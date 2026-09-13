Teleshow

El particular gesto de Diego Leuco a Sofi Martínez que fue furor en redes: “¿Se olvidó que estaba en vivo?"

Durante la conducción compartida de La peña de Morfi, el ciclo de Telefe, el periodista sorprendió a su expareja. El momento

Diego Leuco sorprendió a Sofi Martínez con una dedicatoria musical (Video: La Peña de Morfi, Telefe)
Guardar

Diego Leuco sorprendió a Sofi Martínez con una dedicatoria musical durante la conducción compartida de La Peña de Morfi (Telefe), el ciclo dominical que el periodista condujo junto a su expareja tras las vacaciones de Carina Zampini. El gesto se produjo cuando el conductor le cantó en vivo una estrofa de “La sin corazón”, tema del Chaqueño Palavecino, quien estaba presentándose en vivo.

“Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, entonó el animador frente a la periodista deportiva, en un fragmento de la canción que remite al desamor y que generó revuelo inmediato entre los usuarios de redes sociales, donde el video del momento se viralizó minutos después de la emisión. “¿Diego se olvido que estaba en vivo?” y “Leuco se le ponía a cantar a Sofi ja, ja, ja, ja”, fueron varios de los comentarios que se multiplicaron en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al gesto de Diego Leuco hacia Sofi Martínez con comentarios sobre la transmisión en vivo
Los usuarios de redes sociales reaccionaron al gesto de Diego Leuco hacia Sofi Martínez con comentarios sobre la transmisión en vivo

El gesto se dio en el marco de una conducción que ya venía cargada de guiños entre ambos periodistas, quienes fueron pareja durante casi dos años y se separaron a fines de 2023. La emisión había comenzado con Leuco al frente del ciclo creado por el fallecido Gerardo Rozín, hasta que un efecto de sonido interrumpió su presentación y anticipó el ingreso de Martínez al estudio. “¡Ahí la vemos! ¡Bienvenida, Sofi Martínez!”, exclamó el conductor entre risas al verla acercarse al sector de la conducción.

Leuco no tardó en elogiar el look elegido por su expareja para la ocasión. “Qué linda que estás, Sofi, por favor. Mirá, mirá, mirá”, le dijo, mientras ella respondía con humor y daba una vuelta para mostrar su vestuario. El conductor explicó entonces que la música que acompañaba la escena tenía un motivo puntual: “No porque hayan regresado los noventa, sino porque quiero que vean que se vino musical con Mick Jagger”.

PUBLICIDAD

A casi tres años de su separación, Diego Leuco y Sofi Martínez unieron sus caminos para presidir una nueva emisión del reconocido ciclo musical (La Peña de Morfi - Telefe)

El intercambio continuó con bromas sobre los gustos musicales de la periodista. Leuco le señaló que ella tenía preferencia por un género particular, a lo que Martínez respondió sin rodeos: “La cumbia”. El conductor aprovechó la definición para presentar uno de los segmentos de la emisión. “Full cumbiera y hoy es un día para venir porque vamos a tener un cierre pura cumbia espectacular”, anticipó.

Tras ese cruce, Leuco repasó los contenidos centrales del programa. “Lo más importante es que acá vamos a comer rico, vamos a hablar de cosas espectaculares, vamos a conocer a los artistas, vamos a escuchar musicales increíbles”, enumeró, mientras Martínez acompañaba cada frase con gestos de aprobación. El conductor cerró la presentación con una mención directa hacia su compañera de conducción. “Y el mejor humor de la Argentina. Todo tiene La Peña de Morfi y hoy esta dupla de conducción, que estoy muy contento de que estés acá, me encanta”, expresó.

La participación de Martínez en el ciclo había sido anticipada días antes por Ángel de Brito, quien confirmó a través de su cuenta de X que la periodista reemplazaría a Zampini durante sus vacaciones. La noticia generó expectativa por el reencuentro televisivo de la expareja, que compartió una relación de casi dos años marcada por viajes junto y una convivencia que finalizó antes de conocerse públicamente la separación.

El reencuentro de Diego Leuco y Sofi Martínez en la conducción de La Peña de Morfi: el video
La conducción de Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi incluyó guiños entre ambos tras su separación a fines de 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el noviazgo, ambos recorrieron distintos destinos, entre ellos el sur argentino, la costa atlántica y ciudades del exterior como San Francisco y Los Ángeles. También coincidieron en Qatar, cuando Martínez cubría el Mundial 2022 y Leuco viajó al país como turista. La ruptura, confirmada a fines de 2023, sorprendió a los seguidores de ambos, que habían compartido en redes escenas de su vida cotidiana como pareja.

Pese a la separación, Leuco y Martínez mantuvieron encuentros posteriores en distintos eventos. En agosto pasado, ambos participaron de un partido amistoso de basquet en equipos rivales en Vicente López, donde quedaron registrados entre risas y gestos de complicidad. El domingo, ese vínculo volvió a mostrarse en pantalla, esta vez con música, humor y una conducción compartida que remató con la dedicatoria del Chaqueño Palavecino.

Temas Relacionados

Diego LeucoSofía MartínezSofi MartínezLa Peña de Morfi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así transcurre el domingo de Mirtha Legrand desde su internación: tarde de visitas y de afectos cercanos

La conductora muestra una evolución favorable de su cuadro respiratorio y, según fuentes cercanas a Teleshow, compartirá un encuentro con familiares y amistades bajo las pautas del Sanatorio Mater Dei

Así transcurre el domingo de Mirtha Legrand desde su internación: tarde de visitas y de afectos cercanos

Pamela David rompió en llanto al aire por las críticas a su carrera en televisión: “Duele tanto”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, la conductora de América habló sobre la angustia que vive por los cuestionamientos respecto a su trayectoria en los medios

Pamela David rompió en llanto al aire por las críticas a su carrera en televisión: “Duele tanto”

Tini Stoessel comunicó que tuvo que suspender su show en El Salvador: “Intentamos hacer todo lo posible”

En medio de su gira FUTTTURA, la artista argentina se sinceró con su público salvadoreño respecto al encuentro previsto para este fin de semana

Tini Stoessel comunicó que tuvo que suspender su show en El Salvador: “Intentamos hacer todo lo posible”

Los días de Wanda Nara en Río de Janeiro: lencería hot, masajes frente al mar y un guiño a Mauro Icardi

De vacaciones con Martín Migueles, la empresaria posó con un conjunto que dejó poco a la imaginación y una taza de café reavivó las versiones sobre su expareja

Los días de Wanda Nara en Río de Janeiro: lencería hot, masajes frente al mar y un guiño a Mauro Icardi

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

Frente a la cámara, la excompetidora de la edición de 2022 eligió compartir el mal momento que atraviesa con el padre de su beba. “Si yo no la cuido, no lo hace nadie”, aseguró visiblemente angustiada

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

AMÉRICA

Cuba registra cinco muertes bajo custodia en un mes marcado por denuncias de represión

Cuba registra cinco muertes bajo custodia en un mes marcado por denuncias de represión

Interceptan en altamar a dos colombianos y un venezolano cargados con 595 paquetes de posible cocaína en República Dominicana

La escasez de efectivo y los apagones dificultan el cobro de salarios docentes en Cuba

Fuerza Armada capturó a dos “homeboys” de la MS-13 que borraron sus tatuajes para evitar controles en El Salvador

Visperas de independencia: Entre música, banderas y orgullo familiar niños protagonizan los desfiles patrios por los 205 años de independencia

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pascual Di Tella conquistó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A 12 años de la histórica revancha entre Chino Maidana y Mayweather: el secreto que aprovechó Money, la mordida y el diente que voló

La respuesta de Galarza Fonda cuando le preguntaron cuánto tuvo que ver Messi en su llegada al Inter Miami

La historia del comisario deportivo argentino que le entregó la bandera a Franco Colapinto: “Ni en una película soñaba esto”

Argentinos Juniors empató 1-1 con Gimnasia y no pudo alejarse en la cima de su zona del Clausura