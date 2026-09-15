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Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

Aunque el actor sí fue incluido en la versión digital del homenaje, su ausencia durante la transmisión de los Emmy 2026 generó polémica

Judson Mills lamenta que Chuck Norris fuera excluido del In Memoriam de los Emmy
Judson Mills lamenta que Chuck Norris fuera excluido del In Memoriam de los Emmy
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La ausencia de Chuck Norris en el segmento “In Memoriam” de la ceremonia de los Premios Emmy 2026 generó cuestionamientos entre algunos de sus colegas.

Judson Mills, quien trabajó junto al actor durante las últimas tres temporadas de la serie Walker, Texas Ranger, calificó la omisión como un “error trágico” y señaló que la familia y los seguidores del intérprete también debieron recibir ese reconocimiento durante la transmisión televisiva.

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Según sus declaraciones, su primera preocupación fue por Gena, esposa de su excompañero, así como por el resto de la familia y los seguidores del intérprete. El actor también consideró la posibilidad de que la ausencia se debiera a un error de producción.

“Un error trágico. Y debo suponer que fue un error terrible. Pero lo primero que pensé fue en Gena y su familia. Y en sus fans. Estoy seguro de que Chuck fomentaría el perdón. Era de los que pensaban: ‘No todo gira en torno a mí’”, afirmó.

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Judson Mills se mostró decepcionado por la ausencia de Chuck Norris en el memorial. (Captura de video)
Judson Mills se mostró decepcionado por la ausencia de Chuck Norris en el memorial. (Captura de video)

Sin embargo, Mills también manifestó su decepción por la ausencia del actor en la transmisión.

“Pero para un ícono de su talla, que impactó no solo a Hollywood, sino al mundo entero, ver que no recibiera ningún reconocimiento y que su familia tampoco lo recibiera fue decepcionante”, declaró.

Cabe recordar que Chuck Norris falleció en 2026 y su trayectoria estuvo marcada principalmente por sus trabajos en cine y televisión.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las películas Way of the Dragon (1972), donde compartió créditos con Bruce Lee; Good Guys Wear Black (1978) y Missing in Action (1984).

Chuck Norris protagonizó Way Of The Dragon junto a Bruce Lee.
Chuck Norris protagonizó Way Of The Dragon junto a Bruce Lee.

En televisión, alcanzó una amplia popularidad como protagonista de Walker, Texas Ranger, serie emitida entre 1993 y 2001, en la que interpretó al ranger Cordell Walker durante nueve temporadas.

También participó en producciones como The Delta Force y Code of Silence, consolidando una trayectoria vinculada principalmente con el cine de acción y las series televisivas.

Por si fuera poco, la ausencia de Chuck Norris no fue la única registrada en el segmento “In Memoriam” de los Emmy 2026. Durante el homenaje tampoco aparecieron otros nombres relacionados con la televisión y el entretenimiento, entre ellos Daveigh Chase, Nicholas Brendon, Tom Kane y Patrick Muldoon.

El segmento contó con una presentación musical en la que Noah Kahan interpretó “Bridge Over Troubled Water”, canción originalmente grabada por Simon & Garfunkel.

Noah Kahan interpretó el tema “Bridge Over Troubled Water” durante el memorial de los Emmy. REUTERS/Mario Anzuoni
Noah Kahan interpretó el tema “Bridge Over Troubled Water” durante el memorial de los Emmy. REUTERS/Mario Anzuoni

El homenaje estuvo dedicado a diversas figuras de la industria que fallecieron durante el último año.

Entre las personalidades que sí fueron incluidas en la transmisión estuvieron Dolly Parton, Hayden Panettiere, Catherine O’Hara y Rob Reiner.

A pesar de no aparecer durante el segmento televisado, Norris sí fue incluido en la versión del homenaje disponible en línea por parte de los Emmy. La diferencia entre ambas presentaciones fue señalada por Mills, quien consideró que la ausencia durante la ceremonia transmitida fue significativa.

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