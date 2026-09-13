Un motociclista alcoholizado embistió a un grupo de mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta

Las cinco mujeres caminaban desde Apolinario Saravia hacia la Catedral Basílica de Salta cuando fueron embestidas por una motocicleta en la ruta a la altura de Termo Andes (Foto: catedraldesalta.org)

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Cerca de las 5 de la mañana de este domingo, una motocicleta embistió a un grupo de cinco mujeres que caminaban por la ruta a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes, Salta. El conductor circulaba alcoholizado. Las peregrinas iban de camino hacia la Catedral Basílica de Salta y ninguna de ellas figuraba en el registro oficial de la Policía provincial.

El hecho ocurrió cuando las mujeres transitaban a pie desde Apolinario Saravia con destino a la ciudad de Salta, en el marco de la peregrinación hacia la Catedral Basílica. Tras el impacto, los equipos de emergencia asistieron a las cinco víctimas en el lugar.

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Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. La Policía informó que, pese a la violencia del choque, ninguna presentó lesiones de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

El conductor de la motocicleta fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras ese resultado positivo, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

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Desde la fuerza provincial aclararon que las mujeres formaban parte de un grupo reducido que había decidido iniciar el camino por su cuenta, sin incorporarse al registro oficial de peregrinos ni contar con la aplicación “Soy Peregrino”, la herramienta que la Policía utiliza para dar seguimiento y brindar contención a quienes transitan las rutas hacia la Catedral.

“Hay gente que decide venir a caminar sola hacia la Catedral, lo cual claramente no tiene nada de malo, pero al no contar con la aplicación ‘Soy Peregrino’ nunca estuvieron en los registros de la Policía como para, de esta manera, brindarles contención cuando transitan por la ruta”, señalaron desde la institución, según el medio regional El Tribuno. Al no figurar en ese esquema de acompañamiento preventivo, su tránsito por la ruta no contaba con asistencia policial activa al momento del accidente.

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Un motociclista murió al chocar con un auto conducido por un custodio de la vicegobernadora de Mendoza

La vicegobernadora expresó sus condolencias a la familia de la víctima y se comprometió a que el hecho será investigado

Un motociclista de 24 años murió este domingo tras chocar de frente contra un auto en la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Lavalle. El vehículo era conducido por un agente policial que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

El siniestro ocurrió a las 6.40, cuando un Suzuki Fun circulaba de sur a norte y colisionó con la moto, que avanzaba en dirección contraria. Las causas de la maniobra son materia de investigación, según informó MDZ.

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El motociclista, identificado como D.M.D., fue trasladado al Hospital Central junto al conductor del automóvil, pero murió en el centro de salud como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle interviene en la causa y dispuso las medidas de rigor para determinar la mecánica del hecho.

El auto era manejado por el efectivo policial identificado por sus iniciales J.S.A., de 39 años. El agente presta servicios en el área de custodia de la Vicegobernación de Mendoza.

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Así lo dijo la propia vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó en sus redes sociales que el policía involucrado forma parte de su sector. La funcionaria expresó sus condolencias por la muerte del joven.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente”, afirmó Casado en su comunicado, en el que señaló que el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en dirección a Lavalle.

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La vicegobernadora indicó que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia “todas las herramientas, información y mecanismos necesarios” para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

También remarcó la necesidad de “determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”.

Por último, Casado afirmó que confía en la actuación judicial y advirtió que, “si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.

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