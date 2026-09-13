El particular gesto de Diego Leuco a Sofi Martínez que fue furor en redes: “¿Se olvidó que estaba en vivo?"

Diego Leuco sorprendió a Sofi Martínez con una dedicatoria musical (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

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Diego Leuco sorprendió a Sofi Martínez con una dedicatoria musical durante la conducción compartida de La Peña de Morfi (Telefe), el ciclo dominical que el periodista condujo junto a su expareja tras las vacaciones de Carina Zampini. El gesto se produjo cuando el conductor le cantó en vivo una estrofa de “La sin corazón”, tema del Chaqueño Palavecino, quien estaba presentándose en vivo.

“Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy”, entonó el animador frente a la periodista deportiva, en un fragmento de la canción que remite al desamor y que generó revuelo inmediato entre los usuarios de redes sociales, donde el video del momento se viralizó minutos después de la emisión. “¿Diego se olvido que estaba en vivo?” y “Leuco se le ponía a cantar a Sofi ja, ja, ja, ja”, fueron varios de los comentarios que se multiplicaron en las redes sociales.

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Los usuarios de redes sociales reaccionaron al gesto de Diego Leuco hacia Sofi Martínez con comentarios sobre la transmisión en vivo

El gesto se dio en el marco de una conducción que ya venía cargada de guiños entre ambos periodistas, quienes fueron pareja durante casi dos años y se separaron a fines de 2023. La emisión había comenzado con Leuco al frente del ciclo creado por el fallecido Gerardo Rozín, hasta que un efecto de sonido interrumpió su presentación y anticipó el ingreso de Martínez al estudio. “¡Ahí la vemos! ¡Bienvenida, Sofi Martínez!”, exclamó el conductor entre risas al verla acercarse al sector de la conducción.

Leuco no tardó en elogiar el look elegido por su expareja para la ocasión. “Qué linda que estás, Sofi, por favor. Mirá, mirá, mirá”, le dijo, mientras ella respondía con humor y daba una vuelta para mostrar su vestuario. El conductor explicó entonces que la música que acompañaba la escena tenía un motivo puntual: “No porque hayan regresado los noventa, sino porque quiero que vean que se vino musical con Mick Jagger”.

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A casi tres años de su separación, Diego Leuco y Sofi Martínez unieron sus caminos para presidir una nueva emisión del reconocido ciclo musical (La Peña de Morfi - Telefe)

El intercambio continuó con bromas sobre los gustos musicales de la periodista. Leuco le señaló que ella tenía preferencia por un género particular, a lo que Martínez respondió sin rodeos: “La cumbia”. El conductor aprovechó la definición para presentar uno de los segmentos de la emisión. “Full cumbiera y hoy es un día para venir porque vamos a tener un cierre pura cumbia espectacular”, anticipó.

Tras ese cruce, Leuco repasó los contenidos centrales del programa. “Lo más importante es que acá vamos a comer rico, vamos a hablar de cosas espectaculares, vamos a conocer a los artistas, vamos a escuchar musicales increíbles”, enumeró, mientras Martínez acompañaba cada frase con gestos de aprobación. El conductor cerró la presentación con una mención directa hacia su compañera de conducción. “Y el mejor humor de la Argentina. Todo tiene La Peña de Morfi y hoy esta dupla de conducción, que estoy muy contento de que estés acá, me encanta”, expresó.

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La participación de Martínez en el ciclo había sido anticipada días antes por Ángel de Brito, quien confirmó a través de su cuenta de X que la periodista reemplazaría a Zampini durante sus vacaciones. La noticia generó expectativa por el reencuentro televisivo de la expareja, que compartió una relación de casi dos años marcada por viajes junto y una convivencia que finalizó antes de conocerse públicamente la separación.

La conducción de Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi incluyó guiños entre ambos tras su separación a fines de 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el noviazgo, ambos recorrieron distintos destinos, entre ellos el sur argentino, la costa atlántica y ciudades del exterior como San Francisco y Los Ángeles. También coincidieron en Qatar, cuando Martínez cubría el Mundial 2022 y Leuco viajó al país como turista. La ruptura, confirmada a fines de 2023, sorprendió a los seguidores de ambos, que habían compartido en redes escenas de su vida cotidiana como pareja.

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Pese a la separación, Leuco y Martínez mantuvieron encuentros posteriores en distintos eventos. En agosto pasado, ambos participaron de un partido amistoso de basquet en equipos rivales en Vicente López, donde quedaron registrados entre risas y gestos de complicidad. El domingo, ese vínculo volvió a mostrarse en pantalla, esta vez con música, humor y una conducción compartida que remató con la dedicatoria del Chaqueño Palavecino.