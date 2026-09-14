La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2: debutarán Las Leonas y continuará la actividad en la natación

Macarena Ceballos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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Después del primer día de actividad, que dejó 11 medallas para la delegación argentina, tres de ellas de oro gracias a las consagraciones de Macarena Ceballos en la prueba de 100 metros pecho de la natación y de Pascual Di Tella en el sable masculino de la esgrima, este lunes 14 seguirá la actividad de los argentinos en las tres sedes de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Continuarán las competencias de esgrima, natación y el voleibol playa, pero también habrá otras disciplinas que tendrán su debut. Y una de ellas será el hockey sobre césped, que tendrá el estreno de Las Leonas y Los Leones. Además, habrá gimnasia artística femenina en la prueba All Around y ciclismo en Rafaela con el BMX Freestyle. En la misma ciudad también habrá combates de boxeo que podrían asegurar nuevas medallas para el equipo nacional.

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La agenda del día 2 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

Sede Rosario

Esports (Patio de la Madera)

09:00 | Valorant (Masculino - Fase de grupos): Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.

14:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Cuartos de final): Lautaro Zuviría.

14:00 | Assetto Corsa GT (Final - 3 rondas): Paola Chiaraviglio y Nectar Bruno Coleff.

15:00 | EA SPORTS FC™ (Femenino - Semifinal): Daniela Belén Arias.

16:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Semifinal): Lautaro Zuviría.

17:00 | Finales de EA SPORTS FC™ y premiación.

Patinaje Velocidad (Estadio Invencible Rosario)

09:00 | 200 metros contra meta (Masculino - Final): Tobías González.

09:30 | 200 metros contra meta (Femenino - Final): Micaela Siri y Fernanda Illanes Cabrera.

16:00 | 1.000 metros (Femenino - Semifinal): Naiara Sagasti y Micaela Siri.

16:20 | 1.000 metros (Masculino - Semifinal): Ken Kuwada y Tobías González.

17:00 | Finales de 1.000 metros (Femenino y Masculino).

Esgrima (Estadio Salvador Bonilla - Club Provincial)

10:00 | Espada individual (Femenino - Preliminares): Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello.

12:30 | Florete individual (Masculino - Preliminares): Augusto Servello y Andrea Nigosanti.

18:00 | Finales.

Pascual Di Tella y Juan Bacha, medallistas en esgrima (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)

Natación (Centro Acuático)

Desde las 10:00 (Clasificatorias):

100 m Espalda (Femenino): Laila Chain y Cecilia Dieleke.

100 m Espalda (Masculino): José Materano.

200 m Pecho (Femenino): Martina Barbeito y Macarena Ceballos.

200 m Libre (Femenino): Catalina Dos Santos.

200 m Libre (Masculino): Matías Chaillou y Máximo Aguilar.

50 m Mariposa (Femenino): Lara Fernández.

50 m Mariposa (Masculino): Ulises Cazau y Santiago Grassi.

Desde las 18:00 (Finales):

400 m Combinado (Femenino - Final): Laila Chain.

Relevo 4 x 100 m Combinado (Femenino - Final).

Relevo 4 x 100 m Combinado (Masculino - Final).

Patinaje Artístico (Estadio Invencible Rosario)

10:00 | Libre (Femenino - Programa corto): Micaela Belén Lopetegui y Valentina Longo Fernández.

12:00 | Libre (Masculino - Programa corto): Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni Vito.

15:00 | Danza (Femenino - Style dance): Delfina Veljanovich y Camila Tello.

17:00 | Danza (Masculino - Style dance): Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchele.

Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)

10:00 | Esgrima (Femenino - Fase de siembra): Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio.

14:00 | Esgrima (Masculino - Fase de siembra): Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

Voleibol Playa (Rural Picadero)

11:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Abdala / Ghigliazza vs. Paraguay.

13:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Amieva / Bueno vs. Brasil.

15:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Churín / Enríquez vs. Venezuela.

17:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Capogrosso / Capogrosso vs. Bolivia.

Ecuestre (Jockey Club)

12:15 | Adiestramiento (Ronda 2): Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Levantamiento de Pesas (Gimnasio 5 - Provincial)

12:00 | 60 kg (Masculino - Final): Ramiro Palumbo.

16:00 | 65 kg (Masculino - Final): Domingo Meza.

18:00 | 53 kg (Femenino - Final): María Sol Moya.

Gimnasia Artística (Invencible Arena)

15:30 | Individual (Femenino - SUBD 2): Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger.

17:00 | Final All Around y Equipo

Daniel Villafañe, parte del equipo masculino de gimnasia (Secretaría de Deporte Rosario)

Sede Santa Fe

Bochas (Estación Belgrano)

09:30 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Paraguay.

11:00 | Volo individual femenino (Grupo B): Romina Soledad Bolatti vs. Paraguay.

15:30 | Petanca mixto (Primera clasificación): Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Perú.

17:00 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Perú.

19:00 | Volo individual masculino (Primera clasificación): Lucas Hecker.

Hockey sobre Césped (Parque del Sur - Estadio ASH)

10:00 | Femenino (Todos contra todos): Argentina vs. Paraguay.

15:00 | Masculino (Todos contra todos): Argentina vs. Perú.

Sede Rafaela

Ciclismo - MTB (Autódromo)

09:30 | Individual (Femenino - Final): Agustina Apaza y Lucía Miralles.

11:30 | Individual (Masculino - Final): Agustín Durán y Joel Contreras.

Ciclismo - BMX Freestyle (BMX Park)

12:55 | Individual (Masculino - Clasificación): Manuel Turone.

Boxeo (Invencible Rafaela)

15:00 (Cuartos de final):

54 kg Femenino: Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil).

54 kg Femenino: Lucía Muello vs. Youly León (Venezuela).

90 kg Masculino: Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela).