Una cúpula de calor golpea al centro-sur de Estados Unidos con temperaturas de hasta 44 °C: estas son las zonas afectadas

Una cúpula de calor mantuvo temperaturas elevadas en Texas, Oklahoma y Arkansas a días del inicio del otoño boreal. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

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El centro-sur de Estados Unidos atravesó una nueva semana de temperaturas elevadas debido a un patrón de alta presión sobre Texas, Oklahoma y Arkansas, que llevó las máximas cerca o por encima de 38 °C (100 °F) a pocos días del comienzo del otoño boreal, previsto para el 22 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, National Weather Service (NWS), emitió alertas por calor en sectores de Texas y Oklahoma. En Arkansas, la oficina de Little Rock situó el riesgo térmico entre las categorías mayor y extrema en buena parte del territorio, con máximas y mínimas muy por encima de los valores habituales de mediados de septiembre.

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El episodio se sumó a un verano de registros excepcionales. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), julio de 2026 fue el mes más cálido desde 1895 en los 48 estados contiguos, mientras agosto alcanzó marcas récord en los balances globales de NOAA y del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

¿Qué es una cúpula de calor y por qué afecta al centro-sur de Estados Unidos?

Una cúpula de calor es un término utilizado para describir una zona persistente de alta presión que favorece la acumulación de aire caliente cerca de la superficie. En este episodio, el NWS describió específicamente una dorsal de alta presión en niveles medios que mantenía condiciones secas y calurosas.

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La oficina del NWS en Fort Worth informó que una dorsal de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantenía condiciones secas y calurosas en el norte y centro de Texas. El parte del 14 de septiembre anticipó máximas de entre 32 °C y 39 °C (90 °F y 103 °F), con poca probabilidad de precipitaciones.

La agencia previó que la humedad elevara la sensación térmica en parte de Texas hasta valores de entre 38 °C y 41 °C (100 °F y 106 °F). En sectores del sur-central y sudeste del estado, las advertencias indicaron índices de calor de hasta 43 °C y 44 °C (110 °F y 111 °F).

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El sistema también dejó noches cálidas. El NWS anticipó mínimas en torno de 27 °C (80 °F) en el área de Dallas-Fort Worth, una situación que reduce el alivio térmico después del atardecer y prolonga la exposición al calor.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor en Texas y Oklahoma y ubicó a Arkansas en riesgo térmico mayor o extremo. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué estados de Estados Unidos están afectados por la ola de calor de septiembre de 2026?

Texas concentró algunas de las temperaturas más altas previstas durante el episodio. El NWS activó alertas por calor en partes del norte, centro, sur-central y sudeste del estado, donde recomendó evitar actividades exigentes durante las horas de mayor temperatura, mantener la hidratación y buscar ambientes refrigerados.

En el área de Austin, la oficina del NWS que cubre Austin y San Antonio emitió una alerta por calor para sectores de la ciudad y las llanuras costeras. El organismo pronosticó máximas de hasta 39 °C (103 °F) y una sensación térmica de hasta 44 °C (111 °F).

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En Oklahoma, la oficina del NWS en Norman explicó que el estado y el norte de Texas permanecían en el borde occidental de una dorsal subtropical ubicada sobre el sudeste del país. Esa configuración atmosférica mantuvo condiciones cálidas y húmedas, aunque también abrió una posibilidad limitada de tormentas en el norte y oeste del estado.

En Arkansas, la oficina del NWS en Little Rock informó que las temperaturas máximas y mínimas se ubicaban entre 5,6 °C y 8,3 °C por encima de los valores normales para la época. El organismo previó máximas desde 35 °C hasta cerca de 38 °C en distintas zonas y mantuvo el riesgo por calor en niveles mayor o extremo en una amplia porción estatal.

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Las condiciones secas agregaron otra preocupación en Arkansas. De acuerdo con el NWS, 67 de los 75 condados tenían prohibiciones de quemas vigentes, ante el riesgo de que el fuego se propagara con facilidad.

¿Qué temperaturas se registraron en Dallas, Austin y Oklahoma City?

El NWS pronosticó para Dallas una máxima de 39 °C (102 °F) el 14 de septiembre y otra de 38 °C (101 °F) para el día siguiente. El área de Dallas-Fort Worth también debía atravesar noches con mínimas cercanas a 27 °C, una temperatura alta para ese momento de septiembre.

El reporte climatológico oficial de Dallas-Fort Worth registró 39 °C el 12 de septiembre. La máxima estuvo 6,7 °C por encima de la normal diaria de 32 °C para esa fecha, según los datos del NWS.

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En Austin, los informes oficiales registraron máximas de 38 °C (100 °F) el 13 y el 14 de septiembre. La previsión mantuvo valores próximos a 39 °C en jornadas posteriores, con sensación térmica superior a la temperatura del aire por la presencia de humedad.

El registro diario de Oklahoma City consignó una máxima de 38 °C (101 °F) el 13 de septiembre. El valor quedó 8,9 °C por encima de la normal de 29 °C (85 °F) para esa jornada. La oficina de Norman mantuvo en sus previsiones máximas de entre 38 °C y 39 °C durante los días siguientes.

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La dorsal de alta presión en niveles medios favoreció condiciones secas y calurosas y dejó escasas probabilidades de lluvia en el centro-sur de Estados Unidos. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

¿Cuántos días de más de 38 °C acumuló Texas, según Newsweek?

La revista Newsweek afirmó que Dallas acumulaba 49 días con temperaturas de al menos 38 °C (100 °F) en lo que iba de 2026. Según el medio, esa cifra casi duplicaba el promedio de los últimos 20 años para la ciudad.

La publicación indicó que Austin había registrado 43 días con máximas de al menos 38 °C y que El Paso acumulaba 52. También señaló que Oklahoma City había superado en más de tres veces su cantidad habitual de jornadas con temperaturas de 38 °C o más.

De acuerdo con Newsweek, septiembre había dejado 12 días de 38 °C o más en Dallas y 10 en Oklahoma City. Los informes diarios del NWS confirman varias jornadas de esa magnitud en ambas ciudades durante el mes.

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Sin embargo, los documentos oficiales consultados no reúnen en una única publicación los conteos anuales y mensuales citados por la revista. Tampoco detallan el método utilizado para establecer los promedios de 20 años. Por eso, esos datos deben atribuirse a Newsweek y no presentarse como cifras verificadas de manera independiente mediante los partes oficiales revisados.

La revista también señaló que millones de personas enfrentaban otra semana de calor peligroso. Las alertas del NWS acreditan el riesgo de enfermedades asociadas a altas temperaturas, pero no cuantifican la población bajo advertencia en los reportes analizados.

¿El Niño tiene relación con la cúpula de calor en Texas y Oklahoma?

Newsweek citó al meteorólogo de AccuWeather Alan Reppert, quien sostuvo que el patrón respondía a una combinación de El Niño, temperaturas oceánicas elevadas y otras teleconexiones del Pacífico.

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó el 10 de septiembre que El Niño se fortalecía en el Pacífico ecuatorial. Las anomalías de temperatura de la superficie del mar superaban los 3 °C en sectores del Pacífico oriental, según el organismo.

La agencia mantuvo una advertencia por El Niño y estimó una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreales de 2026-2027. También calculó un 75% de probabilidad de que el evento alcanzara una magnitud histórica entre octubre y diciembre.

El diagnóstico oficial no estableció una relación directa entre El Niño y esta cúpula de calor específica sobre Texas, Oklahoma y Arkansas. Esa vinculación corresponde a la evaluación del especialista citada por Newsweek.

La humedad elevó la sensación térmica en Texas hasta 44 °C y las noches cálidas en Dallas-Fort Worth redujeron el alivio térmico. (AP Foto/LM Otero)

¿Por qué julio y agosto de 2026 marcaron récords de temperatura?

La nueva ola de calor se produjo después de un verano con marcas inéditas en Estados Unidos. El Centro Nacional de Información Ambiental de NOAA informó que julio de 2026 tuvo una temperatura media de 24,9 °C (76,9 °F) en los 48 estados contiguos.

El registro convirtió a julio en el mes más cálido de la serie nacional, iniciada en 1895. La media quedó 1,8 °C por encima del promedio del siglo XX y superó entre 0,1 °F y 0,2 °F los valores de julio de 1936 y julio de 2012.

NOAA informó después que agosto fue el agosto más cálido de su registro global, que comienza en 1850. La temperatura media combinada de la superficie terrestre y oceánica se ubicó 1,32 °C por encima del promedio del siglo XX.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus calculó una temperatura media global de 16,96 °C en agosto de 2026. Según su base de datos ERA5, ese mes igualó a julio de 2023 como el más cálido de toda la serie.

Copernicus añadió que la temperatura media de los océanos extratropicales alcanzó 21,07 °C, un récord para agosto. La medición diaria llegó a 21,11 °C los días 24 y 25.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Texas, Oklahoma y Arkansas?

El NWS preveía que las temperaturas altas persistieran en Texas durante buena parte de la semana, con máximas cercanas a 38 °C en Dallas-Fort Worth y escasas probabilidades de lluvias.

La oficina de Fort Worth contemplaba un descenso gradual hacia el fin de semana por el avance de una vaguada desde el oeste de Estados Unidos. Hasta entonces, el pronóstico mantenía valores superiores a los habituales para mediados de septiembre.

En Oklahoma, el NWS anticipó calor y humedad al menos hasta mitad de semana. Las mayores posibilidades de tormentas aisladas se concentraban en el norte y oeste del estado, cerca del borde de la dorsal que dominaba el centro-sur del país.