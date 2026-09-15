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El inspirador discurso de Alexander Zverev sobre su diabetes y la lucha de su madre tras ser campeón del US Open: “Esta enfermedad no nos va a definir”

La ceremonia de premiación incluyó un mensaje a Irina Zvereva, a quien atribuyó el impulso para competir pese a los pronósticos médicos

El emotivo discruso de Zverev tras ganar el US Open
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Alexander Zverev ganó el US Open 2026 y dedicó el título a su madre, Irina Zvereva, durante la ceremonia de premiación en Flushing Meadows. El alemán superó al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2, resultado con el que obtuvo su primer trofeo en Nueva York y el segundo Grand Slam de la temporada, después de Roland Garros.

El triunfo tuvo un significado especial para el tenista de 29 años. Zverev convive con diabetes tipo 1 desde los cuatro años y recordó los pronósticos que recibió su familia al momento del diagnóstico. En su discurso, centró la dedicatoria en la decisión que tomó su madre ante las advertencias médicas sobre los límites que la enfermedad podía imponerle.

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“Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos en el consultorio te dicen que su vida y el deporte van a estar sumamente limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir de ahí y decir: ‘Mi hijo será lo que él quiera ser’”, afirmó Zverev ante el público. El campeón amplió ese mensaje con una referencia directa a las posibilidades que Irina Zvereva quiso preservar para él desde su infancia. “Si quiere ser tenista, será tenista; si quiere hacer otra cosa, la hará, pero esta enfermedad no nos va a definir”, expresó el jugador alemán.

Durante la premiación, Zverev señaló que su madre ocupa un lugar determinante en su vida y en su carrera. También recordó que ella no suele seguir sus partidos, aunque eso no redujo la importancia que le asignó a su acompañamiento desde los primeros años.

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Zverev protagonizó un emotivo discurso (Reuters)
Zverev protagonizó un emotivo discurso (Reuters)

El tenista volvió a destacar la respuesta de su madre frente a las advertencias que le transmitieron los médicos. “Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Se necesita una mujer de una fortaleza increíble para hacer lo que ella ha hecho”, sostuvo.

La dedicatoria incluyó a su entorno familiar. Agradeció a su padre, quien lo entrenó desde pequeño, y a su hermano Mischa, presente durante distintas etapas de su carrera. El mensaje situó a la familia como parte de un recorrido que comenzó antes de su llegada al circuito profesional.

La consagración en el US Open completó una temporada en la que el alemán también se había impuesto en Roland Garros. De acuerdo con sus declaraciones, el título en Nueva York representó el final de una espera prolongada para su equipo. “Estuvimos trece años sin ganar un ‘grande’ y ahora hemos ganado dos en tres meses”, manifestó Zverev durante la ceremonia.

El jugador vinculó los resultados de 2026 con las etapas difíciles que atravesó en su carrera. Entre esos antecedentes figuran la derrota en la final del US Open de 2020 y la lesión que sufrió en Roland Garros 2022. También mantuvo en reserva su diagnóstico de diabetes tipo 1 hasta 2022, cuando decidió hacerlo público y creó una fundación destinada a asistir a niños en situación de vulnerabilidad. Incluso durante los descansos del torneo, se pudo ver a Zverev controlando sus niveles de glucosa y aplicándose insulina en el muslo. La escena expuso una rutina médica que forma parte de su vida competitiva.

Shelton, derrotado en la definición, dedicó parte de su discurso a felicitar al nuevo campeón. El estadounidense destacó el rendimiento de Zverev durante el año y la espera que, según sus palabras, atravesaron el jugador y su equipo antes de conseguir los títulos mayores. “Eres uno de los mejores jugadores del mundo. Puede que incluso el mejor jugador del mundo este año. Lo que estás logrando es increíble”, dijo Shelton.

Zverev suele hacer el tratamiento correspondiente durante los partidos (Reuters)
Zverev suele hacer el tratamiento correspondiente durante los partidos (Reuters)

El discurso completo de Zverev sobre su madre:

Quiero agradecer a otra persona que nunca ve mis partidos, pero que es la persona más importante en mi vida tenística y en mi vida en general.

Porque, cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen que la vida y el deporte estarán muy limitados para él, se necesita una madre muy fuerte para salir de esas oficinas y decir: “Mi hijo será lo que quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere hacer otra cosa, hará otra cosa, pero esta enfermedad no nos definirá”.

Y estoy feliz de que lo hayamos superado y de que estemos haciendo lo que hacemos ahora. Y mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco, porque se necesita una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo. Así que gracias a ella también.

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