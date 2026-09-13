Crimen y Justicia

El cuerpo calcinado hallado en Neuquén era de Nicolás Sáez, el joven que estaba desaparecido: hay un detenido

La víctima tenía 21 años y era buscada desde el pasado 5 de septiembre. La fiscal Lorena Juárez pedirá en las próximas horas una audiencia de formulación de cargos contra el único sospechoso

Nicolás Agustín Sáez
Nicolás Agustín Sáez tenía 21 años
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El cuerpo hallado el viernes en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario, en Neuquén, fue identificado como el de Nicolás Sáez, el joven de 21 años que era intensamente buscado desde hacía una semana. La noticia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal provincial. Por el caso hay un detenido.

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la identidad del sospechoso ni sobre su vínculo con Nicolás. Según informó el MPF, en las próximas horas la fiscal a cargo de la investigación, Lorena Juárez, solicitará a la Oficina Judicial que fije una audiencia de formulación de cargos, en la que se conocerán la acusación y la hipótesis que sostiene la Fiscalía.

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En paralelo, la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial aportó un dato clave para la investigación: Sáez murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Es decir, como consecuencia de un golpe en la cabeza.

Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
El cuerpo fue hallado este viernes en la zona de meseta de la ciudad neuquina de Centenario

El caso

Nicolás Sáez estaba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre, luego de salir de su casa en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, en la ciudad de Neuquén. Al denunciar su desaparición, su familia indicó que el joven tenía un diagnóstico de autismo leve y que nunca antes había protagonizado una ausencia de estas características.

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En medio de la búsqueda, el caso dio un giro el viernes por la tarde, cuando fue encontrado el cuerpo de un hombre en un sector del Parque Industrial de Centenario, en la zona de la meseta, a unos diez kilómetros del domicilio de Sáez y en un área cercana a donde se habría registrado la última señal de teléfono de Nicolás.

Según informó LM Neuquén, se trata de una zona utilizada como una suerte de desarmadero de autos, sin cámaras de seguridad, con escasa iluminación y un tránsito compuesto principalmente por camionetas vinculadas a la actividad petrolera.

Cuerpo calcinado Centenario Neuquén
Nicolás Sáez lleva una semana desaparecido hasta este sábado

El cadáver presentaba signos de haber sido calcinado y, debido a su estado, en un primer momento los investigadores no pudieron establecer su identidad. De acuerdo con el mismo medio local, el cuerpo fue encontrado junto a un colchón y otros elementos, que fueron incorporados a la investigación.

Con la identificación ya confirmada y el resultado de la autopsia, los investigadores intentan ahora reconstruir qué ocurrió con Nicolás desde el momento en que fue visto por última vez hasta el hallazgo de su cuerpo, además de determinar en qué circunstancias sufrió el traumatismo que le provocó la muerte.

También deberán establecer el móvil del crimen y cuál habría sido la participación de la persona detenida.

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