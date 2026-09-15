Deportes

Derechazo al ángulo y asistencia: el show de Mac Allister en la clasificación del Liverpool ante Tottenham por la Copa de la Liga

El volante central tuvo una gran actuación en la victoria de los Reds por 3-1 ante los Spurs en Anfield por los 16avos de final

Guardar

Liverpool sacó del camino al Tottenham con una sólida victoria 3-1 en Anfield para clasificar a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. De esta manera, Alexis Mac Allister fue una de las figuras en la noche inglesa de este martes y se llevó el duelo de argentinos ante Marcos Senesi, mientras que el dueño de casa sacó su boleto entre los 16 mejores de un trofeo que lo tiene como su máximo ganador tras 10 conquistas.

Los Reds abrieron la historia en condición de local a los 20 minutos de juego. La conducción de Cody Gakpo incluyó un enganche para dejar la banda izquierda y adentrarse en el medio del campo hasta que la pelota le cayó a Rio Ngumoha en la puerta del área. El extremo de 18 años buscó la acción personal, pero el defensor rival Destiny Udogie le tocó el balón para despejarlo. Eso terminó en una asistencia involuntaria a Mac Allister en la puerta del área, ya que Macca encajó un derechazo de primera contra un ángulo para desatar el grito de los hinchas anfitriones.

PUBLICIDAD

Se trata del segundo gol en seis compromisos para el campeón del mundo con la selección argentina, luego de también haber marcado en la victoria 2-1 contra Atlético de Madrid por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Además, acumula 21 anotaciones en 156 encuentros con esta camiseta desde su llegada a mitad de 2023.

Cabe destacar que el pampeano sumó minutos en todos los partidos del Liverpool en la temporada. Su producción contra el Colchonero se agrega a su aporte en los cuatro duelos de la Premier League ante Newcastle (2-2), Nottingham Forest (2-2), Ipswich (2-0) y Fulham (0-0).

PUBLICIDAD

*La asistencia de Mac Allister a Gakpo

La segunda emoción del trámite sucedió a los 52 minutos con otra excelente intervención del ex jugador de Boca Juniors. Alexis Mac Allister recibió un pase de Trey Nyoni en mitad de cancha, construyó una sociedad con James McConnell y se combinó con Milos Kerkez en la periferia del área antes de asistir a Cody Gakpo, quien enganchó hacia adentro y sacudió un potente derechazo a la red para sellar el 2-0.

El descuento de Conor Gallagher para los Spurs le añadió una cuota de dramatismo al choque durante la última media hora, pero el cuadro de Merseyside liquidó las acciones en los instantes finales con otro golazo de Dominik Szoboszlai. La ronda de 16avos se completará esta semana con cinco duelos, entre los que resalta el de este jueves desde las 15:30 (hora argentina) entre Manchester City y Norwich.

El conjunto de Andoni Iraola, quien reemplaza a Arne Slot para esta temporada, volverá a jugar este domingo desde las 10:00 ante Bournemouth como visitante por la quinta jornada de la Premier League, donde marcha en el octavo lugar con seis puntos y es duplicado por los líderes Arsenal y Manchester City (12).

A partir de ahí, entrará en un receso de tres semanas por la fecha FIFA y volverá a competir en el segundo fin de semana de octubre ante el Manchester City de Enzo Fernández.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Alexis Mac AllisterLiverpoolTottenhamMarcos SenesiCopa de la Liga de Inglaterra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó 1-0 en la ida en La Bombonera y ahora deberá mantener la ventaja en el mítico Morumbí. Transmite DSports desde las 21.30

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

El astro rosarino pondrá punto final a su trayectoria en el elenco nacional el 6 de octubre en el Monumental

“El último tango”: así anunció la selección argentina el partido despedida de Messi, con un gesto con los campeones del mundo de Qatar

La increíble historia del esgrimista inglés que compite para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: la camiseta de Messi que fue clave

Alec Brooke tiene 21 años, nació en Londres, pero eligió representar a la delegación albiceleste por su madre

La increíble historia del esgrimista inglés que compite para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: la camiseta de Messi que fue clave

Quiénes son los otros dos históricos de La Scaloneta que solo jugarán el amistoso con Messi: las dudas sobre su futuro

La AFA confirmó que dos referentes del plantel campeón del mundo compartirán con el capitán la citación exclusiva para el 6 de octubre, un dato que despertó especulaciones sobre su continuidad en el ciclo de Scaloni

Quiénes son los otros dos históricos de La Scaloneta que solo jugarán el amistoso con Messi: las dudas sobre su futuro

Copa Davis: Javier Frana elogió la cancha de Neuquén de cara al duelo ante Turquía

Los jugadores argentinos completaron su segundo día de entrenamiento en el Estadio Ruca Che, sobre superficie rápida bajo techo

Copa Davis: Javier Frana elogió la cancha de Neuquén de cara al duelo ante Turquía

MALDITOS NERDS

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Yoichi Miyaji reúne a veteranos de ‘Pokémon’ y ‘Tales of’ en el JRPG Under Mythos

‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

EA Sports FC 27 presenta su banda sonora con 120 canciones de todo el mundo, incluyendo talento argentino

ENTRETENIMIENTO

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Honduras: Tegucigalpa prepara 15 nuevos pozos ante la crisis de agua y advierte riesgo de una emergencia alimentaria y sanitaria

Quién decidirá el control efectivo del Estado en Nicaragua cuando falten Daniel Ortega y Rosario Murillo

Guatemala y el plan para despresurizar sus cárceles: nuevos penales, bloqueadores de señal y una clasificación por peligrosidad para cortar las extorsiones

Clubes europeos se sumaron a los 205 años de independencia de Centroamérica