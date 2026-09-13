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La emoción de Santiago del Moro ante la inminente final de Gran Hermano Generación Dorada: "Vivimos de todo"

De cara a la semana definitoria dentro de la casa más famosa del país, el conductor plasmó sus sentimentos y lo compartió con sus fanáticos

Hombre de cabello rubio, ojos azules y tez clara, viste un saco de tweed gris oscuro con solapas negras y una cadena plateada
De cara al cierre de la competencia, Santiago del Moro abrió su corazón en las redes (Prensa Telefe)
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La definición Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha y protagonistas. Con Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos como las tres finalistas, el reality de Telefe se prepara para atravesar sus últimos días al aire antes de conocer a la nueva campeona. Mientras se organiza el cronograma de galas que marcará el cierre de la temporada, Santiago del Moro compartió un mensaje con sus seguidores y expresó su emoción por llegar al desenlace de una edición que lo tuvo nuevamente al frente.

Fue a través de sus historias de Instagram que del Moro se refirió a los últimos días del certamen. “¡Amigos! Estoy feliz y agradecido después de tantos meses compartiendo esta Generación Dorada de Gran Hermano. Vivimos de todo: emociones, alegrías, discusiones, sorpresas y momentos que van a quedar para siempre”, comenzó escribiendo.

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“Hoy llegamos a esta instancia final. Disfrutémosla, celebremos a las tres jugadoras que llegaron hasta acá y, sobre todo, no olvidemos algo importante: ¡esto es un juego!”, continuó el conductor en su mensaje, antes de cerrar con una expresión de afecto hacia quienes siguieron el programa durante la temporada. “¡Los quiero y gracias por estar ahí siempre!”, plasmó.

La emoción de Santiago del Moro ante la inminente final de Gran Hermano Generación Dorada: "Vivimos de todo"
El conductor del reality compartió sus sentimientos de cara al gran desenlace (Instagram)

Desde la edición de 2022, Santiago se mantuvo al frente de las distintas instancias de Gran Hermano. Su presencia se extendió desde las galas y los debates hasta los momentos en los que aconsejó a los participantes o expresó su opinión frente a ellos y ante la audiencia. A lo largo de ese recorrido, el conductor acompañó las diferentes etapas de la competencia y ahora se prepara, una vez más, para anunciar quién será la nueva ganadora del reality.

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La definición comenzará este lunes 14 de septiembre, cuando se ponga en marcha la gran final del programa de convivencia y juego. Durante esa gala se determinará cuál de las tres participantes ocupará el tercer puesto de la competencia. La concursante que quede fuera de la disputa por el título deberá abandonar la casa y se convertirá en la primera integrante del podio de esta edición.

Al día siguiente, el martes 15 de septiembre, Telefe emitirá una gala debate con la participante que finalice en el tercer lugar. La emisión estará enfocada en repasar su paso por el programa, las decisiones que tomó durante el juego y los momentos que marcaron su recorrido dentro de la temporada. De esa manera, la concursante que quede en el tercer puesto tendrá una instancia para volver sobre su experiencia y analizar su participación después de abandonar la competencia.

Así será la semana de la gran final de esta edición del reality (Instagram)
Así será la semana de la gran final de esta edición del reality (Instagram)

La resolución continuará el miércoles 16 de septiembre, fecha prevista para conocer a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Esa noche, las dos finalistas que permanezcan en carrera competirán por el primer puesto y será el público el encargado de definir el resultado. La participante que obtenga la mayor cantidad de votos se consagrará campeona, mientras que la otra finalista ocupará el segundo puesto de la temporada.

El cierre de la agenda tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, cuando Telefe emita un programa especial titulado “Noche de campeonas”. La propuesta tendrá como protagonistas a las dos últimas jugadoras de la edición, quienes compartirán una emisión posterior a la definición del certamen. El programa permitirá volver sobre la final y reunir a las participantes después de que el público determine quién se queda con el título y quién obtiene el segundo lugar.

Esta última etapa tendrá una característica particular: las tres participantes que continúan en carrera son mujeres.Las finalistas competirán por el voto de la audiencia durante las últimas instancias del reality. Cada una llegó a esta etapa después de superar las distintas eliminaciones que se produjeron a lo largo de la temporada y ahora deberá esperar la decisión de los espectadores para conocer su posición final.

Cuándo es la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: los detalles
Charlotte, Sol y Yipio conforman la terna de finalistas para la instancia decisiva del programa Gran Hermano Generación Dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El público será el encargado de establecer el orden definitivo de la competencia. Sus votos determinarán quién obtiene el primer puesto, quién queda en el segundo lugar y quién completa el podio en el tercer puesto. La decisión estará en manos de los espectadores, que podrán apoyar a su concursante preferida durante la instancia decisiva y definir el resultado de una edición que llegará a su final con tres mujeres como protagonistas.

Dentro del recorrido de las ediciones argentinas, la última campeona mencionada es Marianela Mirra, quien ganó la temporada de 2007. La primera vencedora argentina del reality fue Viviana Colmenero, consagrada en la edición 2002/2003. La temporada actual suma una particularidad que no se había registrado antes en el programa en el país: las tres finalistas son mujeres.

Con la definición prevista entre el lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre, Gran Hermano Generación Dorada se prepara para cerrar una temporada marcada por la presencia de tres mujeres en la instancia decisiva. Las tres participantes restantes buscarán quedarse con el título, mientras Santiago del Moro acompañará las últimas galas y el público tendrá la decisión sobre el orden final del podio.

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