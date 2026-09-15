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Qatar alertó sobre consecuencias catastróficas ante la amenaza hutí de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb

El país del Golfo advirtió que una interrupción del tránsito marítimo en la entrada sur del mar Rojo agravaría la crisis energética y comercial provocada por el conflicto regional

Una imagen satelital muestra una vista más cercana de la isla de Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb (Yemen), el 13 de septiembre de 2026. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, llegaron a esta isla estratégica el 11 de septiembre, según cuatro fuentes del gobierno yemení. 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida vía REUTERS
Una imagen satelital muestra una vista más cercana de la isla de Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb (Yemen), el 13 de septiembre de 2026. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, llegaron a esta isla estratégica el 11 de septiembre, según cuatro fuentes del gobierno yemení. 2026 Planet Labs PBC/Imagen cedida vía REUTERS
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Qatar advirtió este martes sobre las graves consecuencias que acarrearía un posible cierre de la vital vía marítima de Bab el-Mandeb, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz que se ha prolongado durante meses y los recientes avances de los hutíes en la costa del mar Rojo.

“El mundo ya sufre bastante con el cierre del estrecho de Ormuz, por lo que no podemos permitirnos sumar también a Bab el-Mandeb a esa ecuación”, declaró a la prensa Ibrahim Al Hashmi, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

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Señaló que el cierre de la entrada sur del mar Rojo sería “catastrófico para todo el mundo. Y ya estamos viendo las consecuencias... por eso Qatar apuesta por la diplomacia y el diálogo”.

Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, inició este martes una visita oficial en Egipto para coordinar con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, las respuestas a las crisis por la guerra de Irán y la ofensiva de los rebeldes hutíes proiraníes del Yemen, que han intensificado la presión económica sobre Riad, pero también sobre El Cairo.

Según un comunicado de la Presidencia del país norteafricano, Bin Salman abordará con Al Sisi “las formas de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos”, y ambos “intercambiarán puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales de interés común”.

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Asimismo, tienen previsto tratar la seguridad del mar Rojo, del que son ribereños, la situación en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba un 20 % de las necesidades globales de energía antes del conflicto, procedentes de Arabia Saudí y sus vecinos árabes.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán POLITICA INTERNACIONAL -/Spa/Dpa

La visita de Bin Salmán, la primera desde octubre de 2024, llega en un momento de gran presión económica y política sobre Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo de la OPEP y el más influyente entre los miembros de la alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrada también por Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin.

Además de las restricciones sobre la exportación de crudo a través de Ormuz, cerrado por Irán desde que comenzó la guerra en febrero, el bloqueo impuesto desde julio por los hutíes sobre la navegación marítima saudí en el mar Rojo supone un fuerte golpe a la economía del reino árabe.

Otro golpe representa la reciente derrota de las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido -respaldados por Riad- en el oeste del Yemen, donde los rebeldes hutíes llegaron esta semana a controlar el estrecho de Bab el Mandeb, en la boca del mar Rojo y vital para el comercio internacional.

Las instalaciones energéticas, civiles y militares de Arabia Saudí son blanco de frecuentes ataques hutíes con misiles y drones, así como de milicias iraquíes alineadas con Irán.

El pasado viernes, Riad anunció el cierre del oleoducto Este-Oeste, que era la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, la inestabilidad en el Golfo y en el mar Rojo también afectan cada vez más a la economía egipcia y dificultan su recuperación de la crisis que lleva años sufriendo.

Según datos oficiales egipcios, las arcas del país norteafricano han perdido alrededor de 10.000 millones de dólares por la caída de los ingresos del canal de Suez, ubicado en el norte del mar Rojo y que lo conecta con el Mediterráneo, además las pérdidas -cuyo valor no ha sido revelado- por la caída del turismo y de las remesas de los expatriados en los países del Golfo.

(Con información de agencias)

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