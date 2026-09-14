Los líderes de la UE se reúnen en Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico ante las tensiones con EEUU por Groenlandia (EP)

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Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen este lunes en la ciudad finlandesa de Rovaniemi para analizar cómo reforzar la presencia del bloque en el Ártico, una región cuya importancia estratégica y económica aumentó en medio de las tensiones internacionales y de las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner a Groenlandia bajo control estadounidense.

La cumbre, denominada Cumbre Europea del Ártico, contará con la participación del canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El encuentro fue impulsado por el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, cuyo asesor principal en Asuntos Europeos, Tuomas Tikkanen, explicó que el objetivo es reforzar una posición común del bloque ante el creciente peso geopolítico y económico de la región.

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“La idea es esencialmente fortalecer el enfoque estratégico común de la UE hacia el Ártico en esta situación, donde la importancia geopolítica y económica de la región está creciendo considerablemente”, afirmó Tikkanen a la AFP.

La reunión se produce además pocas semanas antes de que la Comisión Europea presente una nueva estrategia para el Ártico, que establecerá las líneas de actuación del bloque para los próximos años. Según Tikkanen, la cumbre permitirá a los países y líderes europeos plantear posiciones que todavía podrían influir en el documento final.

“En ese sentido, esta es una reunión bastante oportuna”, señaló el asesor del Gobierno finlandés a la AFP.

El encuentro fue impulsado por el primer ministro finlandés, Petteri Orpo (REUTERS)

La creciente atención europea sobre el Ártico coincide con un escenario internacional marcado por el aumento de la actividad de Estados Unidos, Rusia y China en la región. El interés también quedó reflejado en la presencia prevista de dirigentes de países que no forman parte del grupo de Estados árticos.

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“El entorno de seguridad ha cambiado mucho y recientemente hubo mucho interés en la región”, sostuvo Tikkanen.

Los líderes no prevén adoptar decisiones formales durante la cumbre, pero abordarán cuestiones relacionadas con los intereses económicos y la seguridad en el Ártico y tienen previsto presentar una declaración conjunta este lunes.

La importancia estratégica de la zona también está vinculada a sus transformaciones ambientales. El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial como consecuencia del cambio climático, según expertos, una situación que provoca consecuencias para el medioambiente y los medios de vida de las comunidades locales.

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El retroceso del hielo marino, además, facilita el acceso durante períodos más prolongados a determinadas zonas y rutas marítimas. Rusia, China y Estados Unidos incrementaron su actividad en el Ártico mientras buscan ampliar su acceso a recursos naturales y a nuevas vías de navegación.

En agosto, China y Corea del Sur enviaron buques portacontenedores con el objetivo de transitar por la Ruta Marítima del Norte, ubicada en aguas territoriales rusas. La operación permitió poner a prueba la viabilidad de una ruta que permanece libre de hielo durante más tiempo cada año.

Cargueros chinos y rusos en el Ártico (Imagen ilustrativa Infobae)

La cuestión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, constituye otro de los principales elementos de tensión en torno al Ártico. Trump insistió a comienzos de año en que Washington necesitaba controlar la isla por razones de seguridad nacional, aunque finalmente descartó la posibilidad de anexarla por la fuerza.

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Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron una crisis diplomática entre aliados y aumentaron la atención europea sobre la seguridad del Ártico. Poco después, la OTAN lanzó una nueva misión destinada a reforzar la seguridad en la región, en un aparente intento de responder a las preocupaciones surgidas en torno a la presencia estadounidense y a las amenazas sobre Groenlandia.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció durante una visita a Groenlandia el 7 de septiembre un paquete de 200 millones de euros (232 millones de dólares) para el territorio.

Von der Leyen afirmó que la UE pretende “estar más presente y participar más en Groenlandia y en el Ártico”, en un contexto de creciente competencia internacional por una región que concentra intereses de seguridad, recursos naturales y rutas marítimas.

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(Con información de AFP)