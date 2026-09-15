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HBO presenta a los nuevos fichajes de Harry Potter rumbo a La cámara secreta

Entre las adiciones destacan Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards, Jasper Ambrose y Kit Harington para la segunda entrega televisiva que llegará en Navidad

Aunque la primera temporada aún no se estrena, HBO ya prepara todo para la parte dos de 'Harry Potter' (HBO Max)
Aunque la primera temporada aún no se estrena, HBO ya prepara todo para la parte dos de 'Harry Potter' (HBO Max)
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Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards y Jasper Ambrose se incorporan a la segunda temporada de la serie Harry Potter de HBO, que adaptará Harry Potter and the Chamber of Secrets y debutará el 25 de diciembre.

Spall interpretará a Arthur Weasley, patriarca de la familia a la que pertenece Ron, el mejor amigo de Harry. Hewitt-Richards dará vida a Myrtle la Llorona, fantasma de una antigua alumna de Hogwarts cuyo espíritu habita uno de los baños de niñas del colegio. Ambrose encarnará a Colin Creevey, estudiante de primer año aficionado a la fotografía y a Harry.

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Rafe Spall interpretará a Arthur Weasley. Molly Hewitt-Richards dará vida a Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose encarnará a Colin Creevey
Rafe Spall interpretará a Arthur Weasley. Molly Hewitt-Richards dará vida a Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose encarnará a Colin Creevey

En la franquicia cinematográfica, Mark Williams interpretó a Arthur Weasley, Shirley Henderson dio vida a Myrtle y Hugh Mitchell encarnó a Creevey. Spall cuenta con representación de B-Side y UTA; Hewitt-Richards trabaja con Curtis Brown Group, y Ambrose con Sylvia Young Agency.

Harington, Rush y Barratt, entre las otras incorporaciones

La segunda temporada también suma a Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby y Billy Barratt como Tom Riddle.

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El elenco está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También participan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan y Elijah Oshin como Dean Thomas.

Kit Harington se incorporó recientemente a la producción como Gilderoy Lockhart (Captura de video. Reuters)
Kit Harington se incorporó recientemente a la producción como Gilderoy Lockhart (Captura de video. Reuters)

Tristan Harland y Gabriel Harland interpretan a Fred y George Weasley, respectivamente, mientras que Ruari Spooner da vida a Percy Weasley y Gracie Cochrane aparece como Ginny Weasley. Alessia Leoni encarna a Parvati Patil, Sienna Moosah a Lavender Brown, Finn Stephens a Vincent Crabbe y William Nash a Gregory Goyle.

El reparto incluye además a Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch y Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Bertie Carvel interpreta a Cornelius Fudge, Luke Thallon a Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson a Molly Weasley y Amos Kitson a Dudley Dursley.

Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Harry Potter y la Piedra Filosofal, la serie original de HBO, estrena esta Navidad en HBO Max

Richard Durden encarna a Cuthbert Binns, Louise Brealey a Rolanda Hooch, Bríd Brennan a Poppy Pomfrey, Leigh Gill a Griphook y Anton Lesser a Garrick Ollivander.

Gardiner y Mylod encabezan la producción

Francesca Gardiner escribió y produjo la primera temporada. Mark Mylod fungirá como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

HBO realiza la producción en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, junto con David Heyman de Heyday Films, completan el equipo de productores ejecutivos.

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