se prevén recursos para el pago de cesantías y otros pasivos laborales correspondientes a trabajadores que fueron separados de sus cargos. Finanzas sostiene que estas partidas tienen como finalidad garantizar los derechos laborales de los empleados afectados por los procesos de reorganización y reducción de personal.

El Congreso tendrá la última palabra

Con el proyecto ya presentado, el debate sobre el presupuesto de 2027 se traslada ahora al Congreso Nacional.

Los diputados deberán analizar no solamente el monto global de L455 mil millones (aproximadamente US$17.000 millones), sino también la distribución de los recursos, las fuentes de financiamiento y las proyecciones de ingresos que respaldan el gasto previsto.

La discusión tendrá como uno de sus principales puntos la capacidad del Estado para financiar y ejecutar las prioridades establecidas en el documento.

Para el Gobierno, el proyecto busca mantener un crecimiento moderado del gasto y evitar incrementos presupuestarios que no estén respaldados por ingresos suficientes. El reto para 2027 será convertir las cifras presupuestarias en obras, servicios y programas que tengan un impacto tangible en la población.

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