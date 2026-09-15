América Latina

El Banco Mundial le pidió más ambición a Uruguay: “Convertir la credibilidad en crecimiento”

En el aniversario de 80 años de la relación bilateral, el organismo destacó la estabilidad institucional del país, pero advirtió por el bajo crecimiento, la escasa inversión, el costo de la energía y el envejecimiento poblacional

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el excanciller Enrique Iglesias (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el excanciller Enrique Iglesias (Presidencia)
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Aunque con diferentes palabras, los directivos de organismos internacionales que llegan a Uruguay utilizan conceptos similares para hablar de su economía. Suelen destacar la estabilidad política del país pero también advertir por problemas de crecimiento. Así como semanas atrás la directora del FMI, Kristalina Georgieva, llamó al país a“tomar más riesgos” ahora el Banco Mundial le pide que sea más ambicioso.

Este lunes se celebró en Montevideo el aniversario 80 de la relación entre Uruguay y el Banco Mundial. En el evento se homenajeó a ocho ex ministros de Economía (que representaron a diferentes partidos políticos), al presidente Yamandú Orsi y a dos ex mandatarios: Julio María Sanguientti (Partido Colorado, 1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, 1990-1995).

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En la ocasión, el Banco Mundial arengó al sistema político uruguayo a buscar consensos para encarar con “ambición” una “agenda de transformación” que permita convertir la “credibilidad en crecimiento”, según la crónica del semanario Búsqueda.

La vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra (Presidencia)
La vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra (Presidencia)

En la ocasión llegó por primera vez Susana Cordeiro Guerra, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Fue ella quien planteó una serie de desafíos por delante para el país.

Uruguay ha construido algo muy valioso: credibilidad. Estabilidad económica a través de distintos ciclos políticos. Instituciones sólidas”, enumeró la funcionaria del organismo financiero multilateral. También mencionó que una “fortaleza” del país es su “tradición de diálogo y construcción de consenso”.

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Pero luego listó lo que falta: marcó que la economía uruguaya apenas creció 1,2% del PIB en la última década, que los niveles de inversión y de crédito son bajos, que la energía es cara y que el envejecimiento de la población pone retos en términos de productividad.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, con su antecesora en el cargo, Azucena Arbeleche (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, con su antecesora en el cargo, Azucena Arbeleche (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Cordeiro Guerra dijo que Uruguay debe ingresar en una “nueva etapa” en la que debería “abrir espacio para la ambición, las decisiones y las diferencias que inevitablemente acompañan una agenda de transformación”. Propuso “consenso sobre el destino con debate sobre el camino. Y avanzar”.

El presidente Orsi, en tanto, destacó en su discurso que el vínculo con el Banco Mundial es una “política de Estado” de Uruguay. Recordó que el primer préstamo otorgado por el organismo fue en la década del 50 para la extensión de la red eléctrica. “Seguiremos trabajando en conjunto porque el mundo necesita estos organismos. Uruguay, por nuestra escala y por los riesgos que tenemos, necesita organismos multilaterales que nos permitan indicarnos que vamos por el camino correcto. Y cuando no es así, que ustedes nos avisen. Y a tiempo”, expresó Orsi en su discurso.

Los exministros homenajeados fueron: Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie, Fernando Lorenzo, Álvaro García, Mario Bergara y Azucena Arbeleche. Además de Sanguinetti y Lacalle Herrera, también fue homenajeado el ex canciller Enrique Iglesias. El exministro Ignacio de Posadas y el expresidente Luis Lacalle Pou también serán homenajeados, pero por distintas razones no pudieron estar.

Un préstamo sobre competitividad

La vicepresidenta del Banco Mundial para la región destacó en su discurso también el proyecto de ley de competitividad, que el gobierno envió al Parlamento para su discusión y que ya fue aprobado en el Senado. Cordeiro Guerra lo consideró “un paso clave”.

Los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, junto a Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
Los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, junto a Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En este sentido, el organismo multilateral respaldó las políticas con un financiamiento de USD 300 millones “para apoyar reformas que Uruguay impulsa para promover la inversión privada, generar más y mejores empleos y fortalecer la sostenibilidad fiscal”.

El financiamiento incluye además una Opción de Desembolso Diferido (DDO), que permite a Uruguay acceder rápidamente a liquidez ante eventuales shocks económicos u otras necesidades fiscales, reforzando su capacidad de respuesta sin interrumpir su agenda de reformas, detalló el Banco Mundial.

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