Se confirmaron todos los detalles de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes: lo que hay que saber

Estudiantes logró su lugar en la Supercopa Internacional por ganar el Trofeo de Campeones contra Platense (Fotobaires)

Guardar

La AFA confirmó todos los detalles de la final de la Supercopa Internacional que jugarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata. El último líder de la Tabla Anual y ganador del Trofeo de Campeones se enfrentarán el próximo sábado 26 de septiembre a las 17:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro, mientras que Jorge Baliño integrará el VAR.

Rosario Central sacó su boleto a la disputa por el trofeo por haber terminado en el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional 2025, algo por lo que también recibió el título de “campeón de liga”. El Canalla fue el equipo que más unidades reunió en esa clasificación y quedó reconocido como campeón de Liga para esta Supercopa Internacional.

PUBLICIDAD

Del otro lado, Estudiantes accedió a la final después de consagrarse en el Trofeo de Campeones en diciembre de 2025: venció 2-1 a Platense en San Nicolás. Ese título, que se disputó entre los campeones del Torneo Apertura y Clausura, le otorgó al equipo platense una nueva oportunidad de disputar dos copas nacionales. Además de la Supercopa Internacional contra Central, el Pincha debe afrontar la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina 2025), que fue reprogramada para el miércoles 11 de noviembre.

Rosario Central disputará la Supercopa Internacional por terminar puntero de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025

La final de la Supercopa Internacional será el tercer cruce eliminatorio entre ambos desde los octavos de final del Clausura 2025, cruce que quedó marcado por el pasillo de espaldas que el conjunto platense realizó antes de imponerse en el resultado. El antecedente tuvo lugar el 23 de noviembre de 2025, cuando el Pincha hizo un pasillo de espaldas al plantel rosarino antes del partido. El gesto fue una respuesta a la decisión de la AFA de reconocer al Canalla como campeón de la Liga Profesional para los efectos de esta competencia.

PUBLICIDAD

Estudiantes se impuso 1-0 en aquel encuentro en el Gigante de Arroyito con gol de Edwin Cetré, mientras que en mayo venció 3-0 al Canalla en los 16avos de final de la Copa Argentina de este año gracias a los tantos de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

“Si al cabo de los 90 minutos mencionados con antelación, el resultado fuera empate, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos períodos de quince minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal”, informó la AFA sobre la final que tendrá a Darío Herrera como árbitro principal.

PUBLICIDAD

Vélez es el último campeón de la Supercopa Internacional. Se impuso 2-0 sobre Estudiantes en Avellaneda (FOTOBAIRES)

Pese a que la Supercopa Internacional nació con la idea de disputarse fuera del país, la definición se disputará en Argentina porque, según explicó AFA, las alternativas internacionales quedaron descartadas por la agenda vinculada con el Mundial 2026. Las plazas que podían recibir el encuentro ya habían destinado sus recursos a esa competencia, de acuerdo con el comunicado difundido tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

La resolución modifica el objetivo inicial de la Supercopa Internacional, creada para llevar una final del fútbol argentino fuera del país. La primera edición se jugó en enero de 2023 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Racing Club obtuvo aquel trofeo tras derrotar 2-1 a Boca Juniors en Al Ain, el 20 de enero de 2023. La final correspondió a la edición 2022 del certamen.

PUBLICIDAD

La edición 2023 tuvo como campeón a Talleres de Córdoba, que empató 0-0 con River Plate y se impuso 3-2 en la definición por penales. Ese partido se disputó el 5 de marzo de 2025 en Asunción, Paraguay. Vélez Sarsfield conquistó la edición 2024 al vencer 2-0 a Estudiantes en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda (cancha de Independiente) el 8 de julio de 2025. Cada uno de los tres campeones acumula por ahora un título en la competencia.

TODO LO QUE HAY QUE SABER DE LA FINAL DE LA SUPERCOPA INTERNACIONAL ENTRE ESTUDIANTES Y ROSARIO CENTRAL

Fecha: sábado 26 de septiembre

Hora: 17.00

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Terna arbitral:

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Gabriel Chade y Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Quinto árbitro: Federico Cano

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mauro Ramos Errasti

TODOS LOS CAMPEONES DE LA SUPERCOPA INTERNACIONAL

Racing Club — edición 2022 Le ganó 2-1 a Boca Juniors en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos (20 de enero de 2023). Talleres de Córdoba — edición 2023 Empató 0-0 con River Plate y ganó 3-2 por penales en Asunción, Paraguay (5 de marzo de 2025). Vélez Sarsfield — edición 2024 Venció 2-0 a Estudiantes de La Plata en Avellaneda (8 de julio de 2025).