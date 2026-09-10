Neymar juntó a su ex y a su pareja actual en la cocina: el video y la reacción que llamó la atención

Neymar junto a su pareja y su ex para que le cocinen

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Carol Dantas, ex pareja de Neymar y madre de su hijo mayor, cocinó junto a Bruna Biancardi, actual pareja del futbolista, en un episodio del programa de YouTube Bruna Cozinha que superó los ocho millones de reproducciones en TikTok. La escena, con varios de los hijos del delantero y la aparición del propio jugador, se viralizó en redes sociales.

Durante la grabación, Dantas y Biancardi hablaron sobre cómo construyeron la relación que hoy mantienen. Bruna reconoció que, al comienzo de su noviazgo con Neymar, sintió cierta distancia por parte de Carol, algo que la madre de Davi Lucca tomó con humor durante la charla. Ambas tienen una buena relación tal como se y se pudo ver en el video.

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Para Dantas, la prioridad en ese momento era otra: necesitaba confiar en que la nueva pareja de Neymar iba a cuidar bien de su hijo. Esa cautela inicial, explicaron ambas, quedó atrás con el paso de los años. Aseguraron además que nunca tuvieron una discusión y que, ante cualquier rumor sobre el futbolista o la familia, prefieren hablar de manera directa antes que dejarse llevar por lo que circula en redes.

El jugador de 34 años también apareció en el video junto a los chicos y se sumó a la preparación de la receta con comentarios en tono de broma. “¿Si pongo este negocio acá así?”, preguntó en un momento, a lo que Bruna respondió entre risas: “No comiences a causar”.

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Carol también participó de los chistes con una advertencia irónica sobre el resultado del plato: “Parece que va a salir todo mal. Pero queda bien”. Al probar la comida, Neymar dio su veredicto: “Está más o menos, ¿no?”.

En las imágenes también se vio a Mavie y Mel, las dos hijas que el futbolista tiene con Biancardi, junto a Davi Lucca, hijo de Neymar y Dantas. La pareja espera además la llegada de un tercer hijo en común.

El cruce de Neymar con los hinchas del Atlético Mineiro

Neymar y Dantas tuvieron una relación breve en 2010, de la que nació Davi Lucca al año siguiente. Se separaron poco después y mantuvieron desde entonces un vínculo cordial por la crianza compartida. Con Biancardi, el delantero comenzó una relación a comienzos de 2022, tras conocerse a fines de 2020.

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Al margen de la escena familiar, Neymar volvió a ser noticia por su comportamiento en las tribunas del estadio Urbano Caldeira, donde Santos derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El delantero no pudo jugar por una lesión muscular, pero siguió el partido desde un palco ubicado justo encima de la parcialidad visitante.

Desde esa posición, los hinchas del Galo intentaron provocarlo con cánticos sobre su lesión y su ausencia en la cancha. Neymar respondió a varias de las cargadas. “No juega contra equipos chicos”, lanzó primero. Después subió el tono: “Sin rodillas soy mejor que todo su equipo”. Y cerró con otra frase desafiante: “Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro”. Durante el encuentro, el delantero festejó cada avance de su equipo, lanzó besos hacia el sector visitante y se señaló repetidamente el escudo de Santos en su buzo.

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En el campo de juego, Gabriel Barbosa aportó dos asistencias que terminaron en los goles de Willian Arão, en la primera etapa, y del uruguayo Christian Oliva, en el complemento. La revancha entre ambos equipos se jugará el próximo miércoles en el estadio Mineirao, donde Santos buscará sostener la ventaja para avanzar a las semifinales del certamen continental.