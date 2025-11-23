Deportes

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Canalla y el Pincha dirimen uno de los ocho lugares para la próxima instancia en el Gigante de Arroyito. Desde las 17:30, por ESPN Premium

Rosario Central terminó como líder
Rosario Central terminó como líder de la Zona B, mientras que Estudiantes finalizó octavo en la Zona A

Rosario Central y Estudiantes se medirán desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura. Será una reedición del cruce ganado por el elenco local en la misma instancia del Apertura 2025. El árbitro será Pablo Dóvalo, estará asistido por Hernán Mastrángelo en el VAR y la transmisión correrá a cargo de ESPN Premium.

El Canalla llega a este partido después de la insólita consagración como “Campeón de Liga” proclamada por la AFA gracias a ser el equipo con más puntos en la Tabla Anual, luego de sumar 66 unidades entre las dos Fases Regulares de cada campeonato semestral. Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) completaron el podio.

De hecho, Ángel Di María se hizo eco de este nuevo título, cuya existencia no se había confirmado hasta este jueves en la recta final de la competencia. “La gloria no tiene precio”, escribió Fideo en redes sociales después de asistir a un cónclave con los principales dirigentes de la casa madre del fútbol argentino. Estuvo presente junto a Gonzalo Belloso (Presidente del club), Carolina Cristinziano (Vicepresidenta 1°), Ariel Holan (Director Técnico) y Jorge Broun (capitán).

El conjunto rosarino buscará revalidar este trofeo ante el Pincha con una baja de peso. La expulsión de Ignacio Malcorra en el cierre del partido con derrota 0-1 ante Independiente en Avellaneda incluyó una suspensión de dos encuentros al volante creativo. Recién podría volver en un hipotético cruce de semifinales.

Para este encuentro, el Canalla podría estrenar una camiseta que lanzó recientemente al cumplirse 30 años de la obtención de la Copa Conmebol, su primer y único título logrado en el plano internacional. La casaca, desarrollada por la marca que viste a Rosario Central, está inspirada en los archivos originales de la época.

La camiseta que lanzó Central
La camiseta que lanzó Central y utilizaría frente a Estudiantes

Por otro lado, Estudiantes entró por la ventana a los Playoffs y deberá medirse al puntero de la Zona B. El plantel de Eduardo Domínguez terminó en la octava posición de la Zona A, último lugar clasificatorio, con 21 puntos. Su reciente derrota 1-2 ante Argentinos Juniors en La Plata lo obligó a esperar una serie de resultados para avanzar a la próxima ronda.

Todas las variables ocurrieron el lunes pasado con Belgrano, Huracán y Defensa y Justicia, que tenían 19 unidades y podían superarlo. El Pirata y el Globo empataron con Unión y Barracas Central, mientras que el Halcón cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia en Florencio Varela.

Este cruce los volverá a emparejar en un mano a mano eliminatorio a poco más de seis meses de la última vez. Ambos terminaron en las mismas posiciones y en mayo pasado Rosario Central se impuso 2-0 en su casa con goles de Carlos Quintana y Jáminton Campaz. Ya en cuartos de final, el vencedor quedó eliminado ante Huracán, también como local.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O’Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Hora: 17:30.

TV: ESPN Premium.

