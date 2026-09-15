Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

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Liverpool sacó del camino al Tottenham con una sólida victoria 3-1 en Anfield para clasificar a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. De esta manera, Alexis Mac Allister fue una de las figuras en la noche inglesa de este martes y se llevó el duelo de argentinos ante Marcos Senesi, mientras que el dueño de casa sacó su boleto entre los 16 mejores de un trofeo que lo tiene como su máximo ganador tras 10 conquistas.

Los Reds abrieron la historia en condición de local a los 20 minutos de juego. La conducción de Cody Gakpo incluyó un enganche para dejar la banda izquierda y adentrarse en el medio del campo hasta que la pelota le cayó a Rio Ngumoha en la puerta del área. El extremo de 18 años buscó la acción personal, pero el defensor rival Destiny Udogie le tocó el balón para despejarlo. Eso terminó en una asistencia involuntaria a Mac Allister en la puerta del área, ya que Macca encajó un derechazo de primera contra un ángulo para desatar el grito de los hinchas anfitriones.

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Se trata del segundo gol en seis compromisos para el campeón del mundo con la selección argentina, luego de también haber marcado en la victoria 2-1 contra Atlético de Madrid por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Además, acumula 21 anotaciones en 156 encuentros con esta camiseta desde su llegada a mitad de 2023.

Cabe destacar que el pampeano sumó minutos en todos los partidos del Liverpool en la temporada. Su producción contra el Colchonero se agrega a su aporte en los cuatro duelos de la Premier League ante Newcastle (2-2), Nottingham Forest (2-2), Ipswich (2-0) y Fulham (0-0).

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*La asistencia de Mac Allister a Gakpo

La segunda emoción del trámite sucedió a los 52 minutos con otra excelente intervención del ex jugador de Boca Juniors. Alexis Mac Allister recibió un pase de Trey Nyoni en mitad de cancha, construyó una sociedad con James McConnell y se combinó con Milos Kerkez en la periferia del área antes de asistir a Cody Gakpo, quien enganchó hacia adentro y sacudió un potente derechazo a la red para sellar el 2-0.

El descuento de Conor Gallagher para los Spurs le añadió una cuota de dramatismo al choque durante la última media hora, pero el cuadro de Merseyside liquidó las acciones en los instantes finales con otro golazo de Dominik Szoboszlai. La ronda de 16avos se completará esta semana con cinco duelos, entre los que resalta el de este jueves desde las 15:30 (hora argentina) entre Manchester City y Norwich.

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El conjunto de Andoni Iraola, quien reemplaza a Arne Slot para esta temporada, volverá a jugar este domingo desde las 10:00 ante Bournemouth como visitante por la quinta jornada de la Premier League, donde marcha en el octavo lugar con seis puntos y es duplicado por los líderes Arsenal y Manchester City (12).

A partir de ahí, entrará en un receso de tres semanas por la fecha FIFA y volverá a competir en el segundo fin de semana de octubre ante el Manchester City de Enzo Fernández.

*El resumen del partido