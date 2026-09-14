Rastrearon por GPS un celular robado y detuvieron a una sospechosa con seis teléfonos en Guatemala

El GPS de un teléfono celular robado permitió a la PNC ubicar y detener a una mujer durante Xelafer2026 en Quetzaltenango. (PNC de Guatemala)

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El rastreo de un teléfono celular robado mediante GPS permitió a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ubicar y detener a una mujer que realizaba hurtos durante actividades para conmemorar la independencia.

La detenida fue identificada como Edna “N”, de 34 años. Según la información proporcionada por la policía, la capturada acudió a un concierto de Xelafer2026 que se realizó en el Parque Centroamérica, en la zona 1 de Quetzaltenango.

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Aprovechando las aglomeraciones y la distracción de los asistentes la, ahora capturada, sustrajo varios teléfonos celulares a sus víctimas quienes alertaron a los agentes de la PNC que estaban en el área.

La policía inició la búsqueda. Sin embargo, uno de los damnificados activó el GPS de su celular, una herramienta que permitió establecer la ubicación del dispositivo dentro del área donde se desarrollaba el concierto.

La Policía Nacional Civil identificó a Edna “N”, de 34 años, como la sospechosa de hurtos en el concierto realizado en el Parque Centroamérica. (PNC de Guatemala)

Los agentes se dirigieron hacia ese punto y localizaron a la sospechosa, le pidieron identificarse y comenzaron con la revisión. En una bolsa la mujer llevaba seis dispositivos de distintas marcas.

Varias de las personas que habían denunciado el hurto identificaron los aparatos como de su propiedad, de acuerdo con el reporte policial.

La captura se produjo en medio de una jornada con alta concentración de visitantes en el Parque Centroamérica, uno de los espacios que concentra parte de la programación de Xelafer2026.

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La PNC atribuye a la detenida vínculos con la mara 18

Según la Policía Nacional Civil, Edna “N” sería integrante de la mara 18 y cuenta con un antecedente por portación ilegal de arma de fuego.

Ese registro data de 2019, cuando fue detenida en Villa Nueva, municipio del que es originaria, según la información difundida por la institución.

La PNC atribuye a Edna “N” vínculos con la mara 18 y señaló que tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en Villa Nueva. (PNC de Guatemala)

Edna “N” fue detenida y trasladada hacia el centro de justicia, donde deberá solventar su situación legal. Mientras que las personas acudieron para presentar las denuncias correspondientes.

El caso quedó bajo investigación para determinar si los seis celulares corresponden únicamente a denuncias presentadas durante el concierto o si pueden estar relacionados con otros hechos reportados en Quetzaltenango.

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Los eventos masivos concentran denuncias por hurto de pertenencias

El hurto de celulares, billeteras y documentos suele aumentar en espacios con gran afluencia de personas, como conciertos, mercados, terminales y unidades de transporte público. En esos escenarios, los autores aprovechan empujones, distracciones o aglomeraciones para tomar objetos personales sin que la víctima lo advierta de inmediato.

La PNC reportó que Edna “N” llevaba seis dispositivos de distintas marcas en una bolsa al momento de la revisión. (PNC de Guatemala)

Datos citados por el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) ubican al hurto entre los delitos con mayor cantidad de denuncias en el país, con una tasa que supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Una parte de esos episodios se relaciona con la sustracción de pertenencias en la vía pública.

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Las redes de carteristas suelen actuar en parejas o grupos. Mientras una persona genera una distracción, otra toma teléfonos, carteras o billeteras de bolsillos y mochilas. La modalidad se repite en zonas comerciales, mercados cantonales y rutas de transporte colectivo.

La PNC indicó que mantiene patrullajes con personal uniformado y de civil durante Xelafer2026. El operativo busca prevenir delitos y atender denuncias de forma inmediata durante las actividades que reúnen a familias y visitantes en la ciudad.