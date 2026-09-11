Economía

Cómo es el nuevo crédito hipotecario para comprar una primera vivienda en la ciudad de Buenos Aires

La línea del Banco Ciudad financia hasta el 75% del valor, con un tope de $150 millones y devolución de hasta 25 años para unidades de hasta 80 metros cuadrados

La cuota inicial de un crédito de $100 millones a 25 años será de $658.000, calculada con el valor de la UVA al 9 de septiembre de 2026
La cuota inicial de un crédito de $100 millones a 25 años será de $658.000, calculada con el valor de la UVA al 9 de septiembre de 2026
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El Banco Ciudad redujo al 6,5% TNA la tasa fija de su crédito hipotecario en UVA para la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, una línea que la entidad presenta como la de cuota más baja del mercado y que apunta a facilitar el acceso de sectores medios a inmuebles de hasta 80 metros cuadrados.

El préstamo puede financiar hasta el 75% del valor de una propiedad cuyo metro cuadrado cueste como máximo USD 2.800. El monto otorgable llega a $150 millones y el plazo de devolución puede extenderse hasta 25 años.

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La cuota inicial de un crédito de $100 millones a 25 años será de $658.000, calculada con el valor de la UVA al 9 de septiembre de 2026. Para acceder a ese financiamiento, los solicitantes deberán demostrar ingresos totales desde $2.632.000.

Requisitos para acceder a la línea de primera vivienda

La propuesta está dirigida a personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que perciban o trasladen su cuenta sueldo al Banco Ciudad. También pueden solicitarla monotributistas y trabajadores autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

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Banco Ciudad
El banco público porteño es el encargado de delinear el nuevo esquema de créditos

Los créditos están destinados exclusivamente a la adquisición de la primera vivienda en CABA. La relación entre la cuota mensual y los ingresos netos del solicitante, o de su grupo familiar, podrá alcanzar hasta 25 por ciento.

El esquema admite la incorporación de un garante para ampliar la capacidad crediticia. Las cuotas se calculan mediante el sistema de amortización francés, con tasa fija de 6,5% TNA y capital expresado en UVA.

La solicitud se realiza a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, mediante el número 11 5150 5050. La entidad también ofrece consultas desde su sitio web y en sus sucursales.

Recursos para ampliar el crédito hipotecario

La reducción de la tasa forma parte de una decisión del Gobierno porteño de destinar recursos al acceso de la clase media a la vivienda propia. El Ciudad también obtuvo fondos en la primera licitación de una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social, dispuesta por el Gobierno nacional para expandir el crédito hipotecario en el país.

La Ciudad reglamentó además la reforma de un artículo de la Carta Orgánica del banco, que establece la asignación de un porcentaje de las utilidades de la entidad a préstamos hipotecarios. La medida busca ampliar las condiciones de acceso a estos créditos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, vinculó la baja de la tasa con las prioridades de su administración: “Orden también es tener claras las prioridades. Durante demasiados años, se olvidaron de la clase media. Hoy bajamos al 6,5% la tasa de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalarles viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia”.

El presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, afirmó que “el crecimiento del crédito hipotecario va de la mano de la estabilidad, la previsibilidad y la posibilidad de ir aumentando el acceso a fondeo de más largo plazo. Esto permite aumentar la oferta y mejorar condiciones, así hoy presentamos la cuota más baja del mercado”.

La entidad mantiene otras líneas hipotecarias para primera vivienda con características diferentes, vivienda única y segunda vivienda.

La nuevo línea

Un punteado con las características de la nueva línea

  • Beneficiarios: Personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, y monotributistas y autónomas que contraten el Paquete Crecer de la entidad.
  • Destino: Adquisición de primera vivienda en CABA que no supere los 80 metros cuadrados cubiertos, con un valor del metro cuadrado igual o menor a USD 2.800.
  • Monto máximo: $150 millones.
  • Plazo máximo: 25 años.
  • Moneda: UVA .
  • Tasa de interés: Fija 6,5% TNA.
  • Financiación total: hasta el 75% del valor del inmueble.
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar. Admite la figura de Garante para incrementar la capacidad crediticia.
  • Sistema de amortización: Francés.
  • Cómo solicitarlos: a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp. Además, se puede consultar por la web de la entidad y en las sucursales.
  • Ejemplo: Préstamo de $100 millones a 25 años, cuota inicial de $658.000, quienes lo soliciten deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000 (cálculo con valor UVA al 9/9/26).

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