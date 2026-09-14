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Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

Después de la nieve de Bariloche, la pareja compartió sus días en La Florida con selfies y una conversación graciosa durante el desayuno

El video documenta un encuentro espontáneo entre un lagarto y su cría con Barby Silenzi y El Polaco

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Del viaje de Bariloche la pareja voló directamente a Miami reunió a Barby Silenzi y El Polaco en una escapada de descanso que pasó de los paisajes patagónicos a la playa, las comidas y los momentos compartidos en Estados Unidos. Las publicaciones que difundieron en redes sociales dejaron ver escenas de la estadía, aunque casi siempre desde imágenes individuales.

Las fotos y los videos indican que ambos coincidieron en Miami y compartieron parte de la rutina del viaje. Sin embargo, eligieron publicar retratos por separado, con una excepción ligada al desayuno y con referencias mutuas en una conversación humorística sobre una lagartija que apareció cerca de donde estaban.

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Los días de descanso comenzaron en Bariloche y luego continuaron en Miami. El cambio de destino quedó reflejado en el tipo de imágenes que difundieron: después de la primera etapa del viaje, las postales pasaron a concentrarse en la arena, el mar y espacios abiertos con palmeras.

Una mujer con traje de baño con estampado de leopardo y sombrero de paja descansa en una playa de arena blanca
La bailarina Barby Silenzi descansa sobre la arena durante sus vacaciones en las playas de Miami.

Barby compartió varias selfies desde la playa. En las fotos aparece recostada sobre una reposera de color claro, con una bikini de estampado oscuro y rosado. Detrás de ella se observa una extensión de arena blanca, el agua turquesa y un cielo despejado con nubes.

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En una de las imágenes, la cámara deja ver parte de su rostro, el traje de baño y un tatuaje en la pierna. Otra toma la muestra de frente, con el mar al fondo y las piernas elevadas sobre la reposera. También difundió una foto con sombrero de ala ancha, tomada desde un ángulo que deja a la vista la playa detrás de ella.

Las publicaciones no incluyeron una foto de ambos juntos en la costa. Cada uno recurrió a su propia mirada sobre la estadía: Barby se retrató durante sus momentos en la playa, mientras que compatió una foto de El Polaco en el marco de un desayuno.

Una mujer con sombrero de paja y camiseta rosa está sentada a una mesa redonda con una taza de café, un vaso y un florero
Barby Silenzi permanece sentada a la mesa de un restaurante durante su estancia en la ciudad de Miami.

Barby difundió imágenes con distintos looks durante la estadía. Además de las fotos en bikini, publicó una selfie frente a un espejo en un interior de paredes claras, piso de mármol y una planta de hojas grandes al fondo.

En esa imagen llevaba una prenda rosa de tejido acanalado, una pollera blanca corta y un sombrero claro. Sostenía el teléfono con una mano y miraba hacia la pantalla. La escena también deja ver una puerta y parte de un pasillo dentro del alojamiento o edificio.

Otra foto de Barby la muestra sentada a una mesa, con el sombrero puesto y la misma prenda rosa. Apoya la cabeza sobre una mano frente a una taza blanca de café. Sobre la mesa hay un vaso con una rodaja de limón, cubiertos, una servilleta blanca y un florero de vidrio con una rosa clara.

Un hombre con múltiples tatuajes apoya la cabeza en la mano frente a una mesa con una taza de café, cubiertos, agua y varias cápsulas
El cantante argentino El Polaco posa sentado a la mesa de un restaurante durante su estadía en la ciudad de Miami.

El Polaco, por su parte, aparece sentado ante la mesa, con una musculosa negra, cadenas y pulseras. Frente a él hay una taza de café, un vaso, cubiertos y unos medicamentos.

Las fotos mantienen ese criterio a lo largo de las publicaciones. Barby ocupó el centro de sus selfies en la playa, el restaurante y el espejo, mientras que El Polaco apareció solo durante el desayuno. La presencia de cada uno se vinculó con la del otro a partir de los detalles del entorno y de los videos compartidos.

El viaje se expuso así mediante escenas cotidianas. No hubo una imagen grupal o una postal de pareja frente al mar. En cambio, aparecieron retratos separados, objetos coincidentes y registros de situaciones compartidas desde teléfonos distintos.

Una mujer recostada boca abajo sobre una toalla en una playa de arena con el mar y el cielo azul de fondo
Barby Silenzi descansa en una playa de Miami durante sus vacaciones.

Uno de los videos difundidos durante la estadía mostró una lagartija sobre el piso de un sector exterior. El animal estaba cerca de unas sillas con trama blanca y oscura, mesas, un cerramiento de vidrio, reposeras rosadas y sombrillas ubicadas junto a palmeras.

Barby filmó la escena y se dirigió a El Polaco con una broma: “Bueno, mi amor. Vino un amigo tuyo”. Él respondió: “Me está mirando, eh”. Ella replicó que por eso lo había llamado y agregó que el visitante no se iría porque estaba con ella.

La conversación continuó cuando el cantante respondió: “Ley de atracción”. Barby volvió a nombrarlo y se rio al advertir que la lagartija parecía mirar en su dirección. “Ay, te está... está mirando... me está mirando”, dijo durante la grabación.

Una mujer con sombrero de paja, top rosa y falda blanca se toma una foto en un espejo junto a una gran planta de maceta
Barby Silenzi se toma un autorretrato frente al espejo con un sombrero de paja durante su estadía en Miami, Estados Unidos.

Luego, Barby definió al animal como “muy tierno” y le señaló al cantante que la lagartija lo miraba a él. “O sea, quedó tieso. ¿Qué le pasó?”, preguntó al verla quieta sobre las baldosas del lugar.

En otro registro se observa una lagartija más pequeña en el mismo sector exterior. Sobre el video figura el texto “Muy tiernaaaaaa”, acompañado por un emoji con ojos de corazón.

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