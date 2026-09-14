Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

Gley Lancer: Overdrive presenta su tráiler.

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Nalua Studio anunció Gley Lancer: Overdrive, un remake construido desde cero del clásico Advanced Busterhawk Gley Lancer, publicado originalmente para Mega Drive en 1992. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, con ediciones destinadas a Neo Geo AES y la placa arcade Neo Geo MVS.

Un regreso construido desde cero

Gley Lancer: Overdrive conserva la estructura de shoot ‘em up de desplazamiento lateral de la entrega original. En este tipo de juego, la nave avanza por escenarios horizontales mientras el jugador esquiva proyectiles, elimina enemigos y busca mejorar su puntuación. La reconstrucción abarcará las 11 fases del título de 1992, en lugar de limitarse a aumentar la resolución o adaptar la imagen a pantallas actuales.

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Los escenarios, personajes, animaciones y secuencias tendrán nuevo pixel art. En el proyecto participan artistas con experiencia en juegos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Ninja Gaiden: Ragebound, Toxic Crusaders y Lords of Exile. La música creada para Mega Drive también será reinterpretada con nuevos arreglos.

La historia vuelve a tener como protagonista a Lucia Cabrock, una piloto de la Marina de la Federación. Tras la captura de Oberon, la nave comandada por su padre, Lucia toma el control de la nave experimental Gley Lancer y entra en territorio enemigo para intentar rescatarlo. La responsable del ataque es una fuerza alienígena desconocida, y la trama se sitúa en el año 2025.

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Nalua Studio mantendrá uno de los elementos distintivos del original: los satélites Gunner que acompañan a la nave. Estas unidades pueden configurarse para utilizar diferentes armas y disparar en varias direcciones, una herramienta necesaria para responder a enemigos que aparecen desde distintos puntos de la pantalla.

Cómo funciona el sistema Overdrive

La mecánica que da nombre al remake genera temporalmente un campo protector alrededor de la nave. El jugador puede emplearlo como defensa o dirigirlo contra los enemigos en ocho direcciones. Destruir adversarios mediante Overdrive libera núcleos que incrementan los multiplicadores de puntuación.

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Este funcionamiento agrega una relación directa entre riesgo y recompensa. Guardar el campo permite resistir una situación complicada, mientras que lanzarlo contra los rivales puede elevar el puntaje a costa de perder esa protección. La decisión será especialmente relevante para quienes busquen superar marcas o completar partidas bajo condiciones específicas.

El sistema de movimiento y los Gunners recibirá más opciones de configuración, comportamientos nuevos y una función Speed Boost para aumentar la velocidad. Nalua Studio todavía no detalló todas las armas ni las combinaciones disponibles, pero confirmó que la nave ofrecerá más posibilidades de personalización que en Mega Drive.

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La lista de modalidades incluye Score Attack, centrado en obtener la mayor puntuación; Boss Rush, una sucesión de enfrentamientos contra jefes; y Speedrunner, diseñado para completar el recorrido en el menor tiempo posible. El modo 1CC desafiará a terminar la partida utilizando un solo crédito, una regla habitual en los salones arcade.

También estarán disponibles la selección de fases y jefes, Gunner Mode y Core Pickup Run. Las plataformas modernas recibirán un modo Bullet Hell, variante caracterizada por llenar la pantalla con patrones densos de proyectiles que obligan a realizar movimientos precisos. El juego tendrá varios niveles de dificultad y múltiples finales, aunque todavía no se explicó qué condiciones determinarán cada desenlace.

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Gley Lancer: Overdrive

Formatos de imagen, funciones modernas y primera demo

Las versiones para sistemas actuales ofrecerán imagen panorámica en relación 16:9, el formato utilizado por la mayoría de los televisores y monitores modernos. Quienes prefieran una presentación más cercana a las máquinas y consolas clásicas podrán elegir una relación 4:3 inspirada en Neo Geo.

Entre las opciones visuales estarán los filtros CRT, que imitan la apariencia de los antiguos televisores de tubo mediante líneas de escaneo y otros efectos. Nalua Studio confirmó respuesta háptica, apuntado con mouse y compatibilidad con Steam Deck, aunque no precisó qué funciones estarán disponibles en cada plataforma.

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Las versiones para Neo Geo AES y MVS son una particularidad del proyecto. AES fue el sistema doméstico de Neo Geo, mientras que MVS era el hardware empleado en máquinas arcade. El anuncio no detalló el formato de distribución, el precio ni si estas ediciones tendrán diferencias de contenido frente a las destinadas a consolas modernas y PC.

Antes del lanzamiento de 2027, el público podrá jugar una primera demostración durante Tokyo Game Show 2026. El evento se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026.

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