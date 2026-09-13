Sociedad

Video: chocó contra un auto estacionado, hizo marcha atrás para escapar y un vecino lo detuvo

Una cámara de seguridad captó el momento del siniestro, este domingo a las 8.39 en el centro de La Plata. El conductor intentó alejarse sin dejar sus datos, pero un hombre que presenció la maniobra le reclamó que no se fuera

El choque ocurrió en 54 entre 4 y 5 y quedó registrado por una cámara. El conductor hizo marcha atrás, pero un vecino evitó que escapara del lugar
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Este domingo por la mañana, La Plata fue escenario de un episodio de tránsito que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona cuando un conductor chocó contra un auto que estaba estacionado en una calle del centro y, en lugar de detenerse, intentó alejarse del lugar. Lo que sucedió quedó grabado de principio a fin.

El hecho ocurrió a las 8.39 en la calle 54 entre 4 y 5. Un auto de color gris circulaba por la arteria cuando por causas que aún se desconocen impactó contra la parte trasera de un vehículo oscuro estacionado junto al cordón. Tras el golpe, el conductor bajó, miró apenas los daños y rápidamente regresó frente al volante para comenzar a hacer marcha atrás, enderezó su auto e inició el avance con la intención de retirarse.

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Sin embargo, un vecino que en ese momento caminaba por la vereda y presenció toda la maniobra reaccionó de inmediato. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran cómo el hombre se acercó al vehículo en movimiento y golpeó la ventanilla para exigirle al automovilista que frenara y descendiera. Ante la insistencia del testigo, el conductor detuvo la marcha.

Ya fuera del vehículo, el automovilista se dispuso a revisar los daños ocasionados en el auto estacionado. El video de la secuencia fue compartido por un lector con el portal local 0221, quien precisó que el vehículo dañado pertenecía a un vecino de la cuadra. La grabación permitió reconstruir el episodio, desde el impacto inicial hasta la intervención del transeúnte.

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Hasta el momento, se desconoce si el conductor del auto gris circulaba bajo los efectos del alcohol o se distrajo en el momento del choque.

Video: accidente en Mar del Plata en el que murió una mujer de 77 años

El choque mortal ocurrido en Mar del Plata: La camioneta era conducida por un joven de 20 años, quien resultó ileso y se encontraba acompañado por otro joven de 21 años

Una mujer de 77 años murió luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta 88, en la ciudad bonaerense de Batán (a pocos kilómetros de Mar del Plata), a la altura del acceso al barrio Colinas Alegre. El impacto, una colisión lateral entre un Volkswagen Gol Power y una Toyota Hilux, ocurrió alrededor de las 11:00 horas del pasado martes y le costó la vida a la conductora del automóvil en el mismo lugar del hecho. En las últimas horas de este sábado se conoció un video de seguridad que muestra el momento exacto del accidente.

Según informó la Policía de Mar del Plata, la camioneta estaba al mando de un joven de 20 años que resultó ileso y viajaba acompañado por otro joven de 21 años.

Rápidamente, varios organismos se movilizaron hacia el lugar. Personal del Departamento Vial La Ballenera, Bomberos de Batán, efectivos del Comando de Patrullas Sur, una ambulancia del SAME y agentes de Policía Científica trabajaron en la escena. También intervino la Morgue Judicial.

A las pocas horas del choque fatal, la Policía local indicó que trabajarían en reconstruir la dinámica del impacto y las circunstancias exactas que rodearon al accidente a partir de las pericias que dispongan las autoridades. A partir de una cámara de seguridad, lograron dar con un video que mostró cómo ocurrió el hecho.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor de la Toyota Hilux circulaba a gran velocidad por la Ruta 88 cuando la parte delantera de la camioneta impactó contra el lateral del Volkswagen Gol Power. La conductora del automóvil, de 77 años, intentaba cruzar la ruta para continuar su camino cuando se produjo el choque fatal.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de la doctora Abedequian, que abrió una causa bajo la carátula “Homicidio culposo” y ordenó las diligencias de rigor, entre ellas la realización de una autopsia a la víctima. La mecánica del siniestro será establecida mediante las pericias correspondientes.

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