Mariska Hargitay imita a Nicole Kidman en los Emmy 2026: así reaccionó la actriz

Los Premios Emmy 2026 comenzaron con una versión adaptada del tema “I Love Rock ’n’ Roll” (Créditos: Emmys)

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Mariska Hargitay inició los Emmy 2026 con música, humor y una inesperada referencia a uno de los comerciales más comentados de los últimos años. La actriz, quien asumió por primera vez la conducción de la ceremonia, sorprendió al público del Peacock Theater de Los Ángeles con una parodia del conocido anuncio de AMC protagonizado por Nicole Kidman, quien se encontraba entre los asistentes.

La apertura comenzó con un número musical titulado “I Love TV Screens”, una adaptación humorística de “I Love Rock ’n’ Roll”, canción popularizada por Joan Jett & the Blackhearts. Hargitay apareció cantando sobre el placer de ver televisión en distintos tipos de pantallas y mencionó producciones como Abbott Elementary y Widow’s Bay. El segmento también incluyó referencias a varias marcas auspiciadoras, y cameos de celebridades como Jalen Brunson, jugador de los New York Knicks, y Jean Smart, actriz de Hacks.

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Después de la presentación musical llegó el monólogo de Hargitay, quien comenzó con una confesión sobre los consejos que recibió antes de aceptar la conducción: “No lo hagas” y “No seas sincera”, recordó en el escenario.

Nicole Kidman le reclamó en tono de broma a Hargitay por utilizar parte de su conocido discurso.(Captura de video)

“Claramente ignoré el primero, así que acompáñenme mientras ignoro el segundo”, bromeó la estrella de Law & Order: Special Victims Unit.

Hargitay adoptó entonces un tono solemne para hablar sobre la importancia de contar historias. “Estoy verdaderamente, profundamente conmovida y muy agradecida de estar en una sala llena de personas que han dedicado sus vidas a contar historias”, dijo. “Desde el principio de los tiempos, los seres humanos se han reunido alrededor de la luz para contar historias. Antes era el fuego en la cueva y ahora es la pantalla que elijas”.

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Sin embargo, el tono emotivo cambió rápidamente cuando Hargitay comenzó a reproducir frases del famoso comercial de AMC de Kidman. “Y, al final del día, venimos a la televisión por magia, para reír, llorar, preocuparnos, porque todos necesitamos eso, esa sensación indescriptible que tenemos cuando las luces comienzan a atenuarse, imágenes deslumbrantes en la pantalla”.

La estrella de 'La ley y el orden: UVE' hizo referencia al famoso comercial de Nicole Kidman para los cines AMC (Créditos: premios Emmy)

La referencia no pasó desapercibida para la protagonista de Big Little Lies, quien estaba sentada entre el público. La actriz interrumpió a Hargitay para reclamarle en tono de broma: “Mariska, vamos. Esas son mis líneas. No puedes hacer eso”.

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La respuesta de la conductora provocó otro momento de humor. “¡Cállate, mujer del cine! ¡Esta noche es el turno de la televisión!”, respondió Hargitay antes de continuar con su monólogo.

Hargitay aprovechó además su primer trabajo como conductora de los Emmy para bromear sobre su propia trayectoria y sobre algunas figuras de la televisión. La actriz mencionó al creador de Law & Order, Dick Wolf, e hizo un chiste sobre su supuesto nombre real.

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La actriz también recordó que era la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años y bromeó con Amy Poehler y Tina Fey: “Imaginen eso: durante 15 años seguidos, Amy y Tina dijeron que no”.

Por último, Hargitay fingió tener dificultades para pronunciar la palabra “finale” para el cierre de una serie. “Perdón, ¿lo estoy diciendo bien? Lo siento, chicos. Es que nunca tuve uno”.

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