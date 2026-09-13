La respuesta de Galarza Fonda cuando le preguntaron cuánto tuvo que ver Messi en su llegada al Inter Miami

El mediocampista paraguayo aseguró que Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, intervino en los contactos para su incorporación a las Garzas

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Matías Galarza Fonda debutó en el Inter Miami tras su llegada a préstamo desde River Plate, en el empate 2-2 ante Nashville en el Nu Stadium. El encuentro tuvo incidencia en la pelea de la Conferencia Este de la Major League Soccer, ya que el escolta no logró reducir la distancia con el líder. Después del partido, el mediocampista contó cómo se produjo su arribo a las Garzas y explicó la influencia que tuvo la familia Messi en las gestiones.

El futbolista se refirió a su relación con Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, a quien conoce desde su etapa en Olimpia. “Maxi yo lo conozco desde que era jugador de Olimpia, desde que era chiquito. Él obviamente hizo la intermediación, fue parte de todo esto porque es primo de Messi”, explicó Galarza Fonda en la zona mixta luego de su primera presentación con el conjunto de Florida.

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La operación se activó cuando Inter Miami manifestó su interés por incorporarlo para la parte final de la temporada. “Nosotros lo contactamos. Se presentó la situación que Inter estaba interesado y obviamente no dudé porque son figuras y uno trata de jugar, aprender y seguir creciendo”, continuó el mediocampista de 24 años, que eligió sumarse a un plantel encabezado por Lionel Messi.

Matías Galarza Fonda confesó que Maximiliano Biancucchi agilizó su desembarco en el equipo de Lionel Messi (Credit: Jim Rassol-Imagn Images)

El volante destacó que la cercanía de Biancucchi con la familia del capitán argentino permitió agilizar los contactos en una fase decisiva del mercado de pases. “Maxi obviamente fue un paso fundamental para que esto se dé, porque al tener la llegada directa con el primo hace que sea todo muy rápido y se dio todo a final del mercado”, completó Galarza Fonda, que comparte equipo con Messi, autor de uno de los tantos en la igualdad frente a Nashville.

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El vínculo entre Galarza Fonda y Biancucchi, según relató el propio jugador, se formó durante la carrera del primo de Messi en Paraguay. Ambos coincidieron en Olimpia, club en el que el exdelantero tuvo dos ciclos: el primero entre 2011 y 2012 y el segundo a partir de 2016. En esa misma institución, el actual jugador de Inter Miami realizó las divisiones inferiores antes de continuar su carrera en Vasco da Gama, de Brasil.

El mediocampista se incorporó a las Garzas a comienzos de mes, después de alcanzar un acuerdo de palabra con River Plate, propietario de su fichaje. En el anuncio de su presentación, la institución de Florida resaltó la “valiosa experiencia” que aportará luego de participar en el Mundial 2026 y la “versatilidad” que puede brindar al plantel. El equipo tiene a Messi como principal figura y espera la llegada de Cristian Kily González para que el entrenador inicie su trabajo.

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El mediocampista paraguayo debutó con el Inter Miami en el empate ante Nashville (Photo by JC Ruiz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La cesión a Inter Miami significó el regreso de Galarza Fonda a la MLS luego de un primer semestre de 2026 en Atlanta United. Antes de esa experiencia, River lo había incorporado a mitad de 2025 desde Talleres de Córdoba. Su ciclo en el club de Núñez fue breve: jugó 14 partidos y tuvo su última aparición el 24 de noviembre de 2025, cuando ingresó desde el banco ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

En aquel encuentro, el mediocampista cometió un error que derivó en la eliminación de River. Tras su salida del conjunto argentino, pasó por Atlanta United y ahora afronta un nuevo desafío en el fútbol estadounidense, con la posibilidad de disputar los compromisos que le restan a Inter Miami tanto en la liga como en las competencias por copas.

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Por el momento, Inter Miami quedó por debajo de Nashville en la tabla de la Conferencia Este, con nueve puntos de diferencia. New England, con 40 unidades, también continúa en la pelea. El conjunto rosa buscará levantar el quinto título de su historia este miércoles, cuando reciba a Cruz Azul desde las 21:00, hora argentina, en el Nu Stadium por la Campeones Cup.