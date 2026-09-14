Blizzard presenta ‘Diablo V’ con un Santuario dominado por el Señor del Terror

Diablo V presenta su tráiler.

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Blizzard anunció Diablo V durante la apertura de BlizzCon 2026 y luego detalló sus primeras características en un panel dedicado al proyecto. El RPG de acción llegará en la primavera boreal de 2029 y transcurrirá en Santuario, después de que Diablo haya derrotado a sus defensores. Todavía no fueron confirmadas las plataformas y varios de los sistemas presentados siguen en desarrollo, por lo que podrían cambiar o desaparecer antes del lanzamiento.

Santuario después de la victoria de Diablo

La premisa parte de una derrota que ya ocurrió. Diablo ganó, Santuario cayó y los héroes encargados de protegerlo ya no están. El jugador recorrerá un territorio que lleva tiempo bajo el control de las fuerzas del Infierno, en lugar de intentar impedir una invasión o detener un plan antes de que sea demasiado tarde.

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El protagonista será conocido como el Heredero de Westmarch y tendrá un vínculo especial con el Señor del Terror. Su objetivo inicial será sobrevivir, entender esa conexión y descubrir qué debe hacer o en qué debe convertirse para enfrentarse a Diablo. Esa pregunta resume el enfoque narrativo presentado por Blizzard: cómo actuar cuando el mundo ya ha sucumbido.

El villano tendrá una presencia constante durante la campaña. Su influencia podrá observarse desde las primeras horas en los escenarios, los enemigos y las condiciones de vida de los supervivientes, en vez de quedar reservada para el tramo final de la aventura.

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La historia ocurrirá 100 años después de los acontecimientos de Diablo IV. Blizzard confirmó que ese juego no recibirá más expansiones después de Lord of Hatred, pero continuará activo mediante temporadas, ajustes y capítulos gratuitos que prepararán la caída de Santuario y la llegada de Diablo. De esta manera, el contenido futuro de la cuarta entrega funcionará como enlace narrativo con el nuevo título.

Regiones dinámicas y una caravana como refugio

Blizzard quiere ampliar el uso de la generación procedural, una técnica que reorganiza automáticamente elementos de los escenarios para que una zona pueda variar entre partidas o visitas. Diablo V conservará este recurso habitual de la serie, pero buscará aplicarlo también al control territorial y a los cambios visibles en cada región.

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Los responsables de esas alteraciones serán los Dread Commanders, humanos corrompidos por el Infierno capaces de dominar áreas concretas. Su presencia modificará el entorno bajo su influencia, de modo que el jugador pueda identificar quién controla una región mediante su apariencia. Al regresar a un lugar conocido, la distribución o el estado del escenario podría ser diferente.

Este sistema todavía está en una etapa temprana. Blizzard advirtió que su funcionamiento puede cambiar considerablemente durante los más de dos años de desarrollo restantes, una aclaración que también alcanza a varias de las mecánicas mostradas en BlizzCon.

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La caída de Santuario afectará incluso a las zonas seguras. Las grandes ciudades dejarán de ser los principales centros de operaciones y serán reemplazadas por una caravana de supervivientes que acompañará al protagonista. Ese grupo móvil crecerá durante el viaje y funcionará como hogar entre expediciones.

La caravana incluirá comerciantes, artesanos y otros personajes responsables de servicios vinculados con el equipo y la progresión. Los supervivientes tendrán historias, motivaciones y misiones propias, por lo que su participación irá más allá de ofrecer menús o fabricar objetos. Entre los integrantes anunciados aparecen antiguos miembros de las Hermanas del Ojo Ciego y un Goblin del Tesoro que perdió su propósito en un mundo donde las riquezas tienen menos valor.

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(Blizzard Entertainment)

Clases, runas y sistemas que aún pueden cambiar

Las primeras tres clases jugables confirmadas combinan dos regresos con una incorporación. El Cazador de Demonios mantendrá sus ataques a distancia, su movilidad y el uso de ballestas dobles. El Monje volverá a centrarse en el combate cuerpo a cuerpo rápido, mezclando artes marciales con poderes sagrados.

La clase nueva será el Caballero de la Plaga, que utilizará enfermedades, pestes y corrupción. Su estilo consistirá en debilitar a los enemigos mediante esos efectos y aprovechar después las condiciones aplicadas. Blizzard todavía no informó cuántas clases estarán disponibles en el lanzamiento, por lo que el trío presentado representa únicamente una parte de la selección final.

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El sistema de objetos tomará varias ideas de Diablo II. Entre las mecánicas en evaluación está el regreso de los requisitos de atributos, que obligan a alcanzar determinados valores antes de equipar una pieza. El inventario también podría recuperar objetos con tamaños diferentes, lo que exige administrar el espacio disponible según las dimensiones de cada elemento.

Los conjuntos de equipo volverán, aunque Blizzard busca que faciliten configuraciones específicas sin transformarse en la única alternativa viable para desarrollar un personaje. También regresarán las runas y las palabras rúnicas, combinaciones que en Diablo II permitían fabricar algunas de las piezas más poderosas. Estas ideas convivirán con la artesanía y los sistemas de modificación de equipo desarrollados durante los últimos años en Diablo IV.

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El extenso margen hasta el estreno implica que las clases, el mundo dinámico y la gestión del inventario pueden recibir modificaciones. Blizzard comenzará a publicar actualizaciones sobre el desarrollo en 2027, con nuevos detalles sobre sistemas y personajes. Diablo V mantiene su lanzamiento para la primavera boreal de 2029, pero sus plataformas continúan sin anunciarse.