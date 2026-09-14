Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Dolly Parton, Cher, Diana Ross y un sin fin de celebridades fueron vestidas por Bob Mackie (AP Photo/Chris Pizzello, File)

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El diseñador de vestuario Bob Mackie, murió el lunes a los 87 años en Palm Springs, California.

Joe McFate, su director de diseño durante años, confirmó que Mackie murió en un hospital. El creador trabajó con figuras como Cher, Carol Burnett, Diana Ross, Tina Turner, Bette Midler, Liza Minnelli, Elton John, RuPaul y Barbie.

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A lo largo de su trayectoria, Bob Mackie recibió nueve premios Emmy (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File)

Mackie inició su trayectoria en Hollywood tras dejar la universidad para realizar bocetos para los diseñadores Jean Louis y Edith Head. En 1962 diseñó el boceto del vestido ajustado que Louis confeccionó para Marilyn Monroe cuando interpretó “Happy Birthday” para el presidente John F. Kennedy.

La televisión convirtió su nombre en una referencia de la producción de espectáculos. Carol Burnett lo eligió en 1967 para diseñar el vestuario de su programa de variedades, que reunió a Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway, Lyle Waggoner, invitados y elenco de apoyo.

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El trabajo con Cher y su presencia en la televisión

La alianza entre Bob Mackie y Cher comenzó en The Sonny and Cher Comedy Hour, programa de CBS que se transmitió de 1971 a 1974. El diseñador creó atuendos que llevaron a discusiones con los censores de la cadena por el nivel de exposición corporal de la cantante.

Mackie recordó una objeción de un censor a uno de los vestuarios de Cher: “Bueno, si la ponemos de cabeza, solo sería escote”, dijo el diseñador a Vogue, revista estadounidense. Cher se convirtió después en la primera persona autorizada a mostrar el ombligo en televisión.

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La dupla de Bob Mackie y Cher se convirtió en una de las más legendarias en la historia de la televisión REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El vestuarista también trabajó en Cher, el programa de variedades posterior al divorcio de la artista, que permaneció al aire durante 11 meses entre 1975 y 1976. Newsweek, revista estadounidense, sostuvo entonces que la intérprete había quedado en segundo plano frente al diseñador del programa.

Frank DeCaro, autor del libro Unmistakably Mackie: The Fashion and Fantasy of Bob Mackie, definió el alcance de ese trabajo: “Vestía a cada mujer cubierta de lentejuelas del mundo del espectáculo”, dijo a The New York Times.

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Emmy, Oscar, Barbie y Broadway

Mackie compartió el primer Emmy otorgado al diseño de vestuario en 1967, junto con Ray Aghayan, por la película para televisión Alice Through the Looking Glass. Ambos recibieron nominaciones al Oscar por Lady Sings the Blues y Funny Lady, mientras que Mackie obtuvo una candidatura individual por Pennies From Heaven.

Ganó otro Emmy en 1999 por el vestuario de Cher en Cher: Live in Concert From Los Angeles y volvió a imponerse en 2003 por Cher: The Farewell Tour. En 2019 recibió un Tony por el diseño de The Cher Show, musical de Broadway centrado en la cantante.

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Su trabajo también llegó a Barbie desde 1982. La muñeca Goddess of the Sun Barbie, lanzada en 1995, incluyó 11.000 lentejuelas en un vestido cosido a mano.

Bob Mackie también colaboró con Barbie en una histórica muñeca cuyo vestido contaba con 11 mil lentejuelas

El Council of Fashion Designers of America, organización gremial del sector en Estados Unidos, le entregó en 2001 un reconocimiento por su “exuberancia en la moda” y en 2019 le otorgó su premio a la trayectoria. Mackie resumió una de sus aspiraciones profesionales: “Siempre rezo para que alguien me dé una buena película del siglo XIX o una buena cinta sobre la Depresión de los años 30”, dijo a Vogue.

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