Taylor Swift en los Emmy 2026: así fue su cameo junto a Olivia Benson de ‘La ley y el orden’

Esta secuencia presenta a la artista Taylor Swift junto a Mariska Hargitay y otros actores del elenco de 'La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales'. La cantante es seguidora acérrima de la serie (Captura de video/Emmys)

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Taylor Swift sorprendió a los espectadores de los Emmy 2026 con una aparición sorpresa junto a Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Aunque la cantante no acudió en persona a la ceremonia celebrada el lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, participó en uno de los sketches pregrabados de la noche, en el que el elenco de la serie policial intentó resolver un particular misterio: ¿Taylor Swift asistiría o no a los Emmy?

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El segmento tuvo como escenario la comisaría de La ley y el orden: UVE y reunió a Hargitay con sus compañeros Ice-T, Peter Scanavino, Kevin Kane y Kelli Giddish. Todos retomaron sus personajes de la serie para investigar las supuestas pistas que podían revelar los planes de la estrella pop.

Al inicio del sketch, Hargitay, en su papel de Olivia Benson, planteó el caso: “Los Emmy son esta noche y la oficina del alcalde me está presionando para que responda si Taylor estará presente”.

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Taylor Swift es una conocida seguidora de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales y tiene especial afinidad con Olivia Benson (Captura de video)

Luego Benson sacó un tablero de evidencias para conectar las nominaciones de distintas producciones con referencias a Swift y a su música. Una de las deducciones señalaba que Abbott Elementary tenía siete nominaciones y que su sexta temporada se estrenaba ese año. La suma de seis y siete daba 13, el número asociado a la cantante.

Después de que los detectives determinaran que tenían un caso entre manos, Swift apareció como una nueva integrante de la unidad. Vestida como detective, cuestionó las conclusiones de sus compañeros y aseguró: “Chicos, esto no cuadra”.

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La cantante continuó con la investigación y enumeró cuatro pistas: “Sacarosa. Aries. De la viña. Norte o sur”. Las referencias provocaron desconcierto entre los personajes de la serie, mientras el sketch jugaba con la conocida tendencia de los Swifties a buscar mensajes ocultos en las acciones de la artista.

El sketch terminó relacionando la ausencia de Swift con el partido de los Kansas City Chiefs de Travis Kelce. (Captura de video)

Swift finalmente planteó que el misterio era mucho más sencillo de lo que parecía. Su especial de concierto, Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, había recibido cinco nominaciones a los Emmy, pero las categorías correspondientes se habían entregado durante los Creative Arts Emmys, celebrados el fin de semana anterior. Por ello, no tendría una razón evidente para acudir a la ceremonia principal.

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Swift, quien es fanática declarada de la serie, también incluyó a su gata Olivia Benson en el sketch.

¿Dónde estuvo Taylor Swift durante los Emmy?

Mientras los Emmy se desarrollaban en el Peacock Theater de Los Ángeles, Swift asistió al primer partido de la temporada 2026-2027 de los Kansas City Chiefs versus los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium. La cantante fue vista en una suite junto a Tom Cruise, apoyando a su esposo Travis Kelce.

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Swift fue vista en una suite del Arrowhead Stadium junto al actor Tom Cruise durante el encuentro de los Chiefs (Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Aunque The Eras Tour: The Final Show compitió en cinco categorías, Swift no consiguió un trofeo este año. Su siguiente gran aparición en una ceremonia de premios está prevista para noviembre, cuando regresará a los CMA Awards después de una década.