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Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El esgrimista porteño venció en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, favorito e invicto, por 15 a 12

El esgrimista porteño venció en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, favorito e invicto, por 15 a 12

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El esgrimista Pascual Di Tella se consagró campeón de sable individual masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le entregó a Argentina su primera medalla de oro en la competencia. El deportista, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, venció este domingo por 15 a 12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada en Santa Fe.

Romero llegaba a la definición como el gran candidato al oro: número 39 del ranking mundial, bronce en el Panamericano de este año y también en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pese a ese antecedente, Di Tella se impuso en la final por un marcador de 15 a 12 y quebró el pronóstico que ubicaba al venezolano como el tirador a vencer en la categoría.

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Tras consagrarse campeón, Di Tella habló con TyC Sports y repasó la revancha que significó el triunfo ante Romero: “En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, señaló el esgrimista, quien reconoció el desgaste físico del duelo. “Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los JJOO no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede”, agregó.

pascual di tella
Pascual Di Tella, esgrima (@ArgEnOlimpicos)

Antes de enfrentar a Romero, Di Tella debió superar en semifinales a su compatriota Juan Bacha, quien cayó en esa instancia y se quedó automáticamente con la medalla de bronce. El resultado dejó a dos argentinos entre los cuatro mejores del sable individual masculino, un dato que refuerza el nivel de la disciplina en el país.

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Para Di Tella, la medalla dorada representa su segundo podio en Juegos Suramericanos, tras la plata que había obtenido en la edición de Cochabamba 2018. Con este resultado, además, se convirtió en el primer sablista argentino en ganar el oro en esta competencia en 36 años: el antecedente más reciente databa de 1990, cuando lo había logrado Gustavo Ducuing.

juan bacha
Juan Bacha, esgrima (@ArgEnOlimpicos)

Di Tella tuvo su primera participación en unos Juegos Olímpicos en París 2024. El esgrimista es hijo de un deportista olímpico: su padre, Rafael Di Tella, compitió en los Juegos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. La medalla obtenida este domingo marcó el primer título dorado de la delegación albiceleste en los XIII Juegos Suramericanos, que se disputan en la ciudad de Santa Fe.

La natación y la gimnasia artística también sumaron un podio para el equipo argentino

Lucas Alba
Lucas Alba, natación (@ArgEnOlimpicos)

Horas más tarde, Lucas Alba le aportó a la delegación argentina una nueva medalla de bronce, esta vez en la pileta. El nadador se quedó con el tercer puesto en los 800 metros libres masculinos, con un tiempo de 7:55.78. En la misma prueba, su compañero Thiago Pizzini finalizó quinto, con una marca de 8:05.77.

medalla de bronce para la gimnasia artística
Medalla de bronce para la gimnasia artística (@ArgEnOlimpicos)

El equipo masculino de gimnasia artística sumó otra medalla de bronce para la delegación argentina, integrado por Santiago Mayol, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo e Ivo Chiapponi. El conjunto nacional finalizó detrás de Brasil, que se quedó con el oro, y Colombia, que obtuvo la plata.

El primer podio del día había llegado en aguas abiertas

Romina Imwinkelried
Romina Imwinkelried

La jornada inaugural de medallas había comenzado antes, con el bronce que Romina Imwinkelried obtuvo en los 10 kilómetros de aguas abiertas, disputados en el lago del Parque del Sur. La nadadora de San Jerónimo Norte registró un tiempo de 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020 y ganadora de la prueba. Su compatriota Candela Giordanino finalizó cuarta, a apenas una décima de segundo de distancia. “Lo soñé mucho tiempo”, expresó Imwinkelried tras la carrera, en diálogo con ESPN.

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