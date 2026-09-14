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La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

El piloto francés quedó expuesto ante el avance del argentino. Reconoció el error de estrategia, destacó los puntos, pero no felicitó a su compañero de equipo por haberlos logrado

Pierre Gasly ratificó las condiciones de su compañero de equipo y sabe que tiene a su principal rival en el mismo box (REUTERS/Jakub Porzycki)
Pierre Gasly ratificó las condiciones de su compañero de equipo y sabe que tiene a su principal rival en el mismo box (REUTERS/Jakub Porzycki)
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La tensión en Pierre Gasly creció durante el fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en el flamante circuito Madring. En las instalaciones del predio ferial donde se montó el trazado de 5,4 kilómetros, el piloto francés se vio superado por su compañero de equipo en Alpine, el argentino Franco Colapinto. A medida que avanzó la actividad, la sensación del corredor galo se convirtió en impotencia y el tema estalló en el epílogo de la competencia en la ciudad que volvió a ser sede de la Máxima después de 45 años.

Salvo la segunda práctica libre, Colapinto siempre superó a Gasly. Fue en la clasificación donde el francés ratificó que el argentino le estaba pintando la cara. Se trata del momento de mayor velocidad en un fin de semana, cuando los equipos ponen al 100% la puesta a punto para que los autos logren en pocas vueltas el mejor tiempo de los tres días, con el valor agregado de un desafiante trazado —nuevo para todos— en el que las banderas rojas estuvieron a la orden del día con accidentes en las categorías teloneras y también en la F1.

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Gasly fue eliminado en la segunda instancia clasificatoria (conocida como Q2), donde Colapinto le sacó tres décimas en el mano a mano. Luego Franco mejoró su registro en el último corte de clasificación (Q3) y se quedó con el noveno crono. Pierre debió conformarse con el 14° puesto de largada. En la carrera, el argentino volvió a lucirse con una soberbia largada en la que ganó dos lugares, peleó dentro del top ten y administró el consumo del neumático duro durante 42 vueltas.

Pierre apostó a una estrategia que dependía de un auto de seguridad para favorecer su parada de neumáticos, luego de partir con gomas duras. El esperado incidente nunca llegó. A medida que corrieron las vueltas, el enojo de Gasly creció hasta detonar en el epílogo, cuando su ingeniero le pidió que entrara a boxes para cambiar los neumáticos. El “Franco está detrás” fue la señal que hizo estallar la situación. El francés sabía que su compañero era más rápido y necesitaba superarlo para pelear con Liam Lawson (Red Bull) o al menos alejarse de Oscar Piastri, quien con un auto superior (McLaren) estaba al acecho. La situación también molestó al bonaerense, que lo hizo saber en su conversación con su ingeniero, Stuart Barlow.

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El francés expresó su malestar por la estrategia del equipo en el GP de España

Gasly no colaboró. Discutió por radio y cortó el diálogo por esa vía. Quedó expuesto, y Colapinto con su notable labor dejó en claro rendimientos diferentes en coches iguales: ambos contaban por segunda vez con las ocho mejoras aerodinámicas estrenadas por el francés en Países Bajos, más la actualización presentada en la capital española.

Pierre ingresó a boxes en el penúltimo giro y recibió una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. Terminó 12°, con una vuelta menos y fuera de la zona de puntos. Colapinto, en cambio, cosechó cuatro unidades por su séptimo puesto en las 57 vueltas de la competencia.

En el comunicado de prensa difundido por Alpine, Gasly declaró que “lo hemos dado absolutamente todo, pero, por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor. Ayer no aprovechamos al máximo la clasificación, lo que nos dejó en una mala posición de salida y convirtió la lucha por los puntos en un desafío cuesta arriba”.

El saludo entre Gasly y Colapinto luego de la carrera. El argentino sonríe, el francés, no (@AlpineF1Team)
El saludo entre Gasly y Colapinto luego de la carrera. El argentino sonríe, el francés, no (@AlpineF1Team)

Luego reconoció su estrategia: “Tuvimos que intentar algo diferente y asumimos ciertos riesgos. Fuimos rápidos durante toda la carrera y lo di todo en la pista, pero simplemente necesitábamos un coche de seguridad virtual o uno real para sacar ventaja al final. Al igual que les ocurrió a otros, eso no sucedió; así que me siento algo frustrado”. Admitió satisfacción porque “el equipo logre sumar puntos importantes”, sin mencionar ni felicitar a Colapinto por haberlos conseguido.

Un frío saludo entre ambos, fotografiado y publicado por Alpine en sus redes sociales, intentó calmar las aguas. Pero Gasly ratificó que tiene a su principal rival en su propio box. La consolidación de Colapinto se manifiesta carrera a carrera y su confirmación como titular para 2027 le dio más tranquilidad para exponer una mejor versión en cada evento.

Considerado por el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, como la “piedra angular de Alpine”, el equilibrio interno cambió en Enstone. Pese a ser el piloto número uno y a correr en un equipo de su misma nacionalidad, Pierre fue el primero en advertir las condiciones de Franco y sabe que el pilarense seguirá con su ascenso.

Porque Franco Colapinto le está corriendo de igual a igual y, en ocasiones, ganándole a uno de los mejores pilotos de la última década de la Máxima. El mano a mano continuará, pero el francés ya mostró que no le es indiferente el crecimiento de su rival interno.

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