La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

En medio de versiones de romance con Tiago PZK y su reciente ruptura con Luck Ra, La Joaqui se sinceró sobre cómo vive su nueva etapa sentimental (La Mañan con Moria - El Trece)

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La Joaqui continúa dando de qué hablar después de varias semanas en las que su nombre resaltó en el mundo del espectáculo. La artista atraviesa una etapa de mucho trabajo y también fue vinculada con Tiago PZK, con quien ya no se esconde en las redes. En medio de las consultas sobre su presente emocional, la cantante habló sobre su expareja, Luck Ra, y se refirió a su presente sentimental.

Durante una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), la referente del RKT fue consultada por su actualidad y respondió con entusiasmo. “Estoy espectacular, trabajando mucho”, afirmó cuando le preguntaron cómo se encontraba. Poco después, la conversación giró hacia una publicación realizada por la madre de El Noba, quien había expresado su emoción por conocer a su “nuevo yerno”. La frase fue interpretada como una referencia a un posible romance de La Joaqui, pero la artista reaccionó con sorpresa y buscó despejar la versión: “No, por favor, por favor”. En ese marco, la cantante fue consultada sobre cómo estaba todo con el músico y eligió responder: “Igual que siempre. Es un tipazo”.

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También, la artista fue consultada por su vínculo con su expareja y la tensión que hubo en las redes sociales. “Creo que es muy difícil siempre desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda y lo respeto y le deseo lo mejor siempre. Cero rencor”, sostuvo. Con esas palabras, evitó formular una crítica contra su expareja y planteó que cada persona atraviesa las separaciones de la manera que puede. También dejó en claro que no guardaba rencor y que prefería desearle lo mejor.

El posteo de la mamá de El Noba que sugirió la confirmación del romance de la cantante y Tiago PZK (Instagram)

En otro momento, el notero recordó una frase que La Joaqui había pronunciado en su programa de streaming sobre sus exparejas y su compromiso con la relación. “Yo no dije fiel. Dije que no me han engañado. Engañar es muy subjetivo”, precisó. “Independientemente de eso, era parte de una columna muy bonita que hice, que la pueden buscar. No buscaba tirarle hate a nadie. Simplemente uno a veces se expresa”, explicó.

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La Joaqui también se refirió al tono del programa en el que había realizado ese comentario. “Estábamos jodiendo entre amigas. PLP es un programa de amigas amiga, chistes, humor. Hacemos mucha énfasis a la ironía”, señaló. Después, volvió a mencionar a su expareja y sostuvo que no tenía nada negativo para decir sobre él. “Le deseo lo mejor. No tengo nada para decir de él porque no lo veo hace meses”, afirmó.

"Es un tipazo", aseguró La Joaqui al referirse a Tiago PZK (Instagram)

Por otro lado, le consultado si había hablado con Luck Ra después de la separación. La cantante fue contundente:“No, no tenemos nada que hablar. Yo le deseo que sea feliz”, expresó. Ante la consulta sobre si sentía que había quedado algo sin resolver, reiteró su postura: “No, para nada,”.

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Enseguida, la cantante explicó cómo entendía el proceso de alejarse de una relación. “Uno cuando decide irse de un lugar, o acepta hacerlo, tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue. Es la manera más linda de cuidarse”, sostuvo.

Más adelante, le preguntaron si le había molestado que Luck Ra hablara en redes sociales y que la expusiera al referirse a su vínculo con un exgran amigo suyo. La Joaqui aseguró: “No veo sus redes”. Y continuó: “Mirá, sinceramente no tengo nada malo para decir de él. Creo, no, no, no quiero ser grosera. De verdad, no tengo nada malo para decir de él”.

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"No tenemos nada de qué hablar", aseguró La Joaqui a más de un mes de su ruptura con Luck Ra (Instagram)

“Las despedidas son complejas. Cada cual lida con sus sentimientos lo mejor que puede”, afirmó. En ese tramo de la entrevista, La Joaqui también hizo una autocrítica sobre su manera de reaccionar en situaciones emocionales. “Yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente en muchas ocasiones. He colapsado cuando debería haberlo hecho sola”, admitió. “Estoy tratando de que podamos darle vuelta a la página de la manera más amable posible, la que nos queda”, concluyó.

Así, La Joaqui habló de su trabajo, respondió a las versiones sobre Tiago PZK y dejó en claro que, con Luck Ra, no mantiene contacto ni considera necesario retomar una conversación, aunque aseguró que no tiene nada malo para decir sobre él y que desea que pueda ser feliz.

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