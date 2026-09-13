Crimen y Justicia

Mendoza: detuvieron a dos hermanos por el crimen de un hombre tras una discusión en la calle

Guillermo Gastón Pereira tenía 42 años y murió en el lugar. Los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones y buscan determinar cómo se produjo el ataque

Esquina residencial asfaltada con casas, vehículos estacionados, árboles y textos con los nombres de las calles sobre la calzada
El hecho ocurrió en la intersección de la calle Chile y Boulogne Sur Mer
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La Policía de Mendoza detuvo a dos hermanos por el crimen de Guillermo Gastón Pereira, un hombre de 42 años que murió el sábado por la noche en plena calle, en Godoy Cruz. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Chile y Boulogne Sur Mer. Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una discusión en la vía pública y posibles detonaciones.

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A partir de ese aviso, agentes de la Comisaría 40ª se dirigieron al lugar y encontraron a Pereira tendido en la calle. Poco después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató su muerte.

Según pudo saber este medio, la principal hipótesis es que el episodio se produjo en medio de una pelea entre vecinos por viejas disputas. Durante el enfrentamiento, se habría producido al menos un disparo y Pereira cayó herido en la vía pública.

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Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
Personal policial se hizo presente en el lugar tras un llamado que alertaba sobre una discusión y detonaciones

Tras el hecho, la Policía aprehendió a dos hermanos identificados como Claudio Ezequiel Castro (38) y Franco Agustín Castro (25). Según pudo saber este medio, de fuentes judiciales, ambos registran numerosas aprehensiones previas. Claudio fue demorado en seis oportunidades entre 2018 y 2026, mientras que su hermano Franco registra nueve procedimientos anteriores.

En el caso del mayor de los hermanos, los investigadores lo señalan como el presunto autor material del ataque. Su aprehensión más reciente ocurrió el 21 de marzo de este año en jurisdicción de la Comisaría 40ª. También registra procedimientos policiales en 2024, 2023, 2020, 2019 y 2018.

Franco, por su parte, registra nueve aprehensiones previas, según las mismas fuentes. La más reciente fue el 4 de septiembre de 2024. También había sido demorado en 2021 y en varias oportunidades durante 2019.

Homicidio Mendoza Godoy Cruz detenidos
Los aprehendidos se encuentran alojados en la Comisaría 40 de Godoy Cruz

La Policía Científica y personal de Investigaciones trabajaron en la escena. Allí fue secuestrada una pistola calibre 9 milímetros con municiones, que será sometida a peritajes para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, a cargo de la fiscal Claudia Ríos.

Los dos hermanos fueron trasladados a la Comisaría 40ª de Godoy Cruz y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación deberá determinar la mecánica del homicidio y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

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