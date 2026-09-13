La historia del comisario deportivo argentino que le entregó la bandera a Franco Colapinto: “Ni en una película soñaba esto”

El momento en el que Gabriel le entrega la bandera a Franco Colapinto

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En la vuelta de honor del Gran Premio de España de Fórmula 1 se dio un hecho emotivo: la entrega de la bandera argentina de un comisario deportivo a Franco Colapinto, quien la exhibió con orgullo. El piloto reconoció que un compatriota se la había dado y también le agradeció en sus redes sociales. Infobae habló con el mendocino protagonista de esta historia.

Se trata de Gabriel Andrijciw, de 56 años, quien hace 26 llegó a España. “En 2000 con mi familia, mi mujer y mis hijas. Por entonces me vine por un tema económico”, relata el cuyano. “Yo soy de Mendoza y cuando me vine aquí trabajaba en una embotelladora. En la oficina de personal no estaba mal a comparación de cómo estaba el país, pero tampoco era suficiente”, recuerda de aquel momento previo a la crisis de 2001.

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“Acá tengo un hermano quien me convenció de venir a probar aventura y aquí estoy. No me quejo”, agrega Gabriel, quien se desempeñó en varios rubros hasta alcanzar el actual. “He sido mudanzero, luego camionero y he tenido una empresa propia que no salió bien. He repartido prensa y desde 2018 estoy en el mundo de la logística. Soy coordinador y jefe de turno”.

Gabriel entrega la bandera argentina a Franco en la vuelta de honor

Andrijciw siempre buscó estar cerca del deporte para mantener su lazo con argentina. Fue así como logró acercarse a la segunda disciplina más popular en nuestro país después del fútbol: el automovilismo. “Yo creo que los argentinos, si hay dos cosas que nos gustan, es el fútbol y el motor. Después el asado y el mate, por supuesto (risas). Entonces, fue una forma de estar cerca. Oler gasolina, a frenos, a embrague, oír ruido”.

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Sus inicios como comisario y su labor se dio en el Autódromo de Jarama, la última sede madridista de la F1 en 1981. “Vi la oportunidad, creo que fue en un artículo o una película, no recuerdo bien, y descubrí que el Jarama Race hacía una formación para comisarios deportivos y ahí empecé”, sostiene.

Los comisarios deportivos en pista, también conocidos como marshalls, actúan de veedores y son el soporte de la Dirección de Carrera que sigue las alternativas desde un lugar llamado Control de Carrera, donde tienen varios monitores para analizar las maniobras y decidir sanciones. Son el árbitro y el VAR del automovilismo en un mismo lugar.

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De las carreras locales, Gabriel pasó a las internacionales: “Como comisario empecé hace dos años en el Jarama Race con sus competencias y formándome con ellos. He estado en todo: en carrera de camiones, Moto GP, Superbike, Fórmula E, carreras menores o autocross y varias más y ahora Fórmula 1″.

El agradecimiento de Franco Colapinto a Gabriel por haberle dado la bandera (IG @francolapinto)

Aunque la gran oportunidad la tuvo con la F1 y el sueño de poder estar en contacto con Colapinto. “Salió la chance de trabajar para el GP de Fórmula 1 y ellos colaboraron. Entonces nos convocaron”.

“He debutado a lo grande. Me tocó ser jefe de puesto. El viernes ayudé a sacar el coche accidentado de Linbland, ayer el de Hamilton y hoy me tocó el coche con Colapinto. O sea que una locura”, destacó.

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Comenta que este fin de semana trabajaron comisarios deportivos de Madrid y de localidades cercanas. Su labor fue voluntaria: “Te dan un dinero, pero que es para pagar el sándwich y la nafta, nadie se mete aquí por el dinero. Son muchas horas y lo importante es poder venir acá y disfrutar. Los autos de Fórmula 1 me pasaban a un metro, ¿dónde, dónde puedes ver eso? Aunque pagues la entrada más cara en el circuito, nadie está en mejor posición que yo para verlos".

Sobre la bandera a Franco, cuenta: “Cuando vine aquí, era una posibilidad. La idea no era darle la bandera, sino que me levantara la manito y que me saludara. Yo quería solamente que me viera como una persona que vivía afuera hace mucho tiempo y lo único que viera una muestra de cariño. Obviamente, a esa persona no le puedes ayudar. Yo no tengo nada para darle, no puedo hacer nada, pero al menos que viera que donde vaya, siempre va a tener a alguien que se ilusione, que lo apoya, aunque sea sentimentalmente”.

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El Alpine A526 de Franco Colapinto con la bandera argentina (Crédito: @mensurdante)

El poder darle la bandera superó todas sus expectativas: “Dije, ‘bueno, yo voy a sacar la bandera y con que me salude ya estoy en la gloria”. Acerca de cómo hizo para dársela, relató: “Yo estaba en la primera en la ventanita donde justo donde salen de La Monumental, en la primera frenada, pero era muy difícil que me viera y me fui al final de mi sector. Yo lo había visto que cuando pasaban miraban a la grada y no a nosotros, pero él logró verme, a los dos metros paró y me pidió la bandera. Si en una película soñaba esto”.

La bandera también tiene una historia especial: “La trajimos de Argentina luego de un viaje en 2011 y era la única que tenía. Pero es original de allá (Argentina), me da igual, está en el mejor sitio. Esa bandera cumplió su cometido”.

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Luego de la carrera, Franco le agradeció en su cuenta de Instagram a Gabriel y publicó una foto que su hija, Sofía, mostró en las redes sociales. “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack”, escribió Colapinto.

Ese contacto con el piloto pilarense fue el único que pudo darse en el fin de semana. “Era imposible. Los horarios que yo tengo no coincidan con él y no iba a ponerme a molestarlo a las ocho o nueve de la noche para que me haga un autógrafo”.

Y Gabriel concluye orgulloso: “Tengo vergüenza porque no estoy preparado para hablar con los medios y simplemente soy un comisario deportivo que quiso saludar a Franco”. Vaya si lo consiguió y tuvo su momento de gloria junto al piloto argentino en la Fórmula 1.

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*Lo mejor de Colapinto en el GP de España de F1