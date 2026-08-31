Mariano Navone le rompió a Novak Djokovic una racha de 20 años en Grand Slams: todos los triunfos argentinos ante la leyenda

El argentino Mariano Navone dio un histórico golpe en el US Open: derrotó a Novak Djokovic en cinco sets y rompió varias marcas. Entre ellas, un invicto de 20 años del serbio en la primera ronda de los Grand Slams.
La Nave, 49° del ranking ATP, se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en una batalla que se extendió durante 4 horas y 36 minutos y que terminó con Djokovic completamente desbordado desde el aspecto físico. El serbio, actual número 5 del mundo y dueño de 24 títulos de Grand Slam, llegó a vomitar durante el partido y recibió atención médica mientras intentaba sostenerse en cancha.
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Navone aprovechó la oportunidad. Lejos de quedar atrapado por la magnitud del escenario y por el peso de tener enfrente a su ídolo, sostuvo la intensidad, resistió cuando Djokovic consiguió desnivelar en el tercer set y revirtió el resultado con personalidad, determinación y un buen repertorio de golpes.
El triunfo también puso fin a una de las rachas más impresionantes de la carrera de Djokovic. El serbio no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Australian Open 2006, según los registros de la ATP: en aquella ocasión cayó ante el estadounidense Paul Goldstein por 6-2, 1-6, 3-6 y 6-2.
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Navone, en una lista histórica
Para encontrar al último argentino que eliminó a Djokovic en un Grand Slam había que retroceder hasta Roland Garros 2005. En aquella ocasión, Guillermo Coria derrotó a un Nole de 18 años por 4-6, 6-2, 3-2 y retiro.
Navone se convirtió así en el segundo tenista nacional en derrotar a Djokovic en un torneo de Grand Slam y en el noveno que consigue vencerlo en cualquier competencia oficial en 69 partidos.
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La lista de argentinos que derrotaron al serbio incluye a algunos de los nombres más importantes de la historia reciente del tenis argentino: Coria, David Nalbandian y Juan Martín del Potro. El primero de la actual generación fue Thiago Tirante: lo eliminó en la segunda ronda de Cincinnati 2026, hace apenas dos semanas.
Esa había sido la anterior presentación de Djokovic en el circuito. Entonces, Tirante rompió una racha de 10 años sin triunfos argentinos ante el ex número 1 del mundo.
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El triunfo de Navone adquiere todavía mayor dimensión porque llegó en el escenario más importante posible y ante un rival que, pese a sus 39 años, desembarcó en Nueva York con el objetivo de lograr su 25° título de Grand Slam y agrandar todavía más su leyenda.
Todos los partidos de Novak Djokovic frente a los tenistas argentinos
1) Roland Garros 2005 | Segunda ronda | Guillermo Coria | Derrota por 4-6, 6-2, 3-2 y retiro.
2) Wimbledon 2005 | Primera ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-3, 7-6 (5) y 6-3.
3) París 2005 | Segunda ronda | Mariano Puerta | Victoria por 6-3 y 7-6 (9).
4) Miami 2006 | Segunda ronda | Guillermo Coria | Derrota por 7-5 y 6-1.
5) Hamburgo 2006 | Primera ronda | Guillermo Coria | Victoria por 6-3, 3-6 y 6-3.
6) Amersfoort 2006 | Semifinales | Guillermo Coria | Victoria por 6-2, 1-0 y retiro.
7) Miami 2007 | Final | Guillermo Cañas | Victoria por 6-3, 6-2 y 6-4.
8) Monte-Carlo 2007 | Segunda ronda | Gastón Gaudio | Victoria por 6-1, 3-6 y 6-1.
9) Montreal 2007 | Octavos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-2 y 6-3.
10) US Open 2007 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1, 6-3 y 6-4.
11) US Open 2007 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria 7-5, 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1.
12) Viena 2007 | Cuartos de final | Juan Ignacio Chela | Victoria por 6-3, 5-7 y 7-6 (2).
13) Madrid 2007 | Semifinales | David Nalbandian | Derrota por 6-4 y 7-6 (4).
14) Indian Wells 2008 | Octavos de final | Guillermo Cañas | Victoria por 6-2 y 6-3.
15) Hamburgo 2008 | Segunda ronda | Juan Ignacio Chela | Victoria por 6-3 y 6-1.
16) Queen’s 2008 | Semifinales | David Nalbandian | Victoria por 6-1 y 6-0.
17) Masters Cup 2008 | Round Robin | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5 y 6-3.
18) Indian Wells 2009 | Segunda ronda | Martín Vassallo Arguello | Victoria por 7-5 y 6-4.
19) Roma 2009 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 6-4.
20) París 2009 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-3 y 7-5.
21) Monte-Carlo 2010 | Cuartos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-2 y 6-3.
22) Cincinnati 2010 | Octavos de final | David Nalbandian | Victoria por 6-1 y 7-6 (7).
23) París 2010 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 6-4 y 6-3.
24) Roland Garros 2011 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2.
25) US Open 2011 | Segunda ronda | Carlos Berlocq | Victoria por 6-0, 6-0 y 6-2.
26) Copa Davis 2011 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-6, 3-0 y retiro.
27) Miami 2012 | Semifinales | Juan Mónaco | Victoria por 6-0 y 7-6 (5).
28) Roma 2012 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria por 4-6, 6-2 y 6-3.
29) Juegos Olímpicos de Londres 2012 | Tercer puesto | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-5 y 6-4.
30) Cincinnati 2012 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 6-2.
31) US Open 2012 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-2, 7-6 (3) y 6-4.
32) Beijing 2012 | Octavos de final | Carlos Berlocq | Victoria por 6-1 y 6-3.
33) ATP Finals 2012 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 6-3 y 6-2.
34) Dubai 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3 y 7-6 (4).
35) Indian Wells 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Derrota por 4-6, 6-4 y 6-4.
36) Monte-Carlo 2013 | Octavos de final | Juan Mónaco | Victoria por 4-6, 6-2 y 6-2.
37) Roland Garros 2013 | Segunda ronda | Guido Pella | Victoria por 6-2, 6-0 y 6-2.
38) Wimbledon 2013 | Semifinales | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5, 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-3.
39) Cincinnati 2013 | Segunda ronda | Juan Mónaco | Victoria por 7-5 y 6-2.
40) Shanghai 2013 | Final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1, 3-6 y 7-6 (3).
41) ATP Finals 2013 | Round Robin | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 3-6 y 6-3.
42) Australian Open 2014 | Segunda ronda | Leonardo Mayer | Victoria por 6-0, 6-4 y 6-4.
43) US Open 2014 | Primera ronda | Diego Schwartzman | Victoria por 6-1, 6-2 y 6-4.
44) Doha 2016 | Cuartos de final | Leonardo Mayer | Victoria por 6-3 y 7-5.
45) Juegos Olímpicos de Río 2016 | Primera ronda | Juan Martín Del Potro | Derrota por 7-6 (4) y 7-6 (2).
46) Doha 2017 | Octavos de final | Horacio Zeballos | Victoria por 6-3 y 6-4.
47) Acapulco 2017 | Octavos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 6-4 y 6-4.
48) Indian Wells 2017 | Tercera ronda | Juan Martín Del Potro | Victoria por 7-5, 4-6 y 6-1.
49) Roma 2017 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-1 y 6-4.
50) Roland Garros 2017 | Tercera ronda | Diego Schwartzman | Victoria por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1.
51) Wimbledon 2018 | Segunda ronda | Horacio Zeballos | Victoria por 6-1, 6-2 y 6-3.
52) US Open 2018 | Final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.
53) Miami 2019 | Tercera ronda | Federico Delbonis | Victoria por 7-5, 4-6 y 6-1.
54) Roma 2019 | Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Victoria por 4-6, 7-6 (4) y 6-4.
55) Roma 2019 | Semifinales | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3, 6-7 (3) y 6-3.
56) US Open 2019 | Segunda ronda | Juan Londero | Victoria por 6-4, 7-6 (3) y 6-1.
57) Australian Open 2020 | Octavos de final | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3, 6-4 y 6-4.
58) Roma 2020 | Final | Diego Schwartzman | Victoria por 7-5 y 6-3.
59) ATP Finals | Round Robin | Diego Schwartzman | Victoria por 6-3 y 6-2.
60) Belgrado 2021 | Cuartos de final | Federico Coria | Victoria por 6-1 y 6-0.
61) Roland Garros 2022 | Octavos de final | Diego Schwartzman | Victoria por 6-1, 6-3 y 6-3.
62) Roma 2023 | Segunda ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 7-6 (5) y 6-2.
63) Wimbledon 2023 | Primera ronda | Pedro Cachin | Victoria por 6-3, 6-3 y 7-6 (4).
64) París 2023 | Segunda ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 6-3 y 6-2.
65) Australian Open 2024 | Tercera ronda | Tomás Etcheverry | Victoria por 6-3, 6-3 y 7-6 (2).
66) Roland Garros 2025 | Octavos de final | Francisco Cerúndolo | Victoria por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3.
67) Miami 2025 | Tercera ronda | Camilo Ugo Carabelli | Victoria por 6-1 y 7-6 (1).
68) Cincinnati 2026 | Segunda ronda | Thiago Tirante | Derrota por 2-6, 6-4 y 6-4.
69) US Open 2026 | Primera ronda | Mariano Navone | Derrota por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1
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