El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

La Pulga frotó la lámpara para dar vuelta el partido en la Florida

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Lionel Messi fue nuevamente la figura de Inter Miami con una participación directa en los dos primeros goles de su equipo en el empate frente a Nashville SC, en un encuentro de la jornada 25 de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. El rosarino intervino en la acción que derivó en el empate y, más tarde, convirtió con un remate desde fuera del área para marcar el 2-1 transitorio ante el líder de la Conferencia Este.

El campeón del mundo con Argentina, de 39 años, tuvo una actuación clave en un partido que exigió una reacción de Las Garzas. A los 62 minutos, Rodrigo De Paul avanzó y combinó dos veces en corto con Messi, quien quedó a la altura de la medialuna. El 10 sacó un remate preciso contra el palo y firmó una definición habitual en su repertorio.

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El desarrollo se complicó para el anfitrión desde los cuatro minutos, cuando Sam Surridge convirtió para Nashville. El delantero inglés apareció en una de las primeras acciones del partido y puso en ventaja a su equipo. Inter Miami necesitó recuperar la iniciativa frente a un rival que llegaba al cruce como líder de su conferencia y que encontró espacios desde el comienzo.

Tras una jugada colectiva entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegó el 2-1 parcial del Inter Miami (Photo by JC Ruiz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Las Garzas alcanzaron la igualdad a los 18 minutos, en una secuencia que también tuvo a Messi y De Paul como protagonistas. El Motorcito filtró un pase hacia el último tercio para el capitán, que dejó atrás a Matthew Corcoran antes de ejecutar un zurdazo potente. Brian Schwake desvió la pelota al córner y evitó que la definición ingresara directamente en su arco.

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El tiro de esquina posterior terminó con el 1-1. Messi envió un centro y Reed Baker-Whiting cabeceó la pelota hacia su propio arco. La jugada permitió que Inter Miami nivelara el marcador después del inicio adverso y dejó al equipo local nuevamente en condiciones de disputar un partido que había comenzado con una rápida ventaja de Nashville.

La conexión entre los dos argentinos apareció en el complemento para encaminar una victoria. Messi tuvo otras oportunidades durante el tramo final. Dos tiros suyos impactaron en el palo y, a los 88 minutos, volvió a construir una chance clara: quedó mano a mano, esquivó al arquero y buscó definir. Jeisson Palacios despejó sobre la línea y frustró la posibilidad de que el rosarino ampliara su registro en el partido.

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El capitán de las Garzas cerró la jornada con un empate y amplió su repertorio de goles (Photo by Sam Navarro / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aunque Nashville respondió después mediante Surridge, quien volvió a marcar en una acción que expuso a la defensa de Inter Miami para el 2-2 final. En el cierre, De Paul estuvo cerca de convertir, pero su remate se estrelló contra el palo.

Con su anotación, Messi alcanzó 928 goles en 1.172 partidos como futbolista profesional y mantuvo su persecución sobre Cristiano Ronaldo en la tabla histórica. El portugués registra 979 tantos en 1.334 compromisos. La diferencia entre ambos quedó reducida a 51 conversiones tras la nueva aparición del rosarino con Inter Miami.

Luego de este partido, el equipo de Florida jugará la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul este miércoles a las 21.00 en el estadio de las Garzas. Luego retomará la actividad en la MLS frente a San Diego FC, en un partido programado para el domingo 20 de septiembre.

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