Cuba

Las compras cubanas de combustible estadounidense marcaron un récord de USD 61.1 millones en julio

Los envíos crecieron a USD 17.4 millones en julio e incluyen unidades nuevas y usadas, eléctricas y de gasolina, además de repuestos, bajo licencias iniciadas en 2022 y pese a críticas republicanas

Un buque petrolero atracado junto a trabajadores con cascos, mangueras de transferencia, tanques de almacenamiento y un cartel en la cerca.
Las firmas privadas cubanas baten récord en combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las empresas cubanas compraron en julio combustible estadounidense por USD 61.1 millones, un récord mensual que coincidió con nuevas reglas para aceptar y depositar divisas en efectivo en Cuba. Desde que la Administración de Donald Trump autorizó esas operaciones y el régimen cubano permitió las importaciones, las adquisiciones de derivados del petróleo sumaron USD 156.8 millones en lo que va de 2026.

El gasto de julio fue 27,7% superior al de junio. La gasolina y el diésel extraligero concentraron envíos de más de USD 15 millones cada uno, mientras que los aceites superaron los USD 10 millones, destaca el portal 14 y Medio.

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Los embarques partieron principalmente de los puertos de Houston-Galveston y Miami, aunque también hubo despachos desde Nueva Orleans y Tampa. Las cifras proceden de los registros del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, US-Cuba Trade, que identifica los productos adquiridos y sus terminales de salida.

Operarios conectan mangueras desde un buque tanque hacia tanques y un camión cisterna en un muelle con un cartel informativo.
Las adquisiciones marcaron un récord mensual y elevaron a USD 156,8 millones el total de 2026, en un contexto de nuevas reglas para recibir efectivo en divisas y depositarlo en cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apertura al dólar

Cuba autorizó este jueves a empresas privadas, cooperativas y otros actores no estatales a aceptar pagos en efectivo en divisas, depositarlos en sus cuentas bancarias y utilizarlos para operaciones internacionales, en una nueva ampliación de la circulación legal de moneda extranjera dentro de la economía.

Las disposiciones sustituyeron normas aprobadas a finales de 2025 y eliminaron restricciones para operar con moneda extranjera apenas nueve meses después de aquella regulación. La Gaceta Oficial número 76 publicó las resoluciones 102/2026 del Banco Central de Cuba y 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación.

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La apertura de cuentas en divisas para personas naturales y jurídicas ya no requerirá autorización previa del Banco Central de Cuba, según establecen las nuevas reglas. Los titulares asumirán la responsabilidad por las operaciones registradas en esas cuentas.

Las mipymes, cooperativas, productores agropecuarios, artistas, creadores y otros actores económicos no estatales podrán depositar efectivo en moneda extranjera cuando provenga de ingresos lícitos de su actividad. También estarán habilitados a aceptar esos pagos por decisión de sus clientes y a convertirlos en pesos cubanos al tipo de cambio vigente en el segmento correspondiente, informó 14 y Medio.

La autorización extiende la posibilidad de que las monedas extranjeras circulen en negocios privados que no operan formalmente como comercios minoristas autorizados a vender exclusivamente en divisas. Los fondos podrán ingresar a cuentas fiscales en moneda extranjera.

El dólar abrió el 2 de septiembre en $3.150 en Colombia, $34 por debajo de la TRM de $3.184 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El dólar abrió el 2 de septiembre en $3.150 en Colombia, $34 por debajo de la TRM de $3.184 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las cuentas también podrán recibir ingresos procedentes de exportaciones, comercio electrónico, transferencias desde el exterior, ventas a usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y operaciones con entidades habilitadas para el comercio minorista y mayorista en divisas.

Los actores privados podrán efectuar pagos al exterior por importaciones de bienes y servicios, financiamientos y otros conceptos lícitos vinculados con su actividad económica. La Resolución 103/2026 permite, además, realizar pagos al exterior y en plaza por compras de bienes o servicios en divisas o pesos cubanos, transferencias a cuentas en divisas de empresas privadas y personas naturales, y ventas de moneda extranjera en el mercado cambiario.

La extracción de efectivo para viajes al extranjero estará permitida, aunque no queda garantizada para todos los clientes.

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