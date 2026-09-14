Sociedad

Se incendia un edificio de 13 pisos en el barrio de Recoleta

Por el siniestro, una persona fue trasladada al Hospital Rivadavia. El cuerpo de Bomberos de la Ciudad trabaja en el foco activo

Los camiones de bomberos desplegados sobre la avenida Callao.
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Un incendio afecta este lunes un edificio de 13 pisos situado en avenida Callao 1755, entre Guido y Presidente Manuel Quintana, en la Ciudad de Buenos Aires. El parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) indicó que el fuego continúa activo y los bomberos trabajan en el lugar.

Dos personas mayores de edad recibieron asistencia médica a raíz del siniestro. Se trata de un hombre y una mujer: una fue atendida en el edificio y la otra fue trasladada al Hospital Fernández por inhalación de humo, según la información difundida por el SAME.

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Un camión de bomberos rojo estacionado en la calle junto a una escalera extensible desplegada hacia la fachada de un edificio
Bomberos trabajan con vehículos de emergencia y una escalera extensible frente a un edificio residencial en el barrio de Recoleta.

Fuentes de Bomberos de la Ciudad confirmaron a Infobae que el siniestro “se originó en un living de un cuarto piso y se lo combate con una línea divergente de 63 milímetros”. Además, el edificio fue evacuado en orden por prevención. Y bomberos se encuentran en la terraza con dos mujeres, a la espera de que se disipe el humo para poder bajarlas.

El operativo sanitario cuenta con seis móviles y no requirió recursos aéreos. Hasta el momento, no se informó el estado de salud de la persona derivada ni las causas del incendio. Las tareas para controlar el foco continúan en el inmueble. Tampoco se precisó qué sector de la construcción fue alcanzado por las llamas ni si hubo evacuados.

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