El presidente Bernardo Arévalo queda último en la medición regional de imagen positiva

Bernardo Arévalo quedó último en la medición de CB Global Data entre 18 mandatarios latinoamericanos con 28,2% de imagen positiva y 67,3% de percepción negativa.(Diario de Centroamérica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cerró en septiembre la clasificación de 18 mandatarios latinoamericanos con 28,2% de imagen positiva, en medio de bloqueos de carreteras provocados por el alza de los combustibles y por el decreto que estableció nuevos precios de referencia. La medición de la consultora CB Global Data le asignó además 67,3% de percepción negativa, la peor entre los países evaluados.

El sondeo se realizó entre el 7 y el 11 de septiembre entre 4,016 personas, con un margen de error de 1.5 puntos porcentuales. El resultado representó una baja frente a agosto, cuando Arévalo había registrado 29,5% de aprobación.

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La mayor caída mensual correspondió al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cuya imagen descendió 8.9 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, fue quien más creció, con una suba de 2.7 puntos.

Un estudio de CB Global Data presenta los niveles de aprobación y desaprobación de los mandatarios de Latinoamérica en agosto de 2026, encabezado por Nayib Bukele con el 68,7 %. (CB Global Data )

El decreto sobre combustibles y los bloqueos en Guatemala

La tensión se concentró durante la primera quincena de septiembre, después de que el Congreso de la República aprobara el Decreto 21-2026 bajo trámite de urgencia nacional. La norma fijó precios de referencia de 39 quetzales por galón de diésel y gasolina regular, equivalentes a USD 5,06, y de 41 quetzales para la gasolina superior, unos USD 5,32.

El decreto también creó un fondo de 2,500 millones de quetzales para compensar a los importadores cuando los costos superaran esos valores. Transportistas y sectores empresariales rechazaron la medida, realizaron cortes en la capital y en varios departamentos y, en algunos casos, exigieron la renuncia presidencial.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción y proteger infraestructura estratégica, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora. El 8 de septiembre, el tribunal aceptó el reclamo empresarial por tres votos contra dos y dio al Gobierno seis horas para presentar un plan de liberación de las rutas, bajo apercibimiento de destitución para el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil.

El operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército despejó 34 puntos bloqueados en el país, 20 de ellos en el área metropolitana, según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. El último corte fue levantado en el kilómetro 124 de la carretera al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, después de 13 horas; 14 personas fueron puestas a disposición judicial, ocho vehículos quedaron retenidos y dos agentes policiales resultaron heridos de bala en Suchitepéquez.

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Delcy Rodríguez, penúltima en la medición regional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quedó en el puesto 17 con 28,8% de aprobación y 64,3% de desaprobación. Su administración comenzó tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero y afrontó la respuesta a los terremotos del 24 de junio, que dejaron cerca de tres mil muertos y golpearon especialmente al estado La Guaira.

El Gobierno venezolano firmó con la empresa estadounidense Miyamoto International un contrato para retirar tres millones de toneladas de escombros como primera fase de la reconstrucción. Rodríguez también impulsó acuerdos con Estados Unidos para reactivar el sector petrolero, incluido un proyecto para explotar 17 campos de crudo y superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios.

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La mandataria rubricó además un contrato con la compañía colombiana GeoPark para explotar durante 25 años el campo Bare, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ocupó el tercer lugar entre los peor evaluados, con 32,1% de imagen positiva.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró la clasificación con 69% de imagen positiva y 28,3% de negativa, tras aumentar 2,5 puntos porcentuales frente al 66,5% que había obtenido en agosto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quedó segundo con 66,2%, seguido por el mandatario colombiano Abelardo De la Espriella, con 53,6%.

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Keiko Fujimori, de Perú; Laura Fernández, de Costa Rica; y Abinader completaron el grupo de los seis mejor evaluados. El resto de la tabla reunió a Lula da Silva, Daniel Noboa, Santiago Peña, Nasry Asfura, José Antonio Kast, Yamandú Orsi, Javier Milei y Daniel Ortega.