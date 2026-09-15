Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Argentina se entrenó en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: AAT)

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La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis arribó este lunes a la ciudad de Neuquén, pasadas las 15:00, con el equipo completo, para comenzar la preparación de cara al enfrentamiento frente a Turquía por el Grupo Mundial I, que se disputará el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che.

Los jugadores tuvieron su primer contacto con la superficie de GreenSet en la cancha que recibirá los partidos. En primer turno salieron Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y 23° del ranking mundial, junto a Mariano Navone (45°). Luego fue el turno de Thiago Tirante (52°), Guido Andreozzi (14° en dobles) y Andrés Molteni (58°). También participó el sparring Juan Manuel La Serna (274°).

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recibió al conjunto nacional y dialogó con los integrantes del plantel. Además, se animó a pelotear junto al subcapitán Eduardo Schwank, en una jornada que sirvió como bienvenida para el equipo argentino. Durante su visita, destacó el privilegio de estrenar la nueva superficie de tenis y las características del recinto, con la cancha montada sobre el parqué.

El escenario, acondicionado para recibir a casi 3.000 espectadores, tendrá sus tribunas colmadas después de que el público agotara en cuestión de minutos la totalidad de las entradas puestas a la venta.

La denominada Serie Austral representa también un paso más en la expansión de la Copa Davis hacia distintas regiones del país. La llegada de la competencia a Neuquén permitirá que el seleccionado nacional tenga por primera vez una serie oficial en la Patagonia.

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Para este martes está previsto el arribo de la delegación de Turquía. El capitán Erhan Oral confirmó a Mert Alkaya (296°), Yanki Erel (329°), Tuncay Duran (616°), Arda Azkara (205° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1738°) para enfrentar a Los Halcones.

El capitán argentino, Javier Frana junto al gobernador de Neuquén Rolando Figueroa en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: AAT)

Argentina buscará regresar a los Qualifiers 2027 en una serie que tendrá varios condimentos históricos. Será el enfrentamiento más austral de los 103 años de participación nacional en la Copa Davis y el primero en la Patagonia. Además, el conjunto dirigido por Javier Frana irá en busca del triunfo número 100 en la competencia.

El cruce también marcará el debut de Javier como capitán en una serie de local y el regreso de la competencia al país después de más de dos años. La última presentación en casa había sido en Rosario, en febrero de 2024, en lo que fue el triunfo ante Kazajistán.

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El sorteo oficial, que determinará el orden de los partidos, se realizará el viernes 18 de septiembre a partir de las 11:00. La acción comenzará el sábado 19, desde las 12:00, con los dos encuentros de singles. El domingo 20, a partir de las 11:00, se disputarán el partido de dobles y los dos singles restantes, con el quinto punto en caso de ser necesario. La serie se podrá seguir en vivo por TyC Sports.