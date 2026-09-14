Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

El calendario continúa con pagos para jubilados, pensionados y asignaciones, según la terminación del DNI. Los montos incorporan una suba del 2,11% y, en algunos casos, un refuerzo de $70.000

Genéricas de ANSES 1920
ANSES paga este lunes 14 de septiembre de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del DNI
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este lunes con las acreditaciones de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario establece las fechas de cobro de cada prestación a partir de la terminación del DNI.

Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 14 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este lunes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan el haber mínimo cobran este lunes si su DNI termina en 4. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

PUBLICIDAD

Los haberes de septiembre de ANSES incorporan un aumento del 2,11% calculado por IPC bajo el esquema de movilidad del DNU 274/24 (REUTERS/Francisco Loureiro)
Los haberes de septiembre de ANSES incorporan un aumento del 2,11% calculado por IPC bajo el esquema de movilidad del DNU 274/24 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Hoy cobran también los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4.

Las acreditaciones de ambas prestaciones siguen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: comenzaron el 8 de septiembre y finalizan el 21. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 tienen acreditado su pago este lunes. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Asignación por Embarazo se paga hoy a beneficiarias con DNI finalizado en 2 y la Asignación Prenatal alcanza a terminaciones 4 y 5 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy las titulares de la Asignación Prenatal con DNI finalizados en 4 y 5. El calendario para esta prestación se distribuye por pares de terminación de documento.

En el caso de la Asignación por Maternidad, la ANSES establece que el pago se realiza el primer día del cronograma para todas las terminaciones de DNI. Por lo tanto, ese beneficio tuvo su fecha de acreditación el 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobran este lunes si sus documentos finalizan en 8 y 9. Con esta fecha concluye el calendario de septiembre para las PNC, que comenzó el 8 de septiembre.

Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez o vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, cuyos importes se actualizan de acuerdo con el esquema vigente.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las Pensiones No Contributivas cobran este lunes con DNI terminados en 8 y 9, y con esta fecha cierra el cronograma de septiembre para las PNC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Becas Progresar

También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 2 y 3, según el calendario correspondiente a agosto.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima de septiembre de 2026 asciende a $428.633,20 y llega a $498.633,20 con el bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La AUH tiene en septiembre un valor bruto de $154.031 por hijo y ANSES paga el 80% mensual mientras retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta (REUTERS/Agustin Marcarian)
La AUH tiene en septiembre un valor bruto de $154.031 por hijo y ANSES paga el 80% mensual mientras retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reservas, deuda y elecciones: los cuatro frentes que condicionan el plan económico rumbo a las elecciones 2027

Inflación contenida, deterioro fabril, pagos externos e incertidumbre política definen un escenario todavía complejo para Javier Milei durante los próximos meses

Reservas, deuda y elecciones: los cuatro frentes que condicionan el plan económico rumbo a las elecciones 2027

Se acelera la inflación de alimentos y podría presionar el dato de septiembre

Las consultoras detectaron un salto de precios en la segunda semana del mes, pero aún consideran que el índice general se va a mantener en un nivel similar al 1,7% de agosto

Se acelera la inflación de alimentos y podría presionar el dato de septiembre

Se amplía la estacionalidad de la liquidación del agro y podrían ingresar dólares extra en lo que resta del año

La soja sube 27% en 2026 y alcanza su precio más alto desde diciembre de 2023. El trigo escala 45% y el maíz, 21%. La mejora de cotizaciones internacionales da margen para impulsar más exportaciones en los próximos meses

Se amplía la estacionalidad de la liquidación del agro y podrían ingresar dólares extra en lo que resta del año

Precio para arriba: proyecta un nuevo repunte del metal que aporta más del 60% de las exportaciones mineras argentinas

Se acercaría a USD 5.000 la onza a fin de año, según Goldman Sachs, impulsado por las compras de bancos centrales, pero su bajo peso en carteras privadas y factores geopolíticos podrían elevar aún más el precio

Precio para arriba: proyecta un nuevo repunte del metal que aporta más del 60% de las exportaciones mineras argentinas

Comienza una de las semanas más complicadas del año: debate entre empresarios de IA con Trump y casi segura suba de tasas en Estados Unidos

Aunque la semana pasada el ruido externo no impidió la reducción del riesgo país, la que se inicia se insinúa más turbulenta

Comienza una de las semanas más complicadas del año: debate entre empresarios de IA con Trump y casi segura suba de tasas en Estados Unidos

DEPORTES

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

Franco Colapinto expuso a Pierre Gasly y logró un récord que deja atrás al resto de los actuales pilotos de F1

Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el ingreso a las Copas

Facundo Díaz Acosta, otra vez campeón: se coronó en Sevilla y sumó su sexto título Challenger en el año

Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Alexander Zverev en el US Open 2026

TELESHOW

El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “Muchas veces la extraño”

El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “Muchas veces la extraño”

Iliana Calabró habló del complejo estado de salud de su novio Luis Alberto De Stefano tras dos meses internado

El homenaje de 70-20-Hoy, el programa de a Chiche Gelblung a cuatro días de su muerte: “La televisión es la vida”

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi enamorados que despertaron rumores de casamiento

Mirtha Legrand fue dada de alta tras su cuadro de bronquitis: “Continuará con la recuperación en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

El federalismo no es pleito

El federalismo no es pleito

EEUU inicia las conversaciones energéticas del G20 mientras la guerra con Irán impacta en los mercados mundiales de combustibles

Los líderes de la UE se reúnen en Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico ante las tensiones con EEUU por Groenlandia

Canadá buscará profundizar sus vínculos con la Unión Europea ante la guerra comercial y la dependencia de Estados Unidos

Sin carteles ni licencias, pero con comida: La economía informal como respuesta popular a la crisis alimentaria en Cuba